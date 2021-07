Hivatalos: így indítják újra az országot, marad a tartós home office is?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sajtótájékoztatót tartott a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs péntek délután. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az egység vezetője azt mondta, azon dolgoznak, hogy Magyarországon az újraindítás a lehető leggyorsabb legyen. Ennek érdekében 6 javaslatot jelentettek be. Többek között a kutatás-fejlesztésre alapuló gazdasági tevékenységekre is több pénzt fordítanának és a távmunka szabályokat is enyhíthetik.

Sajtótájékoztatót tartott a gazdasági élet újraindításáért felelhttps://www.facebook.com/watch/live/?v=2884850048495712&ref=watch_permalinkős operatív törzs péntek délután. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az egység vezetője azt mondta, azon dolgoznak, hogy Magyarországon az újraindítás a lehető leggyorsabb legyen, mert ki kellene aknázni az oltás gyorsaságával szerzett 1,5-2 hónapnyi előnyt. Szijjártó később, újságírói kérdésre válaszolva külön hangsúlyozta az időfaktort, arról beszélt, hogy egy globális verseny zajlik, amelyben az új világgazdasági kapacitásokat leosztják, ezért most nem az az időszak van, amikor akármilyen „megalapozott vagy szakmailag helytálló magyarázatokat” figyelembe tudnak venni azzal kapcsolatosan, hogy „mit miért nem lehet” megcsinálni, gyorsan kell cselekedni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mindennek érdekében 6 javaslatot tett le az operatív törzs a kormány asztalára, ezeket el is fogadták. Az eddigi 5 megyéhez képest újabb 2 megyében (Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megye) biztosít a kormány vissza nem térítendő készpénztámogatást 5 millió eurós alsó beruházási határtól egyedi kormánydöntések alapján.

A „magyar gazdasági dimenzióváltásának” felgyorsítása érdekében növelni akarják a kutatás-fejlesztésre alapuló gazdasági tevékenység arányát. Ezért az ilyen beruházásoknál csökkentették azt az összeghatárt, amitől kezdve az állam hozzáadhat készpénztámogatást a projekthez, az eddigi a 3 millió eurós szint helyett most már 1 millió eurós beruházástól lehet pénzt igényelni. A munkahelyteremtési elvárást is ugyanilyen arányban vették lejjebb, 30 fő helyett most már 10 fő is elég.

A következő pont az exportáló magyar vállalatok támogatása, ennek keretében az Eximbankról szóló jogszabály változik. Bevezetnek egy olyan olyan exporthitelt, amelyet eddig csak néhány európai eximbank nyújtott, a közlés szerint ez egy rugalmas, erős pénzügyi garanciákat nyújtó konstrukció lesz.

A munkaerőpiacon módosították távmunka szabályozását úgy, hogy könnyebb legyen otthonról dolgozni, a bürokratikus akadályok elhárultak, csökkentek a munkáltatói kötelezettségek.

Eddig a külföldön szakképesítést szerzett munkavállalók itthon csak magyarul tehették volna le az OKJ-s vizsgájukat. Az új döntés értelmében mostantól akinek nem magyar az anyanyelve, leteheti tolmáccsal, így új, szakképzett munkaerőt nyerünk külföldről.

Az újraindításhoz nagy állami beruházások is kellenek a tájékoztatás szerint, ezért 17 infrastrukturális beruházás végrehajtásáról vagy felgyorsításáról döntött a kormány. Gödön, Iváncsán, Debrecenben, Komáromban elektromos autók gyártáshoz kapcsolódó fejlesztések indulnak, fejlesztik a kaposvári ipari parkot és Szikszó infrastruktúráját. Kazincbarcikán legnagyobb vegyipari vállalat igényeihez légiközlekedési fejlesztések kezdődnek, ahogyan Győrben is, Budapesten pedig a Bosch igényeihez alkalmazkodva fejlesztenek. Zalaegerszegen tervezik a régió egyik legnagyobb intermodális csomópontjának megépítését, a Tatabánya-Tata-Oroszlány ipari parki háromszög fejlesztésre kerül. Továbbá beruházások indulnak Jászfényszaru, Eger, Litér körzetében, Bükk és Jánossomorja pedig új utakat kap. Az operatív törzs pénteken újabb javaslatokat terjeszt elő a kormánynak, például kezdeményezik a régészeti jogszabályok módosítását, és az Exim újabb kifektetést megkönnyítő konstrukcióit. Az építőanyag-drágulással kapcsolatban is jöhetnek új ötletek azokon felül, amiket Orbán Viktor reggel bejelentett. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismertette, hogy elindítanak öt új Széchenyi kártya konstrukciót (Széchenyi Go), amelyek alapvetően a kkv-szektort célozzák, nekik akarnak hitelt nyújtani. Azzal számolnak, hogy 40-50 ezer vállalkozás is részt vehet a programban, az első két évben nem kell törleszteni, és a legtöbb konstrukció ingatlanfedezet nélkül is működik. A programok közt lesz likviditási, beruházási hitel, folyószámlahitel, turisztikai kártya és agrárhitel.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK