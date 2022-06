Nem fognak gázt szállítani Magyarországra: június 21-től elzárják a vezetéket az oroszok

Június 21-től leállítja a gázszállítást a Török Áramlat nevű vezetékén a Gazprom a G7 információi szerint. A leállás egy hétig fog tartani.

Leállítja a gázszállítást egy hétre a Török Áramlat fantázianévre keresztelt vezetékén a Gazprom, miután karbantartási munkálatokat fognak rajta végezni. A Török Áramlat jelentős forrást jelent, az idén a Magyarországra érkező gázmennyiség közel harmada (az utóbbi napokban pedig majdnem a fele) Szerbia felől, ezen a vezetéken érkezett hazánkba.

Az így kieső gázmennyiség elviekben könnyedén pótolható lesz más vezetékeken keresztül, tehát nem feltétlenül fog ez problémát okozni az energiaellátásban, sőt több mint valószínű, hogy meg se fogjuk érezni. A bizonytalanságot az okozza inkább, hogy az oroszok az elmúlt napokban szemmel láthatóan elkezdték mérsékelni a szállításaikat Európába, aminek hatására elkezdtek emelkedni az árak.

Hétfőn is csak a megszokott gázmennyiség 40 százaléka érkezett meg az Északi Áramlat 1-en Németországba, de az osztrákok és a szlovákok is csak a felét kapták meg a szokott mennyiségnek. Hazánk helyzete ezzel szemben kedvezőbb volt, hiszen a magyar állami gázszerződés szerint évi 3,5 milliárd köbmétert Szerbián keresztül kapunk a Gazpromtól, és további 1 milliárd köbmétert pedig Ausztrián keresztül. Most viszont, a Török Áramlat leállításával akár még hasonló helyzet is kialakulhat, mint Nyugaton.

Viszont fontos hangsúlyozni, hogy ez nem fog ellátási problémát okozni, hiszen jelenleg a gáz nagy részét egész Európa a tárolói feltöltésére használja, hogy biztosítani tudja a téli szükségleteket.