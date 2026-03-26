Óriási fordulat a magyar egészségügyben: több tucat drága gyógyszer lehet olcsóbb, betegek ezrei lélegezhetnek fel
A kormány egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet alapján jelentősen kibővítené az államilag támogatott, korszerű és nagy értékű gyógyszerek körét. A javaslat elsősorban a daganatos, az autoimmun és a ritka betegségekkel küzdők számára tenne elérhetővé innovatív célzott terápiákat. Ezzel párhuzamosan a finanszírozási és engedélyezési rendszert is gyorsabbá, valamint átláthatóbbá tenné - írta a Portfolio.
A Belügyminisztérium által közzétett dokumentum szerint összesen 83 gyógyszer társadalombiztosítási befogadásáról születhet döntés. A tervezet célja nem az általános árcsökkentés, sokkal inkább az, hogy a betegek szélesebb köre férhessen hozzá az innovatív kezelésekhez. A legnagyobb bővítés az onkológia területén várható. Többek között a tüdő-, emlő-, vastagbél-, gyomor-, méhnyak- és petefészekrák, valamint a melanoma kezelésében nyílna lehetőség új terápiák alkalmazására. Számos esetben nem teljesen új készítményekről van szó. Ehelyett már használatban lévő gyógyszerek válnának államilag támogatottá újabb indikációkban vagy kezelési fázisokban.
A daganatos megbetegedések mellett az autoimmun és gyulladásos kórképek kezelése is komoly hangsúlyt kap. Több korszerű biológiai terápia válhat elérhetővé. Ezeket például atópiás dermatitisz, lupusz, különféle gyulladásos bélbetegségek, illetve orrpolippal járó krónikus melléküreg-gyulladás esetén alkalmazhatják.
Jelentősen javulhat a ritka, speciális ellátást igénylő betegek helyzete is. A tervezet alapján bővülne a gerincvelői izomsorvadás (SMA) és a Fabry-kór támogatott terápiája. Emellett a transzplantáltak nehezen kezelhető fertőzéseire is új megoldások kerülnének a finanszírozott körbe. A szabályozás a támogatást a krónikus szívelégtelenség, egyes vesebetegségek, a tüdőfibrózis és a migrén profilaktikus kezelésére is kiterjeszti.
A gyógyszerlista bővítése mellett a javaslat az adminisztrációs és döntéshozatali folyamatokat is felgyorsítaná. A jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) külön közleményben határozná meg a kijelölt intézmények körét. Ez döntené el, hogy az új, tételes finanszírozású készítményeket hol alkalmazhatják. A miniszteri döntésre épülve szigorú, tizenöt napos határidőket vezetnének be. Az új terápiák gyakorlati alkalmazásának pedig – a közbeszerzésekhez igazodva – legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő negyedik hónap elején el kell indulnia.
-
