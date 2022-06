Árstop után jön a benzinársokk? Dönteni kell, így vezethetik ki a korlátozást a magyar kutakon

A héten születhet döntés többek között a benzinárstop további sorsáról: a kormányzati nyilatkozatokból egyelőre annyit szűrhetünk le, hogy komolyabb változtatást nem tervezhetnek a jelenlegi szabályokon. Azonban a kutasok mellett már a Mol-vezér is azt mondta, hogy hosszabb távon fenntarthatatlan a korlátozás, azt fokozatosan kellene kivezetni. Egy azonnali megszüntetés eléggé fájdalmas lenne hiszen szerdától már a piaci árak majdnem 70 százalékkal lesznek magasabbak a 480-as ársapkánál. Megnéztük, a környező országokban hogyan kezelik az árrögzítést. Mint kiderült, a legtöbb helyen a döntéshozók hagytak némi mozgásteret a rögzített árak tekintetében, így azok nem is távolodtak el ennyire a piaci viszonyoktól.

Bő két hétig vannak még érvényben a benzinárstop jelenleg érvényes szabályai: Gulyás Gergely ígérete szerint a kormány "június közepén" dönt a folytatásról (ahogy az élelmiszerekre vonatkozó árkorlátozásról, illetve a kamatstop jövőjéről. Tehát a héten már várhatunk valamilyen bejelentést, azonban a korábbi kormányzati nyilatkozatok alapján sok meglepetésre nem számíthatunk, legalábbis a két árstop tekintetében. Nagy István agrárminiszter például kijelentette: az árkorlátozások beváltak, így indokolt őket fenntartani.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig június elején beszélt arról, hogy a kormány a következő hetekben, az infláció alakulását figyelembe véve dönt az élelmiszerek és üzemanyagok, július 1-jén lejáró árstopjának sorsáról.

Márpedig az infláció májusban jóval meghaladta a 10 százalékot, úgyhogy ha ennek alapján születik meg a döntés, akkor nagy valószínűséggel minden szabály marad úgy, ahogyan ma is érvényes - esetleg a sokkoló inflációs adat hatására bővíthetik az árstop által érintett termékek listáját.

Szerdától egyébként újabb áremelés lesz a hazai kutakon: akik nem jogosultak a 480 forintos hatósági árra, azoknak a 95-ös benzin 789,9 forintba fog kerülni literenként, a gázolaj pedig 810,9-be. Így a benzin esetében a piaci és a hatósági ár között immáron 309,9 forint lesz a különbség, a gázolaj esetében pedig 330,9.

Százalékban kifejezve a gázolaj 69 százalékkal kerül többe annak, aki piaci áron tankol, a benzin pedig 64,5-tel.

Csak úgy ránkszabadulhatnak az árak?

A különbség tehát hatalmas, arról pedig mindeddig nem kommunikált a kormányzat, hogy miképpen érhet véget az árkorlátozás, így csak találgatások vannak a kivezetés esetleges módjáról. Abban azonban a korábban nekünk nyilatkozó szakemberek is egyetértenek, hogy nem lehet egyik napról a másikra ráengedni a lakosságra a paici árakat, több lépésben lenne "humánus" a kivezetés. Hasonló véleményen volt Hernádi Zsolt is, aki kijelentette:

az ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn.

A Mol-vezérigazgaó szerint július elseje után ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. Hozzátette, azért is vannak magas árak, mert túlkereslet van, ezért muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást is, ami így majd korrigálná az árakat is.

Külföldön így oldották meg

Az üzemanyagok árkorlátozása nem magyar sajátosság, számos környező országban vannak érvényben hasonló korlátozások. Nagy különbség azonban, hogy a kormányok többsége rendre korrigálja az üzemanyagárakat, mialatt itthon tavaly október óta 480-on vannak maximalizálva. Maximum a jogosultak körén változtattak: először a fuvarozók közül zártak ki többeket a kedvezményes tankolásból, legtóbb pedig a nem magyar auósokat is - kivéve, ha olyan országból jönnek, ahol szintén árstop van.

Ezzel szemben, ha nem is tervezetten, de korrigáltak az árakon Szlovéniában is, ahol május elsején ugyan kivezették az intézkedést, mert úgy látták, stabilizálódott a piaci helyzet. Aztán tizedikén ismét rögzítették az árakat, mert ez alatt a pár nap alatt háromszor is emelkedtek a kutakon a tarifák - az új hatósági tarifák magasabbak lettek, mint a korábbi stop alattiak.

Szerbiában ellenben tervezetten korrigálnak rá a hatósági árakra: a júliusig érvényben lévő szabályok szerint a hatóságok minden pénteken hirdetik ki, hogy a következő héten mennyibe fognak kerülni az üzemanyag a kutakon. Jellemzően valamelyest mindig emelnek, de volt már példa arra is, hogy a következő hétre csökkentek a literárak.

A legfrissebb bejelentés szerint június 10-e 15 órától június 17-e 15 óráig az Eurodízel legfeljebb 209 dinárba (712 forint), míg a 95-ös benzin 198 dinárba (674 forintba) kerülhet literenként. Ez a dízel esetében 3 dinár (10 forint), benzinében pedig 5 dinár (17 forint) emelkedés az előző héthez képest.

Horvátországban pedig a kormány jellemzően egy-két hónapra hozza meg a rendeletet - legutóbb június elején hirdettek korlátozást. Először ott is tavaly októberben nyúltak bele az árakba, akkor a gázolaj literje 11 míg a benziné 11,10 kunánál, azaz akkori árfolyamon 528 és 530 forintnál nem kerülhetett többe. A frissen - egyelőre egy hónapra -, elrendelt korlátozás ideje alatt pedig a 95-ös benzin már maximum 13,5 kuna (697 forint) lesz, a gázolaj pedig legfeljebb 13,08 kuna (676 forint).

A kutasok a hátuk közepére kívánják

A benzinkutasok már a 480 forintos árkolátozás bevezetése óta mondják, hogy az intézkedés gyakorlatilag ellehetetleníti a kisvállalkozások működését. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke többször is elmondta, hogy hiába a nagykereskedelmi árstop, illetve a literenkénti 20 forintos kompenzáció, a vállalkozók még mindig nagyon nehezen tudnak a felszínen maradni. A szervezet a mostani rendszer helyett szociális alapon alkalmazná az árkorlátozást, javaslatuk szerint csak a rászorulók tankolhatnának kedvezményes áron.

Az úgynevezett "színes" kutak valamivel könnyebb helyzetben vannak, legalábbis mögöttük ott áll a multicég anyagi háttere, így pedig tovább el tudják viselni a veszteséges üzemet. Azonban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a nagy olajcégek türelme is véges lehet:

A végtelenségig még ők sem lesznek hajlandóak veszteségesen működni és eljöhet a pillanat, amikor azt mondják, most lett elég, befejeztük az értelmetlen veszteség finanszírozást. A kicsiknél ez már eljött: hiába kaptak kedvező hitelt, azt már felélték, a normatív támogatás pedig, mint mondtam nem elégséges számukra a működéshez

- mondta korábban Grád Ottó.