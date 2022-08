Ez az aszály csak a kezdet: ilyen forró és száraz nyarakra készülhetünk a jövőben

Az aszály és a 20 tartósan meleg nap csak a kezdet: minden előrejelzés szerint tovább fog emelkedni az átlaghőmérséklet. Fel kell készülnünk az extrém szárazságra, új kártevők megjelenésére, és arra is, hogy a hirtelen lezúduló zivatarokat, sőt az árvizeket is hasznosítanunk kell - hangzott el az RTL műsorában, a Fókuszban. A mezőgazdaságban pedig olyan új gabonafajtákat kell nemesíteni, amelyek jobban tűrik a szélsőséges időjárási körülményeket, különben Európa-szerte éhínség alakulhat ki.

A kánikula és a csapadékmentes időjárás rendkívüli aszályhelyzetet okozott Magyarországon. Dr. Aponyi Lajos, a Nővényorvosi Kamara főtitkára a műsorban elmondta, a gyümölcsfák elkezdték hullatni a lombjukat, de már a gyümölcshullás is nagyon jelentős. De nem csak a gyümölcsfák, a bükkfák, a tölgyfák és több fenyőfa is nehezen viseli ezt az egyre inkább mediterrán klímát. A szőlő és a kivi viszont kifejezetten élvezi a szélsőséges meleget.

Aponyi Lajos szerint, ha az aszály miatt nem jut elég takarmány az állatoknak, le kell vágni őket. „Elsősorban a szarvasmarhát és a juhokat érinti, de ha kevesebb lesz, vagy olyan drága lesz a szemes termény, akkor a sertés és a baromfitartás nagyságát is befolyásolni fogja. Magyarországon már így is jóval alacsonyabb az állatállomány, mint amennyi az optimális lenne, de ha ez még tovább csökken, biztosan emelkedni fognak az élelmiszer árak” – tette hozzá.

A Nyugat-Dunántúlon is komoly problémákat okoz a szárazság. A Velencei-tó még soha nem volt ilyen közel a kiszáradáshoz, néhány napja rekordalacsony szintre süllyedt a vízállása. 73 éve mérték a legalacsonyabb számokat, akkor 64 centiméter volt a víz az agárdi mérő szerint. Ma már csak 61.

A Velencei-tó vízállása is nagyon alacsony és a Dunán Budapest alatt szivattyúkkal emelik be a vizet a Ráckevei-Dunába.

A helyzeten persze a szinte szűnni nem akaró kánikula sem segít. A szakértők szerint az aszályhajlam a jövőben csak hatványozódni fog, a hőmérsékletre vonatkozó klímamodellek azt mutatják, hogy ez a most is tapasztalt tartós nyári meleg a következő években is folytatódni fog.

Idén nyáron nagyjából 20 tartósan meleg napunk volt, a következő években ez még több lehet.

Dr. Kovács Erik klímakutató már a következő években fel kell készülni, hogy az aszállyal együtt növekedni fog a hirtelen lezúduló csapadékmennyiség is. Vagyis egyre intenzívebb, hirtelen esőzésekre kell számítani, néhány óra alatt 1-2 havi csapadék, nagyjából 120 milliméter is lehullhat.

Dedák Dalma, a WWF környezetpolitikai szakértője elmondta, a hosszú aszályos időszakok és a hirtelen lezúduló csapadék rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg térben és időben, ezért fel kell készülnünk arra, hogy a hirtelen lezúduló záporokat a jövőben el tudjuk raktározni. Akár otthon is érdemes gyűjteni az esővizet, hiszen az is előfordulhat, hogy országosan vízkorlátozást vezetnek be, ahogy idén több városban is tették.

A kutatók szerint érdemes felkészülni az egyre szárazabb és az egyre melegedő nyarakra, és minden nehézségre, amivel az átállás jár. Ha a következő években még nem is, az évszázad második felére gyökeresen megváltozik az élet Európában. Új állatfajok, például újfajta rágcsálók települhetnek be, és a mezőgazdaságban is adaptálódni kell a szárazságtűrő termeléshez. Olyan vetőmagokat kell kikísérletezni, amivel a lassanként elsivatagosodó, kiszáradó országokban is lehet vetni. Mert különben akár Európa-szerte is éhínséggel kell majd számolni.