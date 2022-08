Hivatalos: megjelent a Magyar Közlönyben a rezsicsökkentés újabb módosítása

A tegnapi rendkívüli Kormányinfót követően, most már hivatalosan, a Magyar Közlönyben is megjelentek a rezsicsökkentés újabb szabályi.

Tegnap egy órakor jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, hogy a gázfogyasztás esetében a fűtőértéket veszik mostantól figyelembe a kedvezményes árnál. Ez a változás jelent meg nemrég a Magyar Közlönyben is rendelet formájában.

A kormány mostantól a rezsicsökkentett áron vásárolható gáz fűtőértékének mértékét a korábbi 59 132 MegaJoul-ról 63645 MJ-re emelte a lakossági felhasználók esetében. A rendelet szerint így a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásánál a legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok alapján valamennyi lakossági fogyasztónak a legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték biztosítása érdekében – 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig szöveg lép.

Ennek értelmében az 1729 köbméter éves határ marad, de a szabályozás ezentúl a gáz fűtőértékét is figyelembe veszi. A nagycsaládosok is örülhetnek emellett, hiszen a változások értelmében ők mostantól a korábbi 20 520 MJ helyett 22086 MJ-t, a míg a negyedik gyerek után 10 250 MJ helyett 11 043 MJ-t számolhatnak el. A rezsicsökkentésre jogosult mikrovállalkozások esetében továbbra is megmaradt az éves 1489 köbméter gáz, amit kedvezményesen tudnak megvásárolni, míg az új a fűtőértéket esetükben 54 810 MJ-ben állapították meg.