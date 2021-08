Friss számok: jó nagyot ugrott az ipari termelés Magyarországon

Júniusban az ipari termelés 22,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi alacsony szintet, amikor 7,4 százalékos volt az éves visszaesés. A munkanaphatástól megtisztítva 18,6 százalékkal emelkedett a termelés, ami érdemben hozzájárul a GDP felpattanásához is. A bővüléshez a feldolgozóipar minden alága hozzájárult.

A várakozásokat érdemben meghaladva, 22%-kal nőtt az ipari termelés júniusban, míg munkanaphatással megtisztítva a termelés 18,6%-kal emelkedett. - áll Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjé A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest csupán 0,3%-kal csökkent, annak ellenére, hogy chiphiány miatt átmeneti leállást tartott az Audi Hungária, így más ágazatok jó teljesítménye ellensúlyozhatta ennek negatív hatását. Júliusban azonban visszatért a termelés, augusztusban ugyanakkor a Mercedes tart átmeneti leállást chiphiány miatt, amit karbantartással és egy új modell gyártásnak előkészületével használ ki. - kezdi kommentárját Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

A második negyedévben az egy évvel ezelőtti extrém alacsony bázis és az ipar helyreállásának, további növekedésének köszönhetően mintegy 40%-kal nőtt az ipari termelés, ami érdemben hozzájárul a GDP felpattanásához is, ami a várakozásunk szerint meghaladhatta a 17%-os növekedést. Az ipari termelés már tavaly októberben szinte teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, júniusban a tavalyi áprilisi mélyponthoz képest 64,6%-kal nőtt az ipari termelés. 2015. évi átlaghoz viszonyítva 20,8%-kal bővült az ipari termelés, míg 47,7%-kal haladja meg a 2010. évi átlagos termelési szintet, így az ipari termelés történelmi csúcs közelében maradt. Az első hat hónapban 18,8%-kal bővült az ipari termelés.

A bővüléshez a feldolgozóipar minden alága hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártás jelentősen nőtt, az előző év azonos időszakában történt átmeneti gyárleállások miatti alacsony bázisérték következtében. A számítógép, elektronikai, optikai termék és az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az ipari átlag alatti mértékben emelkedett.

Az autógyárak termelése tavaly augusztus óta meghaladta a járvány előtti szintet, a következő hónapokban pedig kifejezetten bíztató, hogy a járműgyártás új rendelései, valamint rendelésállománya az őszi hónapoktól jelentősen emelkedett, az autógyártók pedig a tavalyi harmadik negyedévtől kifejezetten kedvező eredményekről számoltak be – és a járvány miatti bizonytalanságok mellett – rendkívül kedvezőnek látják a rövidtávú kilátásokat, amit azonban a chiphiány, és más ellátási és szállítási nehézségek árnyékolnak be. Ezt támasztja alá, hogy a továbbra is a kirobbanóan magas német feldolgozóipari beszerzési menedzser index történelmi csúcsot ért el márciusban, az euró-övezeti pedig májusban, amelyek azóta is ezek közelében tartózkodnak.

A következő hónapokban újra növekedési pályára állhat az ipari termelés. Egyes európai országokban a második/harmadik járványhullám ellen bevezetett újabb korlátozásokból származó „kényszermegtakarításokat” a lakosság árucikkek vásárlására költötte, ami kedvező az ipar kilátásainak, amint az az egyes szektorok bizalmi indexeiben is tükröződik. Az autóipari keresletet elsősorban a távol-keleti piacok, azon belül is a kínai piac húzza érdemben.

A külső keresletet a gyors oltási kampány miatt fokozatosan kinyíló amerikai gazdaság és az amerikai költségvetési élénkítések is érdemben húzni fogják. Ugyanakkor már látszik az elhalasztott kereslet megjelenése, valamint a készletek feltöltése is, így a következő hónapokban további fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat. Idén bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt érdemi, 15% közeli növekedés várható, amit jövőre 8% feletti növekedés követhet. Ennek megfelelően idén az ipari termelés markánsan, akár 3 százalékpontnál nagyobb mértékben járulhat hozzá a GDP idei növekedéséhez.