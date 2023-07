Mitől alakul ki a körömbomba? Hogyan történik a kezelése, mit tehetünk körömgomba ellen?

A kéz és a láb ujjain megjelenő körömbomba a legkellemetlenebb népbetegségek közé tartozik, magyarok tízezrei küszködnek vele, a kezelés pedig sokszor hónapokon át eredménytelen marad. Na de miért van ez így? Miért tart ilyen sokáig megszabadulni a körömgombától, mit vagyunk hajlamosak elrontani a körömgomba kezelése során? Járjunk utána, mitől alakul ki a körömgomba kézen, lábon, milyen körömgomba elleni szer segíthet megszabadulni tőle!

Cikkünkben a körömgomba nevű, teljesen egészséges felnőtteknél is gyakran előforduló betegség témakörét járjuk körül: tudd meg, mi a körömgomba és a körömgomba mitől alakul ki, körömgomba ellen mi a legjobb megoldás és a körömgomba mennyi idő alatt gyógyul meg! A körömgomba elmúlhat magától? Hogyan zajlik a körömgomba kezelése házilag, mit tegyünk a körömgomba ellen a hétköznapokban, melyik körömgomba elleni szer használ a legnagyobb eséllyel (pl. körömgomba elleni spray, körömgomba ecsetelő, krém, lábfürdő stb.)?

Mitől alakul ki a körömgomba?

A körömgomba egy olyan gombás fertőzés, ami a kéz vagy a láb ujjain támadja meg a körmöt, a körömágyat vagy a köröm alatti bőrt. Teljesen egészséges embereknél is gyakran előfordul, könnyű elkapni, hiszen a gomba a körmöt körülvevő bőrfelszín sérülésein keresztül egyszerűen behatol a köröm és a körömágy közé. A körömgomba egészséges immunrendszerű embereknél nem veszélyes, azonban kellemetlen, hosszan tartó jelenség (a körömgomba alapesetben is hónapokig eltarthat), viszont krónikus betegségekben szenvedő, legyengült szervezetű személyeknél súlyosabb problémát is okozhat, ráadásul az sem mindegy, hogy ők milyen készítményeket használhatnak a körömgomba ellen.

Hogyan terjed a körömgomba?

A körömgomba kialakulásáért számos különféle gombafaj felelhet (pl. penészgombák, élesztőgombák és egyéb gombák). Ha lábgombáról van szó, a körömgombáért leggyakrabban a tinea pedi felelős, ami gyakran társul lábujjközi gombával (ez is tovább terjedhet a körmökre), azaz interdigitalis mycosissal. Becslések szerint a lakosság 10-20%-a szenved a lábgomba vagy a körömgomba valamilyen formájától, azonban csak kevesen fordítanak valódi figyelmet a problémára. A körömgomba férfiaknál gyakoribb, mint nőknél, illetve 60 év fölött általánosságban gyakoribb a körömgombás fertőzések száma.

A gombák gyorsan terjednek a meleg, nedves környezetben: nem véletlenül intenek óva minket háziorvosaink attól, hogy közösségi zuhanyzókban, uszodákban papucs nélkül járjunk, emellett a közös törölköző- vagy körömollóhasználat is hozzájárulhat a körömgomba terjedéséhez. A körömgomba kialakulásának valószínűségét növelhetik továbbá bizonyos betegségek (pl. inzulinrezisztencia, cukorbetegség), különféle körömsérülések, benőtt körömsarok, illetve tökéletes táptalajt nyújt a gombás fertőzés terjedésének az izzadós, zárt cipő is.

Körömgomba lábujjkörmön

A körömgomba tünetei: honnan tudhatom, hogy körömbombám van?

