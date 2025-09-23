Szent-Györgyi Albert Orvosi díj: így zajlik a jelölés, ennyi pénzjutalom jár a kitüntetés mellé

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj egy rangos magyarországi elismerés, amelyet azok az orvosok kaphatnak meg, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak betegeik megmentése terén vagy mindennapi gyógyító tevékenységeik során. Nézzük, mikor lesz a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj átadása, mit kell tudni a jelölésről és a feltételekről! Tudd meg, kik nyerték meg a díjat 2025-ben, mikor lesz a 2026-os díjátadó és miért fontos a névadó, Szent-Györgyi Albert Nobel-díja, munkássága!

Cikkünkben annak jártunk utána, ki volt Szent-Györgyi Albert és mi mindent érdemes tudnunk munkásságáról, legfontosabb felfedezéseiről, illetve Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, ami világszinten is a legelismertebb tudósok közé emelte a magyar szakembert. Kinek jár a róla elnevezett Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj, ki kapta az elismerést 2025-ben és mennyi pénzjutalomért, hogyan zajlik a 2026-os díjra való nevezés?

Mi a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj?

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj egy rangos magyarországi elismerés, amelyet azok az orvosok kaphatnak meg, akik gyógyító tevékenységükkel megmentették betegük életét, vagy a mindennapi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk forduló betegeken.

A díjat 2017-ben – ekkor volt a 80. évfordulója annak, hogy Szent-Györgyi Albert átvette a Nobel-díjat - hozta létre hagyományteremtő szándékkal a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat minden évben azok az orvosok kaphatják meg, akiket a pácienseik és a díj megítéléséről döntő szakmai bizottság is alkalmasnak talál rá.

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj összege személyenként 500 000 Ft.

A díjra jelölt orvosok közül idén is tíz szerencsés kapja meg az elismerést és a vele járó pénzjutalmat, köztük nyolcan közönségdíjat, ketten pedig különdíjat kaphatnak. Aki egyszer már elnyerte a díjat, a következő 3 év során nem jelölhető. A közönségdíjasokat régiónként választják meg, a különdíjasok közül az egyik nyertes Goodwill Pharma Különdíjat (példás munkásságú fiatal orvosoknak jár), a másik pedig Goodwill Pharma Életműdíjat (tapasztaltabb, a fiatalokat inspiráló orvosoknak jár) kap.

Szent-Györgyi Albert-díj A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj és a Szent-Györgyi Albert-díj két külön elismerés: utóbbi egy állami kitüntetés, amelyet először 1991-ben adományozott oda plakett formájában az emberi erőforrások minisztere. Azok kapták, akik a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, nevelési és kutatási munkát végeztek vagy nemzetközi elismertségű, iskolateremtő tevékenység elismeréséért járt, pedagógus nap alkalmából.

Kik a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025 évi nyertesei?

2025-ben immár a nyolcadik alkalommal adták át a díjat: a szezonban 2551 orvost jelöltek, akikre összesen több mint 260 000 szavazat érkezett. A szavazatokon felül egy háromtagú szakmai zsűri is közreműködött a döntéshozatalban, akik a jelölt orvos szakmai életpálya teljesítményét és társadalmi hatását is figyelembe vették. A következő orvosok kapták meg a díjat 2025-ben:

Goodwill Pharma Életműdíj 2025

Wittmann István klinikaigazgató, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ

Goodwill Pharma Különdíj 2025

Nyirády Péter igazgató, dékán, Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika

Szent-Györgyi Albert Orvosi Közönségdíj 2025

Budapest: Németh Aliz belgyógyász, főorvos, Észak-budai Szent János Centrumkórház és Kádas Júlia Róza belgyógyász, Magyar Hospice Alapítvány

Délkelet-magyarországi régió: Letoha Annamária klinikai főorvos, SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika

Délnyugat-magyarországi régió: Ajtay Zénó főorvos, Dr. Zénó Magánklinika

Északkelet-magyarországi régió: Horváth Ildikó Fanny egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Észak-magyarországi régió: Al Ghaoui Nadim osztályvezető főorvos, Hatvani Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet

Északnyugat-magyarországi régió: Válóczi János csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, a tatai 3-as számú gyermekkörzet háziorvosa

Közép-magyarországi régió: Vámos István háziorvos, Vecsés, 8. számú körzet

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2026: jelölés és fontos határidők

A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelölés kapcsán fontos tudnunk, hogy a programban résztvevő orvos nem jelölheti saját magát – a jelölést egy páciense, annak hozzátartozója vagy egy kollégája teheti meg. A jelölés benyújtása egy elektronikus űrlap kitöltése formájában történik, a Goodwill Pharma hivatalos oldalán, ahol a jelölő és a jelölt orvos adatai mellett meg is kell indokolni a jelölést, kifejtve, hogy választott orvosunk miért érdemli meg a díjat.

A jelölőknek, jelölteknek a következő fontos határidőkre kell figyelniük:

jelölés: 2025. szeptember 16-tól 2025. november 17-ig tart;

szavazás: 2026. február 16-tól 2026. március 16-ig tart;

Díjátadó Gála, eredményhirdetés: 2026. április 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián.

EZ IS ÉRDEKELHET Nobel-díj összege 2025: ennyi pénz jár a kitüntetés mellé Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel díj 2025 évi átadó ünnepsége.

88 éve vette át Szent-Györgyi Albert Nobel-díj kitüntetését

Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert Imre (1893-1986) Kossuth- és Nobel-díjas magyar orvos és biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Szent-Györgyi kutatási területei közé tartozott a citrátkör, a rákkutatás, az izom-biokémia, illetve a C-vitamin – utóbbi miatt kapta meg a magyarok között elsőként, 1937-ben a természettudományos Nobel-díjat. Érdekesség, hogy a mai napig ő az egyetlen magyar tudós, aki hazai kutatásért nyerte el a rangos elismerést.

Szent-Györgyi egy sikeres orvosdinasztia leszármazottjaként 1917-ben a Budapesti Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát, ezt követően több külföldi országban is kutatott és képezte magát. A C-vitamin izolálását Szegeden sikerült véghez vinnie, ahol 1940-ben számos díj és kitüntetés birtokában a mai Szegedi Tudományegyetem első rektora lett. 1947-ben, a kommunista hatalomátvételt követő időszakban emigrált akkori feleségével az Amerikai Egyesült Államokba, ahol szintén eredményes tudományos pályát futott be.