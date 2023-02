Sose lesz már vége a drágulásnak? Itt az MNB új elemzése, sokan nem fognak örülni

Továbbra is 13% a jegybanki alapkamat, az infláció csak lassan fog csökkenni, és még várni kell rá - ezt mondta az MNB alelnöke mai tájékoztatóján.

Nem változtatott az irányadó kamaton a jegybank moneteáris tanácsa, az változatlanul 13 százalék - erről beszélt Virág Barnabás, a jegybank alelnöke egy mai tájékoztatón. Az alelnök elmondta, hogy az egynapos tendereknél még mindig indokolt a 18%-os kamat fenntartása. A bankközi likviditás szűkítése a pénzügyi piacok erejét csökkentette. Elmondta azt is: a kamatcsökkentés jelenleg nincs napirendben.

Hozzátette, hogy az infláció épp most tetőzik, a megítéslését tekintve az óvatosság indokolt, erősödhetnek a dezinflációs hatások, például a nyersanyagárak csökkenése is ilyen. Felhívta azonban a figyelmet, hogy amint tetőzik majd az infláció, a csökkenés akkor is csak az év második felében jöhet el.

Virág Barnabás szerint megállt az élelmiszerár-infláció, sőt, februárban tovább is lassult, ez pedig segítheti az éves infláció csökkenését is. Bár a februári adat érdemi elmozdulást még nem fog mutatni, itt is az év második felében várható gyorsabb csökkenés.

A gazdaság a tavalyi év utolsó három hónapjában tovább lassult, és ez kitarthat ennek az évnek az első felében, ez pedig a belső piacra volt komoly hatással - mondta az alelnök. A háztartások pénzügyi döntéseiket már lassabban és sokkal megfontoltabban hozzák meg, csökkent a fogyasztás is.

Virág Barnabás elmondta: a jegybanki döntések október óta folyamatosan stabilizálják a magyar pénzpiacot, az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek a kincstárjegy-hozamok, sikerült megőrizni a pénzügyi stabilitást. A forint is folyamatosan csökken most az év eleje óta, a jegybank mérései szerint a szigorú monetáris politika is eredményezte ezt, a forint már emelkedő piacon van.