Gulyás Gergely bejelentette: óriási változás élesedik a SZÉP-kártyáknál, az összes zsebet érinti az átalakulás

Gulyás Gergely a megszokottnál egy nappal hamarabb, szerda délután tartott Kormányinfót. A miniszter többek között a Lengyelországba csapódott rakétáról és a Barátság kőolajvezetékről is beszélt. De bejelentette azt is, a kormány turisztikai akciótervet készített. Ez pedig a SZÉP-kártyákat is érinti.

„Tegnap délután leállt a Barátság kőolajvezeték, de szerencsére nem maga a vezeték sérült, úgyhogy ez csak átmenti problémát idézett elő, így az már ma 14 órakor újra indult” – kezdete a november 16-i kormányinfóját Gulyás Gergely. A miniszter beszélt arról is, hogy a Lengyelországba csapódott rakéta nagy valószínűséggel egy ukrán légvédelmi rakéta volt, és véletlenül landolt lengyel földön, de ezzel kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, meg kell várni míg kivizsgálják az ügyet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány egy turisztikai akciótervet fogadott el. Magyarázatként a miniszter azt mondta, különösen nagy bevételt jelent Magyarországnak a turizmus, ezért támogatni kell ezt gazdasági iparágat. A turisztkai akcióterv pontjai: SZÉP kártya szabályokon változtatnak, eltörölik a füleket, ugyanazokra a célokra, belső korlátok nélkül; Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik (nettó árbevétel 4 százaléka), 2022 október 1. és 2023 március 31. között, a már befizetett összegek visszaigényelhetőek; Kötelező adatszolgáltatást eltolják 2023 későbbi időpontjára; Munkaidőkeret szabályozás, 24 havi munkaidőkeret szabályozás ebben az ágazatban dolgozóknak. (Címlapkép - Soós Lajos, MTI/MTVA)

