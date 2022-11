Súlyos a helyzet: most jöhet az igazi csődhullám a vendéglátásban?

Négy pontból álló turisztikai mentőcsomagot jelentett be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a tegnapi Kormányinfón. A legfontosabb változás az lesz, hogy a SZÉP-kártyák zsebei megszűnnek, mostantól egy összegben kapják meg a kártyára a juttatást azok a munkavállalók, akiknek a munkahelyük ad ilyet. De elhalasztották az adatszolgáltatás bevezetését is a szállodáknak és éttermeknek, és tavaszig nem kell fizetni a turisztikai hozzájárulást sem. A Magyar Közlönyben még nem jött ki a rendelet, de mi már most arra kértük a szállodaipar és a vendéglátóipar képviselőit, hogy mondják el a véleményüket a bejelentett akciócsomagról.

Szokatlan időpontban, szerda délután tartott ezen a héten kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Ha viszont már így tett, rögtön tett egy nagy bejelentést: nevezetesen azt, hogy a kormány kidolgozott egy négy pontból álló mentőcsomagot, mely a szándék és a tervek szerint a turizmust és a vendéglátás jelentős gondjain enyhítene.

A mentőcsomag pontjai röviden összefoglalva:

Változtatnak a SZÉP kártya szabályokon, eltörlik a füleket, ugyanazokra a célokra, belső korlátok nélkül lesz majd használható ez a béren kívüli juttatás;

A turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik (a nettó árbevétel 4 százalékát kell befizetni havonta), 2022 október 1. és 2023 március 31. között, a már befizetett összegek visszaigényelhetőek;

A kötelező adatszolgáltatást eltolják 2023 későbbi időpontjára;

Munkaidőkeret-szabályozás lép életbe, 24 havi munkaidőkeret szabályozás ebben az ágazatban dolgozóknak.

A szállodások szerint könnyebbség lesz

Érdekelt minket az ágazati szereplők véleménye, ezért többüket is megkerestük ma. Arra voltunk elsősorban kíváncsiak, szerintük többet fognak-e költeni az emberek a szállodákban és az éttermekben, valamint miért segíthet - ha segít - a kötelező adatszolgáltatás elcsúsztatása?

Fleisch Tamás, a Szállodák és Éttermek Szövetségének nemrég megválasztott elnöke biztos abban, hogy több vendégéjszakát realizálhatnak majd a szállodák, ami bőven rájuk is fér az elmúlt két év igen komoly visszaesése után. Szerinte még az is előfordulhat, hogy a magyarok a kulturális kiadások terhére járnak majd többet a turisztikai szektor szolgáltatásait élvezni.

Sokkal könnyebb lesz a felhasználása. Amikor legelőször kijött a rendelkezés, tartottunk tőle, hogy negatív hatással lehet a szállodaiparra, de nem ez történt: az élet is igazolta, hogy a szabad felhasználással sokkal jobban tudnak mit kezdeni az emberek, és sokkal bátrabban merik felhasználni a pénzt. Talán azt mondhatom, hogy az „attrakciókra”, mondjuk a kulturális szolgáltatásokra kevesebbet fognak költeni, de igen, emellett számítunk arra, hogy megnő majd a vendégéjszakák száma, ami hatalmas segítség lesz a turizmusnak, a szállodaiparnak

mondta Fleicsh Tamás. Elmondta azt is, hogy a munkaidőkeret megváltoztatását is komoly segítségnek látják, ugyanis jelentős elvándorlás volt az ágazatból az elmúlt két évben, így akik még is maradtak, vagy már vissza is mentek a szektorba dolgozni, nem kell, hogy végső határaikig dolgozzanak.

A munkaadóknak ez nagy segítség, de áttételesen a munkavállalóknak is. A 24 hónapos munkaidőkeret bevezetése azt jelenti ebben a szektorban, hogy azok, akik megmaradtak a szállodaiparban munkavállalóként, sokkal többet pihenhetnek, nem lesznek annyit berendelve dolgozni, és ez természetesen szintén jót fog tenni a turisztikai iparnak.

Súlyos válság van, most minden segít

Hasonlóan gondolja a Hunguest Hotels kommunikációs igazgatója, Labossa Lajos is. Lapunk érdeklődésére azt közölte, örülnek mind a SZÉP-kártya egyszerűsítésének, mind a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésének felfüggesztésének is.

A SZÉP-kártya zsebeinek megszüntetése pozitív lépés mind a felhasználók, mind a szolgáltatók szempontjából. Itt tulajdonképpen a zsebek közti átjárhatóság került véglegesítésre, amely már idén is működött, viszont jóval tervezhetőbb lesz így a SZÉP-kártya alkalmazhatósága a jövőben. A magyarországi szállodák jó része már eddig is elfogadta mindhárom zsebből a fizetést, viszont más turisztikai szereplőknek újdonságot jelent az intézkedés. A vendégek szempontjából sokkal egyszerűbbé válik a kártya használata, megszűnik a számolgatás, így vélhetően csökken majd a beragadt (azaz fel nem használt) összegek nagysága is, amely így növeli a belföldi turisztikai szolgáltatóknál történő költéseket

- mondta a hotellánc kommunikációs igazgatója. Labossa Lajos hozzátette, hogy az energiaválság miatt nagyon súlyos bajban van az egész magyar szállodaipar, ezért minden olyan intézkedésnek örülnek, amely a gondokon enyhíteni képes. Éppen ezt várják attól is, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást márciusig nem kell fizetni, sőt, az októberi vissza is igényelhető.

Az energiaárak elszabadulása miatt az iparág eddigi legsúlyosabb válságával küzd. Amikor kitört a koronavírus-járvány, és akár fél évre is be kellett zárniuk a szállodáknak, az sem jelentett olyan súlyos problémát, mint most a rezsiárak megugrása. Ezért minden olyan kormányzati intézkedést üdvözlünk, amely enyhíti a szolgáltatók terheit. A jelenlegi nehéz helyzetben a turizmusfejlesztési hozzájárulás felfüggesztése jelentős segítség a szektor szereplőinek

Egyeztetni szeretnének az éttermi szféra szereplői

Arról már korábban is szó volt, hogy az adatszolgáltatási rendszer hirtelen bevezetése miatt nagyon sok étterem zárhat be, erről a Pénzcentrum is írt október elején. Most ennek bevezetését a kormány szintén későbbi időpontra halasztotta, egyelőre annyi biztos, hogy az idén még nem lesz kötelező ezt végrehajtani. Kovács László, a Magyar Vendéglátósok Ipartestületének elnöke szerint az intézkedés elhalasztása jó hír, de majd amikor valóban bevezetik, azt a maga részéről reméli, hogy egyeztetés előzi meg - ha ugyanis maradnak a korábbi tervek, az a vendéglátóipar háromnegyedét lefejezné.

Nagyon üdvözöljük az adatszolgáltatási kötelezettség későbbre halasztását, egyben reméljük azt, hogy a kormány hamarosan a vendéglátósok érdekképviseleti szervezetivel is tárgyalóasztalhoz ül. Akkor ugyanis el tudnánk neki mondani, hogy bármikor is vezetik majd be a kötelező adatszolgáltatás rendszerét, az legyen átgondoltabb, főleg azért, mert a vendéglátói szektor jelentős hányada mikrovállalkozásként működik, és nem biztos, hogy lesz kapacitás a „kézi” adatszolgáltatásra. Nem beszélve arról, hogy míg a szállodai, szállásipari szektor jelentős részében adott a számítógépes rendszer, addig adott esetben egy kisközség sörözőjében nem feltétlenül – és nem is mindig van forrás arra, hogy kiépítsék

- mondta a Pénzcentrumnak Kovács László.