Még csak most jön a java: brutális fordulatot vehet az energiaválság, mindenki megszenvedi

Lehet, hogy csak a kezdet volt, amit 2022-ben át kellett élnünk. Az előrejelzések szerint a 2023-as tél a tavalyinál is keményebb lehet energia szempontjából.

Meglehet, hogy csak a bemelegítés volt, amit az energiválság kapcsán 2022-ben át kellett élnünk - ezt írj a Telex új riportjában. A lap azt írja, hogy az energiaszállításra vonatkozó, az orosz gáz behozatalát tiltó szankciókat az európai országok eddig cseppfolyósított gáz behozatalával próbálták átvészelni, de ez eddig is drága és nehézkes beszerzés volt, és az előrejelzések szerint az LNG-piacon idén is szűk lesz a kínálat.

A helyzetet ráadásul tovább nehezítheti, ha Kínában az idén véget ér a covid-járvány, ez ugyanis a globális energiaigény növekedésével fog járni. Tavaly a kínai import is Európa segítségére tudott lenni az orosz gáz pótlásában, de ha Kína visszatér a normális kerékvágásba, akkor ez a forrás is lassan elapadhat. Ha az orosz vezetékes gáz importja is valóban nullára csökken, Kína pedig mégis felhasználja saját megtermelt energiáját, akkor az öreg kontinens 57 miliárd köbméteres hiánnyal lesz kénytelen szembenézni - ez pedig a logika szerint brutális drágulást okozhat.