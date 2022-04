Drasztikus lépés az oroszoktól: elzárják a csapot, nem kap több gázt ez az európai ország

Oroszország leállította a Lengyelországba irányuló gázexportot, amelynek következtében az európai piacon is emelkedni kezdett a gáz ára.

Kedden több lengyel lap és portál is megírta, hogy leállt a gázszállítás, többek között az Interfax hírügynökség is. Mindeközben a lengyel gázimportot lebonyolító vállalat, a Gaz System közölte, hogy a szerdai előrejelzések is azt mutatják: szinte semennyi gáz nem fog érkezni a Jamal vezetéken. Az első sajtóhírek után nem sokkal az orosz gázszállításokért felelős Gazprom közölte, a lengyeleknek keddig volt idejük, hogy rubelben fizessenek a gázért.

Este aztán a Wyborcza értesülése szerint lengyel miniszterelnök és az állami gázvállalat is megerősítette, hogy az oroszok elzárják a Lengyelországba tartó gázcsapokat. A PGNiG energiaipari vállalat kedden kapott levelet az orosz Gazpromtól, ami alapján szerda reggeltől függesztik fel a szolgáltatást. A lengyel vállalat közlése szerint egyelőre mindenkihez eljut a megrendelt gázmennyiség.

Mateusz Morawiecki, miniszterelnök egy berlini sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az oroszok valóban elzárják a gázt, az ok szerinte is az, hogy a lengyel kormány nem akar rubelben fizetni. Azt mondta, hogy már fel is készültek arra, hogy más forrásból pótolják a szükséges gázmennyiséget.

A Bloomberg információi szerint a Gazprom nem írta meg, mi fog történni akkor, ha a lengyelek nem fizetnek, Vlagyimir Putyin viszont már néhány nappal ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy leállíthatják a szállítást, ha a partnereik nem teljesítik a feltételeiket. Az amerikai hírügynökség szerint a szállítás leállítása már éreztette hatását az európai piacokon: Kedden egy nap alatt 17 százalékkal ugrott meg a gáz ára Európában. Ezen kívül a lengyel fizetőeszköz, a zloty is kis mértékben gyengült a nemzetközi pénzpiacon.