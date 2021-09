Óriási változás a magyar banknál: miért hagyják el tömegesen a fiókokat az ügyfelek?

A K&H Bank 37,4 milliárd, a K&H biztosító pedig 4,2 milliárd forint adózás utáni eredménnyel zárta 2021 első félévét. A bank rendkívüli tételek nélküli eredménye egy év alatt 22%-os növekedést ért el, 31,2 milliárd forintra nőve. A pénzintézet teljes hitelállománya 13 százalékos növekedést ért el, 1875 milliárd forintra nőve, az új lakossági hitelkihelyezések pedig 44 százalékos növekedéssel elérték a 150 milliárd forintot. A bank ügyfelei követik a digitalizációs trendeket és már az új számlák 40 százalékát a bank azonnali számlanyitási applikációjában nyitották. A biztosító pedig egy új szolgáltatást, az azonnali elektronikus zöldkártya szolgáltatást is elindította.

A 2021-es év első félévében a K&H Bank adózás utáni eredménye 37,4 milliárd forint volt. A bank rendkívüli tételek nélküli eredménye pedig egy év alatt 22 százalékos emelkedést mutatva 31,2 milliárd forintra nőtt. A pénzintézet hiteleinek teljes volumenét nézve a növekedés %, a betétállomány pedig 11%-kal bővült. Az év első félévében a bank új hiteleinek volumene 279 milliárd forintot tett ki. Az új lakossági hitelek összértéke pedig elérte a 150 milliárd forintot, 44 százalékkal meghaladva 2020 első félévének értékét - ismertette az eredményeket Guy Libot. a K&H csoport vezérigazgatója.

A digitálizáció trendje a pénzügyi csoport ügyfeleinek körében is terjed - folytatta. Olyannyira, hogy már a számlanyitások 40 százaléka a bank azonnali számlanyitási alkalmazásán keresztül történik.

A vezérigazgató ezután arról beszélt, hogy a klímaváltozás elleni fellépés lassan megkerülhetetlen lesz. A pénzügyi csoport erre első lépésként a környezeti hatásaik korlátozásával reagált, de már kampányt folytatnak ügyfeleik körében is, hogy támogassák a zöld megoldásokat. Ezen túl 100 milliárd forintos értékben finanszíroztak megújuló energiaforrásokkal foglalkozó projekteket. A befektetési alapjaik bruttó értékesítésének pedig már több mint 20%-át már társadalmilag felelős befektetésekbe (SRI minősítés) került.

Nőtt a lakossági hitelek piaca

A teljes hitel portfólió éves szinten 13 százalékkal 1875 milliárd forintra nőtt az új lakossági hitelek szegmensében pedig tovább emelkedett a pénzügyi csoport piaci részesedése. Az új lakossági jelzáloghitelek volumene 55 százalékos bővülést ért el. Idén július végéig a bank közel 500 támogatott felújítási hitelt folyósított, 2,4 milliárd értékben. Ezeknél az átlagos hitelösszeg 5,3 milliárd forint volt - árulta el Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője. A lakás felújítási jellegű hitelek területén a bank részesedése egyébként 11,8 százalékos.

A fogyasztási hiteleken belül a pénzintézetnél a lakásfelújítási kölcsönök aránya egy év alatt 27 százalékról 38 százalékra nőtt.

A bank által folyósított babaváró hitelek értéke pedig a tavalyi év azonos időszakához képest 33 százalékkal nőtt, a piac 9 százalékos csökkenése mellett. A bank a fogyasztási hitelek volumenét a piaci bővülésnek megfelelő 20 százalékkal növelte, így az elérte a 222 milliárd forintot. Az államkötvények értéke a pénzintézetnél 8 százalékot növekedett egy év alatt, 1,120 milliárd forintra - zárta Gombás Attila.

Az ügyfelek keresik az innovatív megoldásokat

A pénzintézetnél az utóbbi évben folytatódott a digitális átalakulás. A fejlesztések középpontjában ezért a banknál továbbra is a mobiltelefonon elérhető banki és biztosítási szolgáltatások állnak. Az ügyfelek pedig igénylik is ezt. Mára minden negyedik babaváró hitelt és minden második fogyasztási hitelt valamilyen digitális csatornán (az e-bankon, vagy a mobilbankon) keresztül igényelnek.

A pénzintézetnél ezért a mobilbankon keresztül a fogyasztási hitel mellé már törlesztési biztosítás is köthető. Ez a szolgáltatás is rendkívül népszerű, az összes fogyasztási hitel felére kötöttek ilyen biztosítást az ügyfelek.

A K&H Biztosító bevezette az azonnali, elektronikus zöldkártya-szolgáltatást is a KGFB-ügyfelek számára, akiknek már több mint 450 ezer zöldkártyát ilyen zöld formában küldtek ki. De idén indult a bank teljesen online számlanyitási szolgáltatása is, amellyel az ügyfelek minden bankszámla-szolgáltatáshoz hozzáférnek a mobiljukon is és azonnal (kb. 10 percen belül) juthatnak digitalizált bankkártyához.

Mára a bank ügyfelei a számlák 40%-át annak azonnali számlanyitási applikációjában nyitják meg. Okostelefonos fizetési megoldásukat azzal is igyekeztek vonzóbbá tenni, hogy az Apple Pay mellett a Google Pay-t is kínálja a felhasználóknak.

A második negyedévben a fejlesztéseknek is hála a mobil fizetési megoldásokon keresztül teljesített tranzakciók összértéke az első negyedévhez képest 50 százalékkal emelkedett, elérve a 15 milliárd forintot.

Április óta az ügyfelek rendszeres befektetéseket is be tudnak állítani a mobilbankban applikációban. Értékpapírszámlát nyithatnak, vagy havonta, rendszeresen vásárolhatnak bizonyos befektetéseket. A bank digitális ügyfeleinek jelenlegi száma meghaladja a 600 ezret. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézet ügyfeleinek már 82 százaléka digitálisan aktív - tette hozzá Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetője.