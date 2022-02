Hiába a sok támogatás, kerülik a magyarok ezeket a hiteleket: mitől ijedtek meg ennyire?

Tavaly nyártól rekordszámú magyar kezdett felújításba, korszerűsítésbe, vagy lakásvásárlásba. Ennek kiváló indikátora volt, hogy a korábbi években megszokott összegek többszörösét utalták ki a bankok hitelek formájában ilyen célokra. Decemberben viszont váratlanul lankadni kezdett a lakáshitelek iránti kereslet. Vajon csak szezonális hatásról van szó, vagy a dráguló hitelek miatt vége lehet a hitelek aranykorszakának?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által februárban publikált számok szerint összesen 105,22 milliárd forint lakáshitelt fizettek ki a bankok decemberben a lakossági ügyfeleknek. Ez 5,5 százalékos visszaesést jelent az előző hónapban kifizetett összeghez képest. És bár a tavaly decemberi kifizetéseknél ez még mindig 47,18 százalékkal magasabb, a hiteltípus a 2021 májusában elindult felfutása óta így is a második leggyengébb számot produkálta.

A mostani számok persze ettől függetlenül éves összevetésben még mindig magasak és a decemberi alacsonyabb kifizetések is sok éves rekordnak számítanak. A lakáskölcsönök rég nem látott népszerűsége mögött, legalábbis részben a 2021 januárjában bevezetett otthonfelújítási támogatás és az ehhez februártól elérhető hitel állt, ami magyar családok tömegeit ösztökélte lakásvásárlásra és korszerűsítésre. Az pedig valószínűleg többek között az októbertől elérhető Zöld Otthon Lakáshitelnek is köszönhető, hogy a szezonális hatások és a dráguló hitelek ellenére decemberben is magasan tudott maradni a kifizetett jelzáloghitelek összege.

Mint ábránkon is látható, a hitelek összetétele is rengeteg változott az elmúlt két évben. Ha megnézzük a 2019-es év rekordhónapjait, akkor a hitelfelvétel nagy részét a babaváró tette ki. 2020-ban attól kezdve, hogy a koronavírus járvány Magyarországon is megjelent, és korlátozások kerültek bevezetésre, a hitelfelvételi kedv jelentősen megcsappant, és bár nyárra erősödött az érdeklődés a lakáshitelek iránt, még nem voltak kiugró eredmények. 2021-ben viszont februártól kezdve rohamosan nőtt a kifizetett lakáskölcsön összegek nagysága.

Az októbertől elérhető új Zöld CSOK hitel is, ami tovább élénkíthetni a lakossági hitelek iránti érdeklődést. Ami viszont a közeljövőben érdekes lehet, hogy az eddigi lejtmenetből fordulva a babaváró decemberben (a vizsgált lakossági hiteltípusok közül egyedüliként) növekedni tudott. A hitelformák iránti kereslet mindenesetre nagyon képlékeny.

Építenek, bővítenek a magyarok

A járványhelyzet miatt elhalasztott lakáskereslet, illetve lakáshitelkereslet egyszerre jelentkezik a bankoknál, következésképp azon lakáshitel-felvételek, amelyek a tavalyi év első- vagy második felében kellett volna, hogy megtörténjenek, részben az idei évben jelentkeznek, ami valamennyire még a téli statisztikákban is látható lehetett.

Ahogy grafikonunkon is látszik, a használt lakás vásárlása céljából felvett hitelek összege már tavaly növekedésnek indult 2019 azonos időszakához képest. Idén pedig valósággal berobbant a hitelforma. Míg 2020 decemberében 52,12, addig a tavalyi év azonos hónapjában 68,27 milliárd forintnyi ilyen célú hitelt utaltak ki a bankok, ami egyetlen év alatt 23,6 százalékos növekedést jelent. Az új támogatások miatt pedig nem csak a lakásvásárlásra, de az építésre, bővítésre,felvett hitelek iránt is drasztikusan megnőtt az érdeklődés.

A 2021 decemberben építésre és bővítésre kiutalt 15,05 milliárd forint ugyanis a tavalyi 5 milliárdos számhoz képest egészen drasztikus mértékű 200 százalékos növekedést jelent. A mostani összeget a 2019-es számokkal összemérve pedig látszik, a pandémia előtti sztenderddel összemérve is kiemelkedőek az idei számok. Három évvel ezelőtt 8,11 milliárd forintnyi összegű lakossági hitelt utaltak ki az adott hónapban ilyen célokra, amihez képest a tavalyi szám 46 százalékkal volt magasabb.

Az állami támogatások pörgetik a hitelfelvételi kedvet

A 2021. január 1-jétől igényelhető otthonfelújítási támogatás és az e mellé februártól igényelhető hitel iránt kezdetektől hatalmas volt az érdeklődés, függetlenül attól, hogy városban vagy falun, családi házban vagy lakásban élnek-e.

Egy a GKI által 2021. elején végzett felmérés pedig arra jutott, a válaszadó háztartások 7%-a biztosan szeretett volna lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódó állami támogatást igényelni az elkövetkezendő két évben. Nem meglepő tehát, hogy ez a teljes lakosságra vetítve 290 ezer család nagy mértékű fellendülést okozott a lakossági hitelek piacán.

A támogatás 2022. december 31-ig vehető igénybe. A hiteladatok alapján az érdeklődés a nyár közeledtével egyre nagyobb lett, és rekordösszegek kifizetését eredményezte (a nyár elején kifizetett hiteleket még tavasszal, a nyár végieket nyár elején, az ősz elejieket nyár közepén, a télieket már ősszel igényelhette a lakosság, az átfutási idő 2-3 hónap is lehetett).

Az MKB Banknál a legnépszerűbb kölcsön célok a belső tér felújításával összefüggő munkálatok, mint például festés, burkolat csere, belső nyílászárók cseréje, felújítása. Az eddigi igénylések során az UniCredit ügyfelei körében is inkább a belső tér felújítása, a konyha korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a napkollektor/napelem szerelése bizonyultak a legnépszerűbb felújítási céloknak. A K&H ügyfelei körében a legjellemzőbb munkálatok közé tartozik a kerítés, garázs, tároló építése is, de a tetőszerkezet vagy a belső terek felújítása ugyancsak népszerű.

Az OTP Bank ügyfelei legnagyobb arányban energetikai felújításra költöttek (tető felújítás/szigetelés, épületszigetelés, napkollektor, fűtési rendszer, nyílászárók, klíma), ezen kívül a főbb kiadási tételek között szerepelt a belső tér felújítása, a térburkolat készítése valamint a beépíthető bútorok és konyhai gépek is. A Gránit Banknál nagyon népszerű a napelemes beruházás, de a tetőcserék és a külső nyílászáró cserék is gyakoriak. Az Ersténél a leggyakoribb, legkedveltebb hitelcél a belső burkolat felújítása mellett a nyílászáró cseréje, az épület utólagos szigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése.

Gondoljuk meg, hol bankolunk

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) januárban ismét emelte a jegybanki alapkamatot, amely jelenleg 2,9%-on áll. Azt pedig már korábban közölték, az alapkamat emelési ciklus hosszú lesz, így ahogy arra számítani lehetett, a hazai bankok is elkezdték hozzáigazítani a hitelkonstrukciók árazását az új monetáris politikához, elkezdtek tehát drágulni a hitelek.

A Gránit Bank új árazása már november 30-án életbe is lépett, míg az UniCredit Bank december 10-től alkalmaz, az OTP Bank december 1-től folyósítja emelt kamatokkal a lakáshiteleit. Egyre kevésbé mindegy tehát, hogy melyik bankban igényeljük a lakáshitelt. Ki lehet még fogni ugyanis jó ajánlatokat, de egyre alaposabban érdemes hozzá átböngészni az egyes hitelintézetek ajánlatait. Ebben próbálunk egy kicsit segíteni. Ehhez a Pénzcentrum kalkulátorában, használt ingatlan vásárlás céljából 10 millió forintos hitelajánlatokat kerestünk 20 éves futamidővel.

Februárban van olyan bank, ahol közel 20 milliót kell visszafizetnünk egy 10 milliós kölcsönre, de olyan pénzintézetet is találtunk, ahol ez az összeg még az emelkedő kamatok ellenére is 16 millió forint alatt marad.

Ezért sem mindegy, melyik bankkal és milyen szerződést kötünk. Súlyos százezrekbe, sőt gyakran milliókba kerülhet ugyanis, ha nem járunk utána az ajánlatoknak a hitelfelvétel előtt. A különbségek alábbi grafikonunkon is rendkívül látványosak.

Hogy a legjobban szemléltessük, miről beszélünk, vessük össze a listánkon szereplő legmagasabb és legalacsonyabb THM mutatóval rendelkező ajánlatokat. Nézzük hát mekkora a különbség az UniCredit és az OTP ajánlatai között A havi törlesztő előbbi banknál 65 924 forint, az utóbbinál pedig 79 557 forint. A különbség tehát havi szinten is több, mint 17 ezer forint. Ez már önmagában jó indok, hogy az előbbi bank ajánlatát válasszuk.

A teljes visszafizetendő összeget megnézve pedig az eltérés egészen drasztikus. Az OTP-nél 4 millió 142 764 millió forinttal kell visszafizetnünk a 20 éves futamidő alatt.

Érdemes persze a kisebb különbségekre is odafigyelni. Vessünk hát össze két közepesen vonzónak tűnő ajánlatot. Erre jó példa a Budapest Bank és Sopron Bank ajánlata. Előbbi pénzintézetnél 68 064, míg utóbbinál 68 450 forint a havi törlesztő, tehát egy egy csekély, kevesebb, mint 400 forintos különbség van a kettő között, ami önmagában nem feltétlen győz meg róla, hogy az előbbi bank ajánlatát válasszuk. A teljes visszafizetendő összegben azonban a különbség 322 862 forint, ami a példánkban használt családnak, havi jövedelmüket tekintve elég nagy veszteség.

Ezért nem szabad soha sem csak a törlesztőrészletre hagyatkozni: meg kell nézni a THM-et, kamatperiódust, visszafizetendő teljes összeget is. Ez alapján összehasonlítva már valóban jó döntést hozhat a hiteligénylő. A bankok ajánlatainak összehasonlítására való a Pénzcentrum hitelkalkulátora, amellyel a személyes igényekre szabva listázhatóak a lakáshitelek, vagy akár a legkedvezőbb bankszámla csomagok is.