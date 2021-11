Megindult az újabb roham a magyar bankokban: ezekért a hitelekért állnak sorban a családok

A nyár végi lejtmenet után ismét növekedtek a lakáscélú hitelekre kiutalt összegek a szeptemberi számok alapján. A magyar háztartások a hónapban közel 100 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A hitelfelvételi kedvet a támogatott felújítási célú hitelek iránti folyton növekvő érdeklődés pörgeti tovább és látszólag a nyári szezonális felújítások végeztével sem torpant meg. Így bár az agusztusi visszaesés egyelőre nem maradt tartós, kérdés persze, hogy az ősz beköszönte és a növekvő törlesztők mellett számíthatunk-e komolyabb visszaesésre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, augusztusi statisztikái szerint 125,36 milliárd forintnyi lakáshitelt fizettek ki a bankok az ősz első hónapjában a lakossági ügyfeleknek. Ez 5.8 százalékkal magasabb, mint augusztusban, viszont a nyár első hónapjaiban látott igazi évek óta nem látott rekordszámoktól továbbra is elmarad. Ha a múlt év szeptemberével vetjük össze a mostani számokat viszont látszik, tavaly lényegesen kevesebb, 92,46 milliárd forintnyi összeget utaltak a pénzintézetek lakáscélokra. Ez 30 százalékos éves növekedést jelent.

A lakáskölcsönök soha nem látott népszerűségének hátterében feltehetően az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel áll, amiknek hála rengeteg háztartás kezdett renoválásba, korszerűsítésbe. Egyébként nemcsak a lakáshitelek, hanem a személyi kölcsön és babaváró támogatás kifizetett összegeiben is enyhe növekedés történt az előző hónaphoz, és nagyobb az előző évhez képest.

Grafikonunkon az is látható, hogy a hitelek összetétele is rengeteg változott az elmúlt két évben. Ha megnézzük a 2019-es év rekordhónapjait, akkor a hitelfelvétel nagy részét a babaváró tette ki. 2020-ban attól kezdve, hogy a koronavírus járvány Magyarországon is megjelent, és korlátozások kerültek bevezetésre, a hitelfelvételi kedv jelentősen megcsappant, és bár nyárra erősödött az érdeklődés a lakáshitelek iránt, még nem voltak kiugró eredmények. 2021-ben viszont februártól kezdve rohamosan nőtt a kifizetett lakáskölcsön összegek nagysága. Augusztusban a növekedés megtorpanni látszott, de szeptemberben ennek már nyoma sincs, ráadásul októbertől érhető el az új Zöld CSOK hitel is, ami tovább élénkíthetni a lakossági hitelek iránti érdeklődést.

Iszonyúan pörögnek a felújítások

A járványhelyzet miatt elhalasztott lakáskereslet, illetve lakáshitelkereslet egyszerre jelentkezik a bankoknál, következésképp azon lakáshitel-felvételek, amelyek a tavalyi év első- vagy második felében kellett volna, hogy megtörténjenek, részben az idei évben jelentkeznek, ami még az ősszel is egyértelműen látszott.

Ahogy grafikonunkon láthatók, a használt lakás vásárlása céljából felvett hitelek összege már tavaly növekedett 2019 azonos időszakához képest. Idén viszont valósággal berobbant a hitelforma. Míg tavaly szeptemberben 54,84 idén már 69,76 milliárd forintnyi hitelt utaltak a bankok ilyen célra, ami egy év alatt 27 százalékos növekedést jelent. Az új támogatások miatt pedig nem csak a lakásvásárlásra, de az építésre, bővítésre, illetve a felújításra felvett hitelek iránt is drasztikusan megnőtt az érdeklődés.

Az ősz első hónapjában lakásfelújításra kiutalt 8,96 milliárd forint ugyanis a tavalyi 2,95 milliárdos számhoz képest egészen elképesztő 203 százalékos növekedést jelent. A mostani összeget a 2019-es számokkal összemérve pedig ennél is szembetűnőbb, mennyire kiemelkedőek az idei számok. Két évvel ezelőtt még csak 2,06 milliárd forintnyi összegű lakossági hitelt utaltak ki az adott hónapban ilyen célokra, amihez képest a mostani szám 334 százalékkal volt magasabb.

