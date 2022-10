Olcsó nyugati gázzal telnek a magyar tározók: csökkenhet az orosz gázfüggőség?

Elindult az átrendeződés a magyar gázpiacon: az elmúlt egy-két hétben az oroszok felől szép lassan csökken a mennyiség, miközben északról és nyugatról egyre több földgáz áramlik. A hétfő zsinórban a hetedik olyan nap volt, amikor 40 millió köbmétert meghaladó mennyiségű földgáz érkezett az országba, októberben minden jel szerint magasabb lehet az itt felhasznált vagy letárolt importgáz mennyisége, mint 2019 júniusa óta bármikor.

Az orosz gáz legfontosabb útvonalán, Szerbia felől egyre kevesebb gázt kapunk, az októberben onnan befutó napi durván 17 millió köbméter jó 10 százalékkal kevesebb, mint amit augusztus-szeptemberben megszokhattunk - írja a G7. Ezzel párhuzamosan viszont nőtt az Ausztria felől érkező import, és négy hónap szünet után újra megindultak a szállítások Szlovákia felől is. Az északi és nyugati útvonal forgalmának felélénkülése épp egybeesett a gáz tőzsdei jegyzésének bezuhanásával, a tőzsdén jelenleg olcsóbban lehet vásárolni, mint az elmúlt közel másfél évben bármikor.

Az árak esésének egyik magyarázata, hogy rövidtávra szinte egyáltalán nincs kereslet a piacon. A kedvező időjárás miatt a gázfogyasztás még nem kezdett el emelkedni, az európai tárolók viszont szinte tele vannak, így nem igazán lehet hova tenni a gázt. A szállítások azonban magas szinten maradtak, így bármennyire is hihetetlen, de időszakos túlkínálat alakult ki a piacon. Ezt a túlkínálatot kihasználhatják, akiknek van szabad tárolói kapacitásuk, vagy tudnak bérelni ilyet, így ugyanis a spotpiacon vásárolva rövidtávon is nagy hasznot lehet elérni.

Magyarországon még közel sincsenek tele a tárolók.

Bár a 82 százalékos telítettség a korábbi évekhez képest nem kevés, így is van még hely nagyjából 1-1,1 milliárd köbméternyi gáznak, és a tárolókba naponta durván 50 millió köbmétert el is lehet helyezni. Az előző két hétben fel is pörgött a betárolás, a többletet pedig az északi és nyugati, tehát jó eséllyel nem orosz forrásból érkező gáz biztosította. Az orosz szállítások nem azonnal követik a tőzsdei árakat, hanem néhány hónapos késéssel, így jelenleg sokkal olcsóbban lehet a spotpiacon, nyugatról gázt beszerezni, mint Oroszországból.

A nyugati import felpörgése rámutat, hogy Magyarország máshonnan is tud gázt beszerezni. Bár a jelenleg érkező mennyiség nem váltaná ki a teljes orosz importot, de egyrészt mind az osztrák, mind a szlovák vezeték kapacitása bírna ennél némileg nagyobb forgalmat is, másrészt technikailag egyéb belépési pontokon is lehet nem orosz gázt behozni.