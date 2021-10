Lássuk a medvét: ennyire drága ország valójában Magyarország

Friss statisztikák szerint, jelenleg a világon Bermudában a legmagasabbak a megélhetési költségek. A lista második és harmadik helyén viszont már európai országok állnak, Norvégia és Izland személyében. A statisztika 138 országot rangsorol, Magyarország ezek közül a 74. legdrágábbnak számít. Szlovákia, Horvátország, Szlovénai és Ausztria mögött, viszont Románia, Szerbia és Ukrajna előtt.

A világon jelenleg Bermudában a legdrágább az élet – ez derült ki a Numbeo eddigi, 2021-re vonatkozó megélhetési költség-indexéből. Az indexet periodikusan teszik közzé, évente többször, és hangsúlyozzák, az adatok mindig egy pillanatfelvételt mutatnak az éppen tapasztalható állapotokról.

A legdrágább ország tehát a friss statisztikák alapján Bermuda, de a második már az a Svájc, aki évekig vezette a listát. Európai tehát az az állam, ahol a második legköltségesebb az élet a világon. És nem csak a második helyezett európai, bőven találni még a világ 10 legdrágább országa között olyanokat, amik a mi kontinensünkön helyezkednek el. Rögtön például a dobogó harmadik fokán álló Norvégia, sőt a negyedik helyen lévő Izland, az ötödik legdrágábbnak számító Dánia vagy hatodik helyen tanyázó Luxembourg.

Mindez azt is jelenti, hogy idén a világ 10 legdrágább országából 5-öt (!), azaz a lista felét, európai országok bitorolják.

Melléjük olyan országok fértek még be a hatodik helytől lefelé a tízedikig, mint Japán, Izrael, a Bahama-szigetek és Szingapúr. Ezt követte még a tíz-tizenötödik hely között Ausztrália, Írország, Barbados, Dél-Korea, illetve Franciaország. Mindezt tehát azt is jelenti, hogy a világ 15 legdrágább országa között összesen 7 Európában található, tehát majdnem a lista fele az öreg kontinensről került ki.

Az összesített listán egyébként 138 ország szerepel, és ahogy a grafikonon is látszik, Magyarország az összesített helyen a 74. helyet foglalja el. Azaz hazánk nagyjából a föld országait egybevetve szinte teljesen középen helyezkedik a megélhetési költségeket tekintve. A listán egyébként olyan országok vannak Magyarország közvetlen közelében, mint Nicaragua vagy Kamerun. Közvetlen határszomszédjaink közül Románia, Szerbia és Ukrajna ugyan mögénk került, de például Szlovákia már előttünk áll. No, nem sokkal, ők a 67. legdrágábbnak számítanak. Horvátország a 42. az összetett listán, Szlovénia a 38., míg Ausztria a 24.

Érdekes egyébként, hogy Lengyelország viszont a 78. helyen végzett, ez pedig azt jelenti, hogy ott, ha nem is sokkal, de kicsit olcsóbb az élet, mint Magyarországon. A lista legvégén Pakisztán helyezkedik el, az indexük csupán 21.59-es, előttük helyezkedik még el Líbia és Kirgizisztán. De nem sokkal van a három legolcsóbb országtól lemaradva India és Afganisztán sem.

Mennyire mutatja ez a jólétet?

Ahogy a listán szereplő országok névsorát végigböngésszük, láthatjuk, hogy minél tehetősebbek az egy országok, ott annál drágább is ott az élet. Sokkoló azonban, hogy Magyarországtól nem is kell annyira sokat nyugat felé utazni, hogy a világ legdrágább országait sorra megtaláljuk. Nyaralástervezéskor tehát érdemes lehet böngészni a desztinációk költség-indexét, arról nem is beszélve, hogy külföldi munkavállalás során is érdemes a fizetéseket annak függvényében jónak vagy rossznak értékelni, hogy abból a pénzből az adott országban mennyi mindent tudunk megvenni, mennyire tudunk abból jól élni.