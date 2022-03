Nesze neked fenntarthatóság: így járulnak hozzá a világ pusztulásához a gigabankok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelen pillanatban a zöld energiaforrásokra történő átállás nem csak a klímavédelem miatt sürgető probléma, hanem az ukrán háború miatt is: a megújuló energia az egyik legjobb alternatíva arra, hogy a Nyugat megszabaduljon az orosz gáztól, kőolajtól és széntől. Azonban úgy tűnik, a bankszektor nem hogy segítené a fosszilis energiahordozók visszaszorítását, hanem még támogatja is azokat – derül ki a Financial Times cikkéből.

Tavaly a bankok világszerte 742 milliárd dollár hitelt biztosítottak a szén-, kőolaj- ás gázcégenek annak ellenére, hogy a hitelezők korábban látványos közös klímavédelmi ígéreteket tettek. A négy legnagyobb amerikai bank (a JPMorgan Chase, a Wells Fargo, a Citi és a Bank of America) továbbra is uralja a fosszilis energiahordozók finanszírozását, miközben tagjai annak a bankok klímasemlegességét vállaló csoportnak, mely tavaly a Glasgow-i klímacsúcson alakult meg. Eddig bíztatóan csökkent a fosszilis energiaforrások finanszírozása ezeknél a bankoknál, ez viszont idén már nem lesz tartható „az energiaszektor által gyakorolt nyomás miatt”, ahogy azt a James Vaccaro, a Klímabiztos Hitelezők csoport vezetője nyilatkozta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A fosszilis energiaforrások kiszorítása kulcsfontosságú lenne az orosz gazdasági szankciók hatásosságához, azonban ehhez a bankszektornak is le kell állítani az orosz energia támogatását, ugyanis az utóbbi hat évben a JP Morgan volt a Gazprom legnagyobb nyugati finanszírozója, és tavaly nagyjából 10 milliárd dollárral több pénzt adott a fosszilis energiával foglalkozó cégeknek. Ugyan sok banknak vannak célkitűzései a klímasemlegességre, ezeket sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy a gyakorlatban hatástalanok – derül ki egy jelentésből, melyben 44 pénzintézetet vizsgáltak. Eszerint a bankok több mint fele nem rendelkezik valós tervvel a nullakibocsátás 2050-es elérésére. A bankok klímavédelme sokszor a szén kizárására fókuszál, mely a leginkább környezetszennyező energiaforrás. Ez valójában csak 4%-ét teszi ki az energiaszolgáltatóknak nyújtott összes hitelnek, miközben a szénkitermelésre van támogatás máshonnan – kínai állami bankoktól. A korábban már említett elemzés különösen aggasztónak nyilvánította a kátrányhomokból történő olajkitermelésre irányuló projekteket, melyek 2020 és 2021 között 50%-kal nőttek – ezeknek rendkívül rossz a hatása a környezetre.

Címlapkép: Getty Images