Nem csökken az állami támogatások népszerűsége

A 2021. január 1-jétől igényelhető otthonfelújítási támogatás és az e mellé februártól igényelhető hitel iránt kezdetektől hatalmas volt az érdeklődés, függetlenül attól, hogy városban vagy falun, családi házban vagy lakásban élnek-e.

Év eleji felmérések szerint az igénybevételre jogosultaknak közel kétharmada tervezte igénybe venni a támogatást még az idén. A támogatás jövő év, vagyis 2022. december 31-ig vehető igénybe. A hiteladatok alapján az érdeklődés a nyár közeledtével egyre nagyobb lett, és rekordösszegek kifizetését eredményezte (a nyár elején kifizetett hiteleket még tavasszal, a nyár végieket nyár elején, az ősz elejieket nyár közepén igényelhette a lakosság, az átfutási idő 2-3 hónap is lehetett).

Számtalan célra használják a kölcsönt a magyarok

Az MKB Banknál a legnépszerűbb kölcsön célok a belső tér felújításával összefüggő munkálatok, mint például festés, burkolat csere, belső nyílászárók cseréje, felújítása. Az eddigi igénylések során az UniCredit ügyfelei körében is inkább a belső tér felújítása, a konyha korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a napkollektor/napelem szerelése bizonyultak a legnépszerűbb felújítási céloknak. A K&H ügyfelei körében a legjellemzőbb munkálatok közé tartozik a kerítés, garázs, tároló építése is, de a tetőszerkezet vagy a belső terek felújítása ugyancsak népszerű.

Az OTP Bank ügyfelei legnagyobb arányban energetikai felújításra költöttek (tető felújítás/szigetelés, épületszigetelés, napkollektor, fűtési rendszer, nyílászárók, klíma), ezen kívül a főbb kiadási tételek között szerepelt a belső tér felújítása, a térburkolat készítése valamint a beépíthető bútorok és konyhai gépek is. A Gránit Banknál nagyon népszerű a napelemes beruházás, de a tetőcserék és a külső nyílászáró cserék is gyakoriak. Az Ersténél a leggyakoribb, legkedveltebb hitelcél a belső burkolat felújítása mellett a nyílászáró cseréje, az épület utólagos szigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése.

Érdemes megfontolni, melyik bankkal szerződünk

A Pénzcentrum kalkulátorában, használt ingatlan vásárlás céljából 10 millió forintos hitelajánlatokat kerestünk 20 éves futamidővel. Találtunk bankot, ahol 17 millió forintnál is magasabb összeget visszafizetnünk, ellenben olyan pénzintézet nincs, ahol ez az összeg 14 millió forint alatt maradna. Ezért is ajánlott alaposan szemügyre venni az ajánlatokat, ugyanis a törlesztőrészletekben pár forintnyi eltérés is súlyos százezreket jelenthet egy sok éves futamidő alatt:

A legszemléletesebb, ha a listánknak szereplő legmagasabb és legalacsonyabb THM mutatóval rendelkező ajánlatokat vetjük össze. Nézzük meg azaz az UniCredit Bank és az OTP ajánlatát. A kamat mindkét konstrukcióban 10 évig marad fix. A havi törlesztő az előbbi helyen 58 623, az utóbbinál 73 600 forint - ekkora eltérés esetén már emiatt is megérheti a bankváltás. Még inkább elgondolkodtató, ha a teljes visszafizetendő összegeket is összevetjük: az OTP-nél közel 4 millió forinttal többet kell ugyanis visszafizetnie az ügyfeleknek, mint a másik pénzintézetnél.

Ha például a Takarékbank és az CIB Bank ajánlatait vetjük össze, a különbség messze nem ilyen szembetűnő. Az előbbinél 64 999 forint a havi törlesztőrészlet, míg az utóbbinál 64 043, az eltérés tehát kevesebb mint ezer forint. Azonban a 20 éves futamidőt nézve a teljes visszafizetendő összegben az eltérés 385 ezer 324 forintra duzzad, ami a példacsalád közel két havi jövedelmének felel meg.

Ezért nem szabad soha sem csak a törlesztőrészletre hagyatkozni: meg kell nézni a THM-et, kamatperiódust, visszafizetendő teljes összeget is. Ez alapján összehasonlítva már valóban jó döntést hozhat a hiteligénylő. A bankok ajánlatainak összehasonlítására való a Pénzcentrum hitelkalkulátora, amellyel a személyes igényekre szabva listázhatóak a lakáshitelek, vagy akár a legkedvezőbb bankszámla csomagok is.