50 milliárdos rebranding folyamat zajlik a Penny-nél

Az élelmiszer-árstop és a különadó is nehéz helyzetet teremt a kereskedelemben, amely kihívást jelent a Penny számára is, az üzletlánc azonban mégis egy nagyszabású rebranding folyamat közepén van ezekben az években. Az üzletek megújulása, a termékszortiment frissítése és az automatizálás is annak a jele, hogy a cég hosszú távra tervez Magyarországon – mondták el a Portfolio-nak Florian Jens Naegele a Penny Magyarország vezérigazgatója és Silke Janz pénzügyi igazgató.

Milyen eredményeket tudott produkálni a Penny az idei első félévben és mit jelent ez a jelenlegi üzleti környezetben? Silke Janz: A tavalyi év folytatódó nehézségei ellenére a Penny Magyarország Kft. teljes éves forgalma emelkedést mutatott a 2020-as év azonos időszakához képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez számokban kifejezve bruttó 389,5 milliárd forintot jelent, ami egészen pontosan 4,45 százalékos növekedés a 2020-ban realizált bruttó 372,9 milliárd forintos bevételhez képest. Florian Jens Naegele a Penny Magyarország vezérigazgatója és Silke Janz pénzügyi igazgató Florian Jens Naegele: Az elmúlt évekre jellemző kihívások – a pandémia és az azt követő gazdasági recesszió – mellett egyre inkább úgy tűnik, ismét nehéz idők előtt állunk, de bízunk a Penny közel ötezer fős magyarországi csapatában. A jelenlegi gazdasági helyzet – a folyamatosan emelkedő energiaárak, az infláció, vagy éppen a szomszédunkat sújtó háborús állapotok – miatt a vásárlók pénztárcájára is óriási nyomás nehezedik. Ennélfogva a diszkontláncok egyre kedvezőbb választást jelentenek számukra, így a folyamatosan változó fogyasztói igényekre is a lehető leggyorsabban kell reagálnunk. Hogyan befolyásolja az élelmiszer-árstop a cég működését és a beszállítókkal való tárgyalásokat? FN: A legutóbbi kormányzati intézkedések kihívásokkal teli helyzetbe hozták a teljes kiskereskedelmi szektort, a termelőktől a beszállítókon át egészen az üzletekig, nagyobb áruházláncokig. Ez a helyzet tőlünk is hatalmas erőforrásokat követel meg. Partnereink kapcsán az a legfontosabb cél számunkra, hogy olyan feltételeket tudjunk létrehozni beszállítóinkkal, amelyek mindkét fél, sőt még a vásárlók számára is a lehető legtöbb előnnyel járnak. Természetesen nem szabad elfelejteni a fogyasztók szempontjából is értékelni a kialakult helyzetet. Bár számukra most anyagi szempontból kifejezetten örömteli döntések születtek (ársapka a liszt, olaj, cukor, csirke, sertéshús és UHT-tej termékekre), fontos kihangsúlyoznunk, hogy a vásárlókon kívül szinte mindenki küzd a fennmaradásért az iparágban, hiszen most a termelők, a szállítmányozók és a kiskereskedelmi vállalatok egyaránt jelentős veszteséget könyvelnek el a nyersanyagárak jelentős emelkedése miatt. A Penny-nél azon dolgozunk, hogy a lehető legtöbb termék hazai beszállítóktól kerüljön az üzleteinkbe. Amikor ez valamikor nem lehetséges – például az ellátási lánccal kapcsolatos problémák esetében –, akkor kifejezetten előnyös, hogy nemzetközi háttérrel rendelkezünk, hiszen ennek köszönhetően biztosított folyamatosan a széles és megbízható kínálat. Ráadásul pont ezzel tudunk versenyképesek maradni a piacon. Jelenleg az árucikkek közel kétharmadát biztosítják hazai termelők, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez az arány a jövőben még magasabb legyen. Hogyan lehet értékelni a közelmúltban bejelentett intézkedést a kereskedelmi különadóról? Hogyan érinti ez a kereskedelmi szektort és azon belül a Penny-t? FN: Figyelembe véve a vásárlói igények átalakulását, a Penny 2021-es esztendeje a repozicionálásról szólt, az országban található 227 üzletünk folyamatosan megújul és az árukínálatunk is jelentősen bővül. Hatalmas összeget fordítunk a vállalat működésére, emellett a keletkezett profitunkat is folyamatosan visszaforgatjuk. A diszkontláncok működésének lényege éppen az alacsony árrésben rejlik, ezért is jelent nagy kihívást számunkra a tervezett extraprofitadó bevezetése. Ezzel ugyanis éppen azon terveink megvalósítása válik nehezebbé, amelyeket a közeljövőben szeretnénk megvalósítani Magyarországon. Mint említette, a Penny éppen egy rebranding folyamatot él át Magyarországon. Milyen okai vannak ennek a lépésnek és mennyibe kerül az üzletek megújulása? SJ: Üzleteink megújulása 2021-ben kezdődött el, akkor összesen 35 millió eurót fordítottunk erre a célra. Az erre vonatkozó költségeink 2022-ben már 52 millió euróra nőttek, és a terveink szerint 2023-ban pedig további 35 millió eurót költünk a hazai üzleteink korszerűsítésére. FN: Ezek a számok is azt bizonyítják, hogy hosszú távú terveink vannak Magyarországon. Folyamatosan növeljük a hazai piaci szerepünket, tovább erősítjük és megújítjuk a márkát. Ezek mind olyan folyamatok, amelyekkel a vásárlói igényekre és a változó fogyasztói trendekre reagálunk. A vásárlói igények feltérképezése során ugyanis azt figyeltük meg, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik új és modernebb üzletekre és vásárlóink körében egyre fontosabbá válik az egészséges táplálkozás is. Utóbbi tapasztalataink révén erősítjük meg például az életmód-kínálatunkat és jelennek meg egyre nagyobb számban üzleteink polcain a glutén-, laktózmentes, cukorkontroll, bio-, és vegán termékeink. Hogyan kezeli az üzletlánc a munkaerő-hiányt és milyen megoldásokkal tudja csökkenteni az élőmunka felhasználását? SJ: Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy ezzel a problémával nem vagyunk egyedül az iparágban, mi is folyamatosan szembesülünk a munkaerőpiaci kihívásokkal. Ez pedig arra késztet bennünket, hogy egyre kreatívabb megoldásokat alkalmazzunk, hiszen meg kell tartanunk a munkavállalóinkat és szükséges pótolnunk a hiányzó munkaerőt. Az elmúlt időszakban sikerült felzárkóztatnunk a béreket és vannak olyan egységeink, ahol egy családon belül már a harmadik generáció dolgozik a vállalatnál. Florian Jens Naegele a Penny Magyarország vezérigazgatója és Silke Janz pénzügyi igazgató Természetesen léteznek olyan folyamatok, amelyekhez elengedhetetlen szükségünk van a gépesítésre, de általánosságban még mindig döntő többségű a Penny-nél a humán munkaerő aránya. A nemrégiben bevezetett önkiszolgáló kasszák például nem az értékes munkaerő gépi kiváltását, hanem a vásárlók gyors és kényelmes kiszolgálását támogatják. Itt fontos megjegyeznem azt is, hogy a fizetési megoldások bővítése egy határozott reakció a folyamatosan változó vásárlói igényekre, amelyek nyomon követése elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy modern vállalat maradhassunk. Milyen jövőbeli tervei vannak az üzletláncnak Magyarországon? SJ: A törekvéseink legközelebbi kézzelfogható eredménye a karcagi logisztikai központunk 7 milliárd forint értékű bővítése és a hajdúsámsoni üzletünk közelgő megnyitása. Mindkét esetben szorosan együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, munkaadóként fontos szerepet töltünk be az adott településéletében. FN: A magyar piacon mögöttünk álló, több mint negyed évszázados jelenlétünk egyértelmű bizonyítéka annak, hogy hosszú távra tervezünk, folyamatosan kutatjuk annak a lehetőségét, hogyan fejlesszük tovább magyarországi hálózatunkat, vagy éppen az ország melyik részén nyissuk meg legújabb boltjainkat. Ugyanakkor a jelenleg érvényben lévő plázastop éppen az új üzletek nyitását nehezíti meg. A következő új üzletünket Hajdúsámsonban adjuk át az ősz folyamán. Fotó: Stiller Ákos

