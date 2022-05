Itt a bejelentés: szombaton iktatják be Magyarország első női államfőjét

A mai nappal leköszön Áder János köztársasági elnök, őt Novák Katalin követi az államfői poszton. Novák tavaly év végéig a családokért felelős tárca nélküli miniszterként dolgozott az előző kormányban, ünnepélyes beiktatására pedig szombaton kerül majd sor a Kálvin téri református templomban – írja a Telex.

Hétfőn este a Magyar Honvédség ünnepélyes keretek között köszönt el Áder János távozó köztársasági elnöktől, aki 10 éven keresztül államfőként a hadsereg főparancsnoka is volt. Ádert Novák Katalin követi a poszton, aki nem csak az első női államfő itthon, hanem 44 évesen a legfiatalabb is. Novák közgazdászként végzett Budapesten, valamint itthon és külföldön is folytatott jogi tanulmányokat; emellett beszél angolul, németül és franciául is. Pályáját a Külügyminisztériumban kezdte, majd 2014-ben család- és ifjúságügyért felelős államtitkár lett az Emberi Erőforrások Minisztériumában. 2017-ben a Fidesz egyik alelnökévé választották, 2018-ban országgyűlési képviselő lett, majd 2020-tól családokért felelős tárca nélküli miniszterként dolgozott tavaly év végéig.

Novák Katalinnak három gyermeke van, férje pedig Veres István Attila, aki 2013 óta a Magyar Nemzeti Bank pénz- és devizapiaci igazgatója. Áder Jánoshoz hasonlóan őt is a Fidesz jelölte köztársasági elnöknek. Megválasztása előtt arról beszélt az Országgyűlésben, hogy elítéli az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborút. Magát nyelveket jól beszélő, külföldön is tanult nemzeti érzelmű negyvenesnek tartja. Az új államfő ünnepélyes beiktatására szombaton a Kálvin téri református templomban kerül sor, ezután Novák Katalin a Kossuth téren mond majd beszédet.

(Címlapkép - Novák Katalin sajtóosztálya)