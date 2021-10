Így fogtak el egy kettős gyilkost a Vaterán – Első Yard, első epizód

Forrás Dávid Link a vágólapra másolva

Elindult az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozata, amiben azt mutatjuk be, hogy milyen életutakat jártak be olyan magyarok, akik maradandót alkottak az üzleti életben. Az első rész Gerő Viktor befektetőről szól, aki korábban a Vatera ügyvezetője, most pedig – egyéb befektetései mellett – a Meska kézműves dizájn piactér társtulajdonosa.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Gerő Viktorról szól az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának első epizódja. A sorozatban olyan magyarok élet- és karrierútjait mutatjuk be, akik maradandót alkottak az üzleti életben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A podcast egyelőre a SoundCloudon, a Spotify-on és a Google Podcasten és a beágyazott lejátszóban hallgatható meg, de hamarosan elérhető lesz az Apple Podcasten és az összes nagyobb podcastfelületen is. Ki az a Gerő Viktor? Gerő Viktort a legtöbben onnan ismerhetik, hogy ő volt a Vatera online piactér ügyvezetője, amikor a céget felvásárolta a Naspers dél-afrikai technológiai befektető óriás. A tranzakció abban az időben a régió egyik legnagyobb online üzlete volt. 2008. szeptember 11-én írtunk alá, és akkor én már két éve nem mentem szabadságra, annyi munka volt ezzel – közölte az Első Yardban a tranzakció körlüményeiről Gerő Viktor. Gerő Viktor az Első Yard podcast első adásának felvételén Amikor viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ekkora siker mennyit változtatott az életvezetésén, szemléltetésként elmondta: még az autóját sem cserélte le. Hozzátette ugyanakkor, hogy a baráti köre amúgy is olyan, "hogyha valaki nagyon elszáll agyilag", akkor azt helyreteszik. Honnan indult? Viktor 1971-ben született Budapesten. A Rózsadombon nőtt fel, pedig nem voltak sem gazdagok, sem a pártelit tagjai, csupán ott kaptak lakást. A környék ugyanakkor nagy hatást gyakorolt az életére: ott járt általános iskolába, ahol életre szóló barátságokat kötött. Már korán megtalálta egy vezető szerep, a kor viszonyainak megfelelően úttörő lett, ahol örsvezetővé vált. Mostani szemmel nézve voltak vicces dolgok, de alapvetően csináltunk jó dolgokat is. Öreg néniknek bevásároltunk vagy feltakarítottuk az iskolaudvart. [...] sokkal inkább a közösségformáló ereje volt a lényeges, mint az, hogy mi egy időszakot képviselünk – mondta el az adásban. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Hamar fel kellett nőni Gerő Viktornak hamar fel kellett nőnie, mert korán, 18 évesen elvesztette az édesapját. Még a főiskoláról is kiiratkozott, alpinmunkákat végzett, hogy fenntarthassa önmagát és besegíthessen az édesanyjának. "Abban az időben kezdődtek az óriásplakátok ragasztgatása és felszerelése a városban, mi itt az elsők között voltunk gyakorlatilag, ezeket mi kezdtük el, egy kis csapat" – mondta el az epizódban. Ezekkel a munkákkal jól keresett, ám időközben begyűrűzött az internet Magyarországra, ami onnantól kezdve meghatározta Viktor karrierjét. "Felcsillant egy ilyen lámpa, hogy húha, ez az, ami végre egy új dolog és végre egy innovatív dolog" – idézte fel az időszakot. Innen kezdve indult csak be igazán Viktor karrierje. Az Első Yard első adásából az is kiderül, hogy milyen volt a magyar internet a kilencvenes években és a kétezres évek elején, kiknek készült és milyen közösségeket érintett meg;

milyenek voltak az első hazai honlapok és mi volt az Origo.hu elődje a Matávnál;

milyen erőforrásokra, tapasztalatokra támaszkodott Viktor akkor, amikor megcsinálta saját cégét, és hogyan egyeztette össze a családi életet a cégépítéssel;

hogyan került a Vaterához, és milyen változtatásokat kellett bevezetni a cégnél, hogy az ügyeskedő magyar felhasználók ne tudják kikerülni az eladásaik után a platform felé keletkező jutalékfizetési kötelezettségüket;

miért kellett egy volt nyomozót alkalmazniuk az online piactéren;

milyen összefüggés volt a hazai e-kereskedelem felfutása és a fapados repülőtársaságok megjelenése között;

hogyan nőtt a Vatera néhány év alatt egy ötfős cégből közel 150 fősre;

miért tartottak attól, hogy az utolsó pillanatban dugába dőlhet a cég 2008-as eladása;

hogyan került rács mögé egy kettős gyilkos, akit gyakorlatilag a Vaterán kapott el a rendőrség;

miért kezdett el kifelé kacsintgatni a Vaterától, és milyen szerepeket vállalt 2011-et követően;

milyen hasonlóságok vannak egyik jelenlegi cége, a Meska, és a korai Vatera között. Az Első Yard első epizódja már meghallgatható a Spotify-on, a Google Podcasten és a Soundcloudon, valamint itt is, a beágyazott lejátszóban. Érdemes feliratkozni a podcastcsatornára, hogy ne maradj le a következő adásról sem.

NEKED AJÁNLJUK