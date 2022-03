Kemény szavak: Biden háborús bűnösnek nevezte Putyint, óriási katonai segélyt küld Ukrajnába

Háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadása miatt Joe Biden amerikai elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva. Az orosz államfői hivatal szóvivője reagálásában azt mondta, hogy a kijelentés megbocsáthatatlan.

Putyin, "úgy gondolom, háborús bűnös" - jelentette ki Biden a Fehér Házban tartott egyik rendezvényen. Az amerikai elnök egy szerdai beszédében arról is szólt, hogy orosz csapatok kórházakat bombáztak és orvosokat ejtettek túszul. Egyben további segítséget ígért Ukrajnának az orosz haderővel szembeni harcához. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője reagálásában elfogadhatatlannak és megbocsájthatatlannak nevezte Biden Putyinnal kapcsolatos kijelentését. Azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy "az ő bombáik emberek százezreit ölték meg világszerte".

Biden szerdán további egymilliárd dolláros katonai segélyt is megígért Ukrajnának. Ez egyebek között mintegy 800 légvédelmi és 9000 páncéltörő eszközt és 7000 kézifegyvert foglal magában.

Ezernél is többen voltak a lebombázott mariupoli színházban

A helyi ukrán hatóságok szerint több mint ezren voltak abban a mariupoli színházépületben, amelyet szerdán bombatámadás ért - derül ki Vadim Bojcsenko polgármester éjszakai közléséből. Ukrán oldalról az országot február 24. óta támadó orosz erőket vádolták a bombázással, az orosz védelmi minisztérium szerint azonban a színházat az ukrán nacionalista Azov ezred tagjai aknázták alá és robbantották fel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videobejegyzésében megerősítette, hogy az épület óvóhelyül szolgált. Nyugati műholdas felvételek tanúsága szerint a színház mellé jól látható, hatalmas betűkkel a "Gyermekek" feliratot festették fel. A városvezetés korábbi közlése szerint a robbantás után a drámaszínház központi része összeomlott, az épületben található óvóhely bejáratát pedig törmelék zárta el. Bojcsenko azt is jelezte, hogy az elmúlt két napban 6500 személyautó tudott távozni Mariupolból, jóllehet a város környékén nem volt tűzszünet. Zelenszkij is arról számolt be, hogy a lakosság kimenekítését célzó humanitárius folyosók szerdán nem működtek sehol az országban. Az elnök közlése szerint 24 óra alatt 6 ezer mariupolit sikerült más településekre vinni.

A Nemzetközi Bíróság a háború azonnali leállítására szólította fel Oroszországot

A hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság (ICJ) szerdán ukrajnai hadműveleteinek azonnali leállítására szólította fel Oroszországot, és aggodalmát fejezte ki a Moszkva által alkalmazott erőszak miatt. Határozatában a bíróság hozzátette: Oroszországnak azt is biztosítania kell, hogy az ellenőrzése alatt álló vagy általa támogatott más katonai erők se folytassák a hadműveletet.

Ukrajna nem sokkal azután nyújtotta be keresetét az ENSZ intézményei közé tartozó bíróságon, hogy Oroszország február 24-én megkezdte ukrajnai háborúját. Kijev arra hivatkozott, hogy Moszkva azon indoka megalapozatlan, miszerint azért indította meg a hadműveleteket, hogy megakadályozza a kelet-ukrajnai orosz ajkú lakosság kiirtását. A március elején tartott meghallgatások során az ukrán vezetés azzal érvelt, hogy Oroszország visszaélt az 1948-as népirtási egyezményben foglaltakkal, amikor Ukrajna által elkövetett állítólagos népirtásra hivatkozva teremtett jogi alapot saját a katonai inváziójához. Kijev szerint Kelet-Ukrajnában nem fenyeget népirtás veszélye.

ENSZ Biztonsági Tanács

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Albánia, Norvégia és Írország is rendkívüli ülés összehívását kérte csütörtökön az ENSZ Biztonsági Tanácsától az ukrajnai humanitárius helyzet romlása miatt -írja a BBC. A hírek szerint tárgyalások folynak arról is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek alkalmat teremtsenek arra, hogy felszólaljon az ENSZ Közgyűlés előtt - amely az összes tagállamból áll.

Lesz ukrán gabona

Ukrajna idén tavasszal minden olyan régióban vetni fog, ahol nincsenek közvetlen ellenségeskedések - mondta Roman Lescsenko ukrán élelmezésügyi miniszter. Az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek elmondta, hogy az ország idén képes lesz biztosítani saját élelmezésbiztonságát. "Ahol fizikailag vethetünk, ahol nincs lövöldözés, és ahol lehetőség van a mezőre menni - ott kimegyünk a mezőre és vetünk. És nemcsak Nyugat-Ukrajnában, hanem a középső és déli régiókban is. Ahol csak tudunk, ott vetünk".

Az olyan országok azonban, amelyek az Ukrajnából származó búzaexportra támaszkodnak, továbbra is aggódhatnak. A Világélelmezési Program szerint Libanon, Jemen, Szíria és Tunézia különösen függ az Ukrajnában termesztett gabonától. (BBC)

Oroszországban mintegy 30 független hírportált zároltak

Úgy vélem, ez csupán kezdete a Nyugat által indított információs háborúban hozott ellenintézkedéseknek" - kommentálta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a brit közszolgálati műsorszolgáltatót is érintő lépést. A letiltott hírportálok között több ukrán és egy észt sajtóorgánum is van. Az érintett internetes honlapok ugyanakkor virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül este még elérhetőek voltak.

Oroszország ukrajnai hadműveletének február 24-i kezdete óta már több független sajtóorgánumot bezárattak az országban. A hatóságok mindemellett erősen korlátozták a hozzáférést az internetes hírportálokhoz, illetve az Instagram, a Facebook és a Twitter közösségi hálózatokhoz. Március elején rémhírterjesztést és a szankciófelhívást büntető orosz törvényt is elfogadtak Oroszországban. A jogszabály súlyos büntetéseket helyez kilátásba az orosz fegyveres erőkre vonatkozó hamis hírek terjesztőire.

Az orosz bankrendszer a vártnál jobban állja a szankciók szorítását

Londoni pénzügyi elemzők szerint a jelentős, széles körű és időben meghozott szakpolitikai támogató intézkedéseknek köszönhetően a vártnál jobban viseli az orosz bankrendszer az ukrajnai háború miatt érvénybe léptetett súlyos nyugati szankciók szorítását, bár a bankoknak a továbbiakban növekvő hitelveszteségekkel kell számolniuk a reálgazdasági környezet romlása miatt.

900 ezer ukrajnai menekültre számít a kormány

Az előrejelzések szerint akár a 900 ezret is elérheti az Ukrajnából, a háború elől Magyarországra menekülők száma - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában. Bakondi György közlése szerint szerda délig több mint 432 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Hozzátette: miközben a hadműveletek első időszakában a háború elől, ma már a háborúból menekülnek az emberek az Ukrajnával szomszédos biztonságos országokba.