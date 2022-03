Elképesztő mélyrepülést hozott az orosz-ukrán válság: a magyar piac sem úszta meg a zuhanást

Vaskos mínuszokkal zártak a nyugat-európai tőzsdék, 11 százalékkal esett a BUX, de a piros tartományban érte a gongszó a Wall Street-i indexeket is. A forint sem volt még ennyire gyenge, tegnap elérte a 380-as szintet az euróval szemben.

Néhány kivétellel estek a távol-keleti tőzsdék a reggeli órákban, a geopolitikai egyelőre csak mérsékelten érintik a távol-keleti piacokat. A japán indexek 1,7-1,9%-kal estek, a Hong Kong-i börze 1,9%-kal csökkent, a kínai tőzsdék 0,2-0,9%-kal kerültek lejjebb, a dél-koreai vezető index ugyanakkor 0,2%-kal emelkedett.

Meredek, 0,9-1,3%-os zuhanással nyithatnak a meghatározó európai tőzsdék a reggeli határidős részvényindexek alapján, a londoni FTSE 100 esése azonban jóval kisebb lehet a bányászati és nyersanyagtermelő cégek jelentős súlya miatt. A kereskedés menetét továbbra is a kiélezett és nagyon gyorsan romló ukrán-orosz konfliktus fejleményei fogják meghatározni, miközben megállíthatatlan emelkedéssel évtizedes csúcsokat döntögetnek az olaj, gabona, fém és más nyersanyagárak. Erősödik a dollár a menedékdevizákkal együtt. A forint a régiós devizákkal együtt újra gyengül, csakúgy, mint a feltörekvő devizák, jelentette a Takarékbank.

Az orosz-ukrán háború miatt folytatódott az európai tőzsdék meredek zuhanása. Az élesen emelkedő olaj-, energia-, gabona és más nyersanyagárak miatt szignifikánsan fokozódnak az inflációs aggodalmak, ami elvileg monetáris szigorításhoz vezethetnek, ennek ellenére a geopolitikai feszültségek miatt mérséklődnek a kamatemelési várakozások. Nagyot zuhantak a bankrészvények és az utazási, szabadidős cégek is. A légitársaságokat egyszerre sújtják a légtérzárlatok és a meredeken emelkedő üzemanyagköltségek. Nagyot esett a Shell és a Maersk, miután megszüntetik oroszországi tevékenységeiket. A védelmi cégek tovább raliztak a megugró hadiipari kiadások miatt, a Rheinmetall hat nap alatt 70%-ot szárnyalt. A bankrészvények vezetésével estek a tengerentúli indexek is. Az energiaszektor emelkedett a szárnyaló olajárak hatására. Eközben a beszerzési menedzser index és az építőipari adatok is meghaladták a várakozásokat, ami az amerikai gazdaság élénkülésére utal. Minden piacot alulmúlva 11%-kal rogyott össze a BUX, óriási, 72,4 milliárd forintos forgalommal. 21,5%-os szakadás után hajszállal 10000 forint felett zárt az OTP, az OTP esése már többszörösen meghaladja az orosz és ukrán leánybank teljes leírását is, így teljesen elrugaszkodott a valóságtól. 5,6%-kal zuhant a MOL, noha profitálhat a Brent és az Ural típusú olajfajták árfolyamának különbségéből. 5,5%-kal esett a Richter, 3%-kal a Magyar Telekom.

A háborús, és annak makrogazdasági, illetve inflációs következményeivel kapcsolatos aggodalmak miatt folytatódott a menedékeszközök szárnyalása. Erősödött a jen, a svájci frank, az arany és zuhantak az amerikai és német hozamok, a 10-éves német hozam ismét negatív tartományba süllyedt. Erősödött a dollár az euróval szemben. A nap során a forint a zlotyval együtt meredeken gyengült, a forint elérte a 380-as szintet is az euróval szemben. Innen a forint a zlotyval együtt megfordult, miután a magyar és a lengyel jegybank bejelentette, hogy készek mindent megtenni az ár és pénzpiaci stabilitás érdekében. Míg az MNB utalt az intervencióra, a lengyel jegybank devizaeladással segítette a zlotyt. Az erősödés nem tartott sokáig, újra gyengültek a régiós devizák, de a forint már nagyobb mértékben gyengült. Közel 7%-kal gyengült az orosz rubel.

A hazai piac

A magyar állampapírpiac rövid oldalán 0-7bp-tal, a hosszú oldalon pedig 3-7bp-tal emelkedtek a hozamok. A 10 éves magyar referenciahozam 5,27%-ra emelkedett, ezzel +536bp volt a felára a német és +353bp az amerikai azonos futamidejű kötvényhez viszonyítva. 103,8 milliárd forintnyi ajánlat érkezett a 3-hónapos dkj aukcióra, amiből az ÁKK 41,5 milliárdot fogadott el, az átlaghozam 4,85% lett. Emelkedtek a német és stagnáltak az amerikai hozamok, így szűkültek a transzatlanti szpredek.

Az euró/forint árfolyam a tegnapi nap első felében sorra döntötte az újabb történelmi mélypontokat, kora délután közel került a 380 szinthez is. Ezt követően a jegybank verbális intervencióba kezdett és kijelentette, hogy „kész minden eszközt bevetni” a forint stabilizálása érdekében. Ezt követően a kurzus 374 körüli szintre süllyedt vissza, de nap végére a dollár nemzetközi mozgásával párhuzamosan újra gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, így jelenleg 378 közében mozog az EUR/HUF keresztárfolyam. Lengyel jegybanktól is érkezett verbális intervenció, majd délután megerősítették, hogy interveniáltak a piacon. Az MNB kamatemelésre egyelőre nem került sor (intervencióról nincs információ), ha tovább nő a piaci feszültség egyhetes betéti kamatemelés jöhet, jelentette a CIB.

Szektor szinten csak az energia és az egészségügy tudta elkerülni, hogy mínuszban búcsúzzon, az utazási és szabadidős szektor 7%-ot zuhant. Az egyedi részvények közül újra a német Rheinmetall vezette az emelkedést, ami azt követően kapott szárnyra, hogy a német kormány a védelmi kiadások jelentős növelését jelentette be; az árfolyam hétfőn 24,8%-kal, majd tegnap újabb 17,4%-kal emelkedett. Az orosz kitettséggel rendelkező vállalatok papírjaival továbbra is eladói nyomás alatt zajlott a kereskedés; a nap abszolút vesztese az angol-orosz Polymetal International bányavállalat volt (-26,3%).

A KKE-régióban a cseh tőzsde teljesített a legjobban, amely alig mozdult a hétfői záráshoz képest, míg sereghajtó pozíció újra a BUX-é volt. A 11%-os veszteséggel záró magyar tőzsdén a nap vesztese a 21,5%-os mínuszba csúszó OTP volt, de a többi hazai nagypapír is pirosban zárt. A moszkvai tőzsde hétfőt követően kedden sem nyitott ki. A londoni tőzsdén jegyzett orosz részvények tovább zuhantak: a Gazprom a hétfői 52,5%-os mínusz után további 71,3%-kal esett, a hétfői nap nagy vesztese a Magnit kiskereskedő akkori, 79,8%-os mélyrepülése kedden 45,6%-os zuhanással folytatódott. Az osztrák tőzsdén is nagy volt az eladói nyomás: zárásra 7,1%-os mínusz gyűlt össze, a nagy orosz kitettséggel rendelkező Raiffeisen hétfőn 14, míg tegnap 10,2% mínuszt könyvelhetett el, közölte az OTP Bank.

Az Európai Központi Bank szoros megfigyelés alá helyezte Oroszországgal szoros kapcsolatban álló bankokat, így az osztrák Raiffeisent és az orosz VTB németországi székhelyű európai szárnyát. A hatalmas esések miatt a német tőzsdén mától felfüggesztik a kereskedett orosz kötvények, részvények, és származtatott termékek kereskedését. Az S&P hitelminősítő úgy döntött, felülvizsgálja az orosz cégek minősítését a kialakult helyzet miatt. A KSH tegnap tette közzé a negyedik negyedéves beruházási adatot, amely 0,2%-os emelkedést mutat éves és 1,6%-os visszaesést negyedéves (SA) bázison. 2021

egészét tekintve a beruházások volumene 4,2%-kal emelkedett, a 2020-as, pandémia miatt alacsony bázishoz képest. Az építési beruházásoké 3,7%-kal, a gép- és berendezésberuházásoké 5,3%-kal bővült 2021-ben (év/év).