Komoly változásokra figyelmeztetnek a szakértők: ilyen lehet a jövő bankára

Milyen fontosabb trendek figyelhetőek meg a bankok digitalizációjában? Hogyan fog kinézni a jövő bankja és milyen kompetenciákra lesz szüksége a jövő bankárának? És eltűnnek-e teljesen a bankfiókok? Többek között ezekre akérdésekre kereste a választ az Erste Szögi Ágnes, a bank digitális csatornákért felelős vezetője és Zsömle Balázs, a pénzintézet senior digitális termékmenedzsere.

Az elmúlt 20 évben robbanásszerű változás történt a bankok digitalizációja terén. 1990 körül jelent meg a bankoknál az online ügyintézés lehetősége, de Magyarországon a 2000-es években még csupán 37 ezer ügyfél volt, aki rendelkezett internet banki szolgáltatással – emelte ki Szögi Ágnes a Logicool Exclusive-on zajló beszélgetés elején, majd hozzátette, hogy ehhez képest az Erste adatai alapján mára az ügyfélinterakcióknak már a 98%-a digitálisan zajlik. 2020-tól pedig a legambiciózusabb terveiket is túlszárnyalta a digitalizáció előretörése a covid hatására. Ezt, ahogyan Szögi elmondta, jól megvilágítja, hogy azóta évente 2,5-szeresére nő digitális kártyák száma és a használatuk volumene is.

A fotelünkből felvehetünk személyi kölcsönt, igényelhetünk bankkártyát és ha a jogszabályi környezet lehetővé teszi, akkor akár jelzáloghitelt is intézhetünk magunknak. Arra a kérdésre azonban, hogy ez a bankfiókok teljes eltűnéséhez vezet-e a szakértők nemmel feletek. Zsömle Balázs ennek kapcsán kiemelte, hogy az emberek bizonyos élethelyzetekben igenis igénylik a személyes tanácsadást, még ha a kérdéseikre a választ meg is találnák egy hosszabb dokumentumban. A szakértők azonban hangsúlyozták, hogy ebben is egyre nagyobb szerepet fog kapni a digitalizáció.

A jelenlegi külföldi példák, illetve hazai fejlesztések alapján a következő nagy trend a digitális csatornákon az lesz, hogy az alapszolgáltatások és az értékesítés mellett megjelenik a tanácsadás is.

- mondta Szögi Ágnes. Ezt a szakértő szerint jól jelzi, hogy a robot-tanácsadók az Egyesült Államokban már egy billió dollár vagyont kezelnek automatizálva. Az automatizált tanácsadást segíti, hogy a bankok számtalan tranzakció adataival rendelkeznek, akár a konkrét ügyféllel kapcsolatban is, amiből rendkívül pontos következtetést képesek levonni.

Mindennek fényében, a közeljövőben Zsömle Balázs szerint az embereket ideális esetben chatbotok fogják a megfelelő szakértőhöz irányítani, akinél pedig nem lesz semmiféle papír. Ennek a környezet megóvásán túl az is az előnye, hogy a szerződések és egyéb dokumentumok átkerülhetnek a felhőbe, így komolyabb keresés nélkül bárhol és bármikor elérhetőek lesznek. A digitális csatornák erősödése azonban egy újfajta, óriási versenyhelyzetet is eredményez a bankok között, hangsúlyozta Szögi Ágnes. Ebből következik az is, hogy milyen lesz szerinte a jövő bankja és bankára:

A fejlesztést korábban egy külső cégre bízták a bankok. Mára ez olyan stratégiai kompetencia lett, amelyet mindenki házon belül szeretne tudni. Azt is mondhatnám, hogy a sok új szolgáltatás miatt a bankok szép lassan fejlesztőcégekké válnak.