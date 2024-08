Megint letérdelhet a hőségben a magyar egészségügy: hiába várják a klímaszerelőket a János Kórházban

Több mint egy hónapja nem sikerült megjavítani a klímaberendezést a János Kórház ortopédiai osztályán, így ezeket a betegeket egy másik épületben műtik meg – közölte az egészségügyi államtitkár tegnap az RTL Híradóval.

A számos bejelentés után, amely a klímaberendezések meghibásodására vagy üzemképtelenségére vonatkozott, Takács Péter államtitkár maga ellenőrizte a kórházak hűtőrendszereit, de elmondása szerint a jelenlegi hőhullám alatt még "nem történt rendkívüli esemény".

A korábban megjelent híreink szerint azonban rengeteg magyar kórházban nem működött megfelelően a légkondicionálás a nyár folyamán, ezért lehetetlenné vált a szakmai munka. Legutóbb pedig a Szent Borbála kórház vadiúj, még használatba sem vett épületéről derült ki, hogy ott viszont május óta folyamatosan üzemel

Az államtitkár kedden az Országos Onkológiai Intézetet is felkereste, ahol újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: az egészségügyi rendszernek fel kell készülnie az extrém hőmérsékletű napokra. Ez azonban nemcsak az egészségügyi szektort érinti, hanem az energia- és iparpolitikát is.

Takács Péter szerint a magyar kormány alaposan felkészült a nyári szezonra, de ennek ellenére nem zárható ki, hogy a "legnagyobb odafigyelés mellett is történhetnek meghibásodások". Olyannyira, hogy most tovább folytatódott a klíma-saga, hiszen a János Kórház ortopéd osztályán is már több mint egy hónapja üzemképtelen a légkondicionáló berendezés.