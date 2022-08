Nem várt következményekkel járhat a változás: egyedül ők járnak jól ezzel a valutával

Év eleje óta 10%-kal erősödött az amerikai dollár az euróhoz képest. Ez jó hír az amerikai turisták számára, az átváltási árfolyamnak köszönhetően nagyjából 10%-kal nőtt a vásárlóerejük. A Föld többi lakója számára azonban ez elég nyugtalanító hír. Az erős dollár negatívan hat az egész világgazdaságra, mivel a nemzetközi kereskedelem több, mint ötven százaléka dollárban történik. Ez a jelenség negatív hatást gyakorol a magánszemélyekre és vállalkozásokra egyaránt, utóbbiaknak egyedül a fedezeti stratégia nyújthat biztonságot. A kormányok sem érezhetik magukat biztonságban.

Az amerikai dollár árfolyamának emelkedése nem várt hatásokkal jár, gyengíti a kínai gazdaságot. Az iBanFirst, nemzetközi devizatranzakciókra szakosodott vállalat szakértői becslése szerint, a tőke külföldre áramlásának aktuális mértéke eléri a jüan 2015-2016-ban történt leértékelésekor tapasztalt szintet. A jelenség a zöldhasú árfolyamának emelkedése miatt következett be. 2015-ben emiatt kényszerültek több alkalommal a kínai fizetőeszköz leértékelésére. Ettől azonban most biztosan nem kell tartani. A kínai gazdaságra sokkal nagyobb elszigeteltség jellemző. Peking megtanulta, milyen következményekkel jár a váratlan leértékelés, hiszen csökken a külföldi befektetők bizalma. Ezen kívül politikai okok miatt sem lehet elképzelni, hogy a kínai kommunista párt XX. kongresszusa előtt, amelyen újabb, öt évre meghosszabbítják Xi Jinping elnök kinevezését, néhány hónappal leértékelnék az ország fizetőeszközét.

Több szempontból is egyedülálló gazdasági és pénzügyi környezet van kialakulóban. A legutóbbi és a 2007-2008-as gazdasági és pénzügyi válsággal ellentétben most nincsenek növekedési lehetőségek. Számos feltörekvő országban gyengült a gazdasági helyzet és Kínában érezhetően lassult a növekedés. Több országra is stagfláció jellemző, mint például Németországra, míg mások a recesszió szakaszába lépnek, mint az Egyesült Királyság. Ezen okokból kifolyólag ismét az amerikai dollárra helyeződik a hangsúly, válság esetén ez automatikusan így történik, még akkor is, ha a válság először az Amerikai Egyesült Államokban tapasztalható.

A főbb fizetőeszközök képesek lesznek megőrzni stabilitásukat, hiszen az angol font is túlélte a Brexitet, túl fogja élni az angol jegybank szerinti öt negyedéven át tartó recessziót is. Az euró tovább gyengül az amerikai dollárral szemben, az év vége felé ismét elérheti a 0,90-et. Tehát nem hirtelen összeomlásról, hanem inkább hosszú nehézségről van szó. A monetáris problémák elsősorban a kisebb devizákat fogják érinteni, mint például a pakisztáni rúpia, vagy a ghánai cedi, stb. Nehéz feladat előtt állnak az érintett jegybankok is a devizapiaci beavatkozásra vonatkozó képességükkel és a fizetőeszköz stabilizálásával kapcsolatban. A dollár erősödésével járó világgazdasági nehézségek mindenkire hatnak, a vállalatok felét azonban közvetlenül is érinti.

Azért érdemes fedezeti stratégiát kidolgozni, hogy egy árfolyamzuhanás esetén ne tüzet oltsanak a cégek, hanem a körülményektől függetlenül biztonságosan tudjanak működni

- tanácsolta Henrik Gergely, az iBanFirst magyarországi értékesítési vezetője.

Három típusú fedezeti stratégia közül választhatnak a cégek, amely függ a kockázatvállalási kedvtől, az árrés mértékétől és hogy milyen devizákkal dolgoznak. Ezért minden partnerünknek személyre szabottan választjuk ki a megfelelőt. Egy azonban biztos: aki rendelkezik fedezeti stratégiával, sokkal nyugodtabban áll majd egy-egy gazdasági esemény előtt, mint aki nem

- tette hozzá Henrik Gergely.