Spórolásról vallott Rudolf Péter: így készül a Vígszínház a zord télre

Rudolf Péter szerint vannak észszerűtlen részei is a spórolásnak. Ilyen például, amikor főpróbahéten a világításból le kell szedni, vagy amikor tovább ülnek 18 fokban, mint amennyi jól esett volna. A Vígszínház igazgatója azonban az RTL Reggeli című műsorában azt is elmondta, hogy van előnye is a spórolásnak.

Úgy gondolja bizonyos dolgokat meg kell tartani akkor is, ha majd békés időket élünk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Rudolf Péter a műsorban azt is mondta, hogy amíg ilyen nézettségük van, addig mentálisan bírják a nehézségeket, ez ad számukra erőt. Az is kiderült, pontosan hogyan tud spórolni a Vígszinház:

Címlapkép: Getty Images