A körömgomba első tünetei általában egy körmön jelentkeznek, a sárgásbarna vagy fehér színű folt a köröm széléről vagy a köröm közepéről kezd terjedni, a későbbiekben a többi köröm is megfertőződhet. A körömgomba tünetei közé soroljuk a megvastagodott, barázdált, nehezen vágható körmöt, bizonyos esetekben fájdalmas, gennyes gyulladás vagy a körömágy alól kipergő fehér, morzsalékos anyag is képződhet. A körömgomba ellen mindenképpen fel kell lépnünk, ugyanis, ha nem történik meg a körömgomba kezelése, a körömgomba maradandó károsodást okozhat az érintett felület(ek)en!

A körömgomba mennyi idő alatt gyógyul meg?

A körömgomba elleni küzdelem legrosszabb tényezője, hogy a körömgomba kezelése hosszan tart: szerencsés esetekben néhány hét alatt megszabadulhatunk a körömgombától, azonban sokaknak sajnos még intenzív kezelés mellett is hónapokig (akár egy évig is) eltarthat, míg megszabadulnak a körömgomba kellemetlenségétől.

A körömgomba kezelése

A körömgomba tényét a háziorvos vagy a bőrgyógyász szakorvos egyszerűen megállapíthatja, azonban célszerű a köröm alatti kaparékból mintát venni, hogy a kezelőorvos diagnosztizálhassa, milyen körömgomba típussal van dolgunk, illetve, hogy kizárásra kerüljenek egyéb, a körömgombához hasonló tüneteket produkáló betegségek. A körömgomba típusa meghatározhatja a körömgomba elleni szer használatát is, ugyanis nem mindegy, hogy mivel kezeljük a körömgombát.

Melyik a legjobb körömgomba elleni szer?

A körömgomba kezelése kapcsán gyakori kérdésnek számít, hogy melyik a legjobb körömgomba elleni szer, milyen körömgomba ecsetelő, spray stb. számít hatásosnak a körömgomba ellen és ezek hol kaphatók (pl. Manuka körömgomba elleni spray hol kapható). A körömgomba kezelése során leggyakrabban körömgomba ecsetelő, körömgomba krém, vagy körömgomba elleni körömlakk kerül felírásra (egyébként vény nélküli készítmények is bőséggel kaphatók bármelyik gyógyszertárban). Ritkábban nem a külsőleges kezelés, hanem szájon át szedhető gyógyszer jelenti a megoldást a körömgomba ellen.

Mit rontunk el a leggyakrabban?

Így, hogy tudjuk, a körömgomba mitől alakul ki és a körömgomba mennyi idő alatt gyógyul meg, mindenképpen térjünk ki a körömgomba kezelése kapcsán elkövetett leggyakoribb hibákra. A körömgomba nem szokott magától elmúlni és kezeléssel is csak lassan szűnnek meg a panaszok – éppen ezért, amikor a beteg köröm kezelése során elmaradnak a kezdeti sikerélmények (gyakran úgy tűnik, mintha a körömgomba elleni készítmény hatástalan lenne), sokan máris feladják az ecsetelést vagy rendszertelenül alkalmazzák a kúrát.

Legyünk kitartóak és történjen a körömgomba kezelése úgy, ahogy kezelőorvosunk azt előírta, vény nélküli körömgomba elleni szer használata esetén pedig olvassuk el a betegtájékoztatóban feltüntetett használati utasításokat! A körömgomba kezelése mellett tartsuk be a lenti általános tanácsokat is, ha azt szeretnénk, hogy a körömgomba hamar elmúljon, és hogy ne fertőződjünk vissza!

Hogyan védekezzünk a körömgomba ellen házilag?

A különféle körömgomba elleni ecsetelő, krém és spray állagú gyógyszerek használata mellett sokan a gyógynövényes kúrákra esküsznek: csillapíthatja a körömgomba kellemetlen tüneteit például a teafaolaj, az olívalevél-kivonat, vagy az oregánókivonat is. A lábujj körmeit támadó körömgomba ellen javallott az almaecetes lábfürdő is, amit, ha napi rendszerességgel használunk, hamarabb elmúlhat tőle a fertőzésünk. Fogadjuk meg továbbá az alábbi, általános érvényű körömgomba elleni tanácsokat is: