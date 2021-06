A szellemet már nem lehet visszazárni a palackba: mi lesz velünk, ha elszabadul az infláció?

Az idei év, de akár a következő évek fő sztorija lehet a gazdaságban az infláció. Erre pedig a befektetések terén is érdemes felkészülni.

Küszöbön az infláció, de ezen nem csak veszíteni lehet – vélik az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzserei. "Továbbra is azt gondoljuk, hogy az infláció nem csak az idei év nagy sztorija lehet, hanem évekre meghatározhatja a gazdaságot" – mondta Kardos Zsolt. Az Aegon Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere szerint egészen a 2008-2009-es pénzügyi válságig érdemes visszakanyarodni ennek megértéséhez, akkor ugyanis a nagy jegybankok, elsősorban a Fed minden korábbi szabályt áthágtak.

Ami viszont most történik, az egy sokkal magasabb fokozat annál, ezért gondoljuk, hogy ennek már komoly nyoma lesz - emelte ki Kardos. Ma ugyanis már nemcsak monetáris, hanem fiskális oldalról is komoly az élénkítés, ami akár tartósan, 3-5 éves időtávon is magasabb inflációt hozhat. "A szellemet már nem lehet visszazárni a palackba” – fogalmazott Kardos Zsolt.

Az USA azért teheti meg egyelőre büntetlenül a fentieket, mert továbbra is a dollár a világ elsőszámú tartalékdevizája, mégha történtek is kisebb lépések az amerikai fizetőeszköz uralmának letörésére, például Oroszország részéről. Szerinte ha egyszer megtörik a dollár hegemóniája, akkor lesz bajban az USA, az adóssága ugyanis már a GDP 132 százaléka. Jelenleg a Fed mindent a növekedésnek rendelt alá, emiatt átmenetileg hajlandó szemet hunyni az erősödő infláció felett is, mert azt gondolják, hogy ezt lehet kontrollálni. A következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy ezt valóban lehet-e

- emelte ki a szenior portfóliómenedzser.

Jó, de akkor mibe fektessünk?

Kardos Zsolt szerint az infláció alapvetően ártani fog a növekedési sztoriknak, melyeknek alacsony kamatkörnyezetre van szüksége. Mint mondja, kedvezhet viszont az értékalapú befektetéseknek. "Éppen ezért azt gondoljuk, hogy át fog rendeződni a befektetések piaca a következő időszakban" – tette hozzá az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere.

Az inflációról az embereknek általában az arany jut eszükbe, ehhez képest érdekes, hogy az utóbbi időszakban nem emelkedett számottevően az arany ára. Az Aegon Panoráma alapok első négyhavi, 6 százalékos teljesítményéhez az árupiacon elsősorban az ipari fémek járultak hozzá, mint a réz, az alumínium vagy a platina

– mondta Kardos Zsolt, aki azt is hozzáteette, hogy emellett pozitív volt a gabonák teljesítménye, a szójabab és a kukorica ára is jelentősen emelkedett az év eleje óta.

Az ipari fémek a részvénypiacon is kapcsolódási pontot jelentenek. Olyan cégek teljesítettek jól, melyek az árutőzsdei emelkedésből profitálni tudtak, mint például a rézbányák. Az Aegon szakemberei a devizapiacon is olyan befektetéseket keresnek, melyek hasznot húznak az emelkedő inflációból és a nyersanyagárakból. Hosszútávon azt gondolják, hogy a dollár gyengülni fog, ami kedvezhet a feltörekvő piaci devizáknak. Kifejezetten optimisták például a fentiek miatt a brazil és a mexikói piac kapcsán.

"A kötvénypiacon alapvetően rossz hír az infláció, hiszen a hozamemelkedés veszteséget jelent a befektetőknek. Ezt a kötvények shortolásával vagy a magasabb hozamú rövid állampapírok vásárlásával lehet ellensúlyozni" – mondta Kardos Zsolt.

Az infláció mellett továbbra sem szabad megfeledkezni a koronavírus-járványról, mint másik fő tényezőről. Ezzel kapcsolatban elsősorban a turizmus újranyitása kínálhat jó befektetési lehetőségeket. Ez rövidtávon akár a légitársaságok vagy szállodaláncok részvényein keresztül töténhet, melyek nem egyformán erősödtek az utóbbi hetek pozitív híreire, lehet találni lemaradókat, melyekbe még érdemes beszállni.