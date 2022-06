Halálos bőrbetegség fenyegeti az idősebb magyarokat: a melanománál gyakoribb, nagy a veszély

Ezek voltak a legérdekesebb, legolvasottabb, legfontosabb hírek a Pénzcentrumon 2022 24. hetén.

Alább összegyűjtöttük neked a 24. hét legérdekesebb híreit a Pénzcentrumról, így könnydén bepótolhatod, amiről a napi hírzaj miatt esetleg lemaradtál. A teljes írás elolvasásához kattints az ajánlódobozokra vagy a címekre.

Halálos bőrbetegség fenyegeti az idősebb magyarokat: gyakoribb, mint a melanoma, óriási a veszély

Itt a nyár, kiszabadulunk a szabadba, strandolunk, kirándulunk, napozunk. Mire figyeljünk, milyen szabályokat érdemes betartanunk, hogy az ezekkel járó veszélyeket elkerüljük? A Pénzcentrum Prof. Dr. Holló Pétert, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika vezetőjét kérdezte.

Árstop után jön a benzinársokk? Dönteni kell, így vezethetik ki a korlátozást a magyar kutakon

A héten születhet döntés többek között a benzinárstop további sorsáról: a kormányzati nyilatkozatokból egyelőre annyit szűrhetünk le, hogy komolyabb változtatást nem tervezhetnek a jelenlegi szabályokon. Azonban a kutasok mellett már a Mol-vezér is azt mondta, hogy hosszabb távon fenntarthatatlan a korlátozás, azt fokozatosan kellene kivezetni. Egy azonnali megszüntetés eléggé fájdalmas lenne hiszen szerdától már a piaci árak majdnem 70 százalékkal lesznek magasabbak a 480-as ársapkánál. Megnéztük, a környező országokban hogyan kezelik az árrögzítést. Mint kiderült, a legtöbb helyen a döntéshozók hagytak némi mozgásteret a rögzített árak tekintetében, így azok nem is távolodtak el ennyire a piaci viszonyoktól.

Fusi melók, amivel még részmunkaidőben is rommá keresheted magad 2022-ben

A folyamatosan növekvő inflációt és az elélmiszerek óriási drágulását mindenki megérzi a pénztárcáján, így nem meglepő, hogy egyre több diák, nyugdíjas vagy kisgyerekes édesanya veszi fontolóra a részmunkaidős állás vállalását. Ugyan itthon lényegesen kevesebb ilyen munkakört hirdetnek meg, mint teljes foglalkoztatásban, de ez a tendencia változóban van az utóbbi hónapokban tapasztalt munkaerőpiaci változások miatt. Aki csak 4 vagy 6 órában tud dolgozni, annak is sok lehetősége van most válogatni: lehet ügyélszolgálatos, könyvelő, IT, de gyártással foglalkozó munkát is találni részmunkaidőben. Összegyűjtöttük, hol és milyen állást érdemes keresni azoknak, akik szeretnék így szeretni kiegészíteni a jövedelmüket.

Megdőlt a nagy alkohol-tévhit: nem egészségesebb az, aki csak így iszik

A túlzott alkoholfogyasztás széles körben ismert probléma itthon, azonban arról kevesen tudnak, hogy milyen hosszú távú egészségügyi következményei lehetnek bizonyos ivási szokásoknak. Lehet, hogy csak átlagos mennyiségű alkoholt fogyaszt el valaki egy héten, de ha ezt egy alkalommal teszi, az később komolyan kihathat a mentális és fizikai egészségére. Összegyűjtöttük, milyen káros szokásokat érdemes elkerülni, ha az alkoholfogyasztásról van szó.

Beütött a légkondi-krach Magyarországon: idén nyárra bukja a hűsölést, aki későn lépett

Komoly drágulás zajlott le az elmúlt időszakban a klímaberendezések piacán is: a szakértők szerint ma 15-25 százalékkal kerülhet többe egy-egy készülék, mint egy évvel korábban - és a munkadíjak is hasonló mértékben növekednek. Mint kiderült helyfüggő, mennyit kell várni egy-egy szakira, hogy beszerelje a klímánkat, nagyvárosokban akár egy-két hónapos is lehet a várólista. Így könnyen előfordulhat, hogy aki későn kapott észbe, annak már csak nyár végére lehet klímája.

