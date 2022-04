Országgyűlési választás 2022: lezárult a szavazás, 5,2 millióan szavaztak 18:30-ig

19 órakor bezártak a szavazókörök. Aki viszont a sorokban áll, az még leszavazhat a szabályok szerint. A 18:30-as részvételi adatok szerint a választásra jogosultak 67,8 százaléka járult az urnák elé.

19 órakor bezártak a szavazókörök. Aki eddig nem indult el szavazni, most már ne is tegye. Aki viszont a sorokban áll, az még leszavazhat a szabályok szerint. Az eredményeket akkor kezdik majd közölni, amikor az utolsó választó is leszavazott, aki este 7 előtt beállt a sorba.

A 18:30-as részvételi adatok szerint a választásra jogosultak 67,8 százaléka járult az urnák elé, ami összesen 5 216 424 főt jelent a 7 693 857 választópolgárból. A végleges részvételi adatok az este folyamán érkeznek.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 64,84 százalék 190 959 szavazó

Bács-Kiskun megye 65,38 százalék 265 305 szavazó

Békés megye 64,13 százalék 173 867 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 62,19 százalék 314 064 szavazó

Csongrád-Csanád megye 67,91 százalék 217 816 szavazó

Fejér megye 69,05 százalék 233 092 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 71,52 százalék 256 591 szavazó

Hajdú-Bihar megye 63,76 százalék 266 850 szavazó

Heves megye 66,72 százalék 156 797 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 63,41 százalék 185 428 szavazó

Komárom-Esztergom megye 67,18 százalék 161 939 szavazó

Nógrád megye 64,43 százalék 97 775 szavazó

Pest megye 70,76 százalék 731 860 szavazó

Somogy megye 65,76 százalék 160 202 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 62,89 százalék 271 682 szavazó

Tolna megye 66,28 százalék 115 613 szavazó

Vas megye 72,49 százalék 145 897 szavazó

Veszprém megye 69,63 százalék 192 867 szavazó

Zala megye 69,27 százalék 150 561 szavazó

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK 71,77 százalék 41 941 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK 77,39 százalék 53 641 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK 78,25 százalék 49 085 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK 78,07 százalék 54 912 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK 65,82 százalék 39 229 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK 64,41 százalék 47 050 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK 71,69 százalék 57 777 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK 71,67 százalék 54 877 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK 67,77 százalék 50 270 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK 74,96 százalék 53 263 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK 71,38 százalék 53 508 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK 70,77 százalék 50 681 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK 77,73 százalék 53 179 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK 74,37 százalék 54 799 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK 72,69 százalék 56 649 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK 68,48 százalék 47 268 szavazó

Budapest, 17. számú OEVK 70,12 százalék 52 294 szavazó

Budapest, 18. számú OEVK 75,15 százalék 56 836 szavazó

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA