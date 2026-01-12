2026. január 12. hétfő Ernő
-8 °C Budapest
Depresszióban szenvedő nő Ül az ágyon a sötét hálószobában álmatlanság alvás szorongás
Egészség

Összeroppantak a fiatalok? Megnyílt az első Z generációs nyugdíjasotthon

Pénzcentrum
2026. január 12. 16:46

Malajziában megnyílt az ország első "Z generációs nyugdíjas otthona" kiégett huszonéveseknek, írta meg a Relevant.

A Gopeng városában található elvonulóhely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket. Körülbelül 160 ezer forintnak megfelelő összegért egy teljes hónapra beköltözhetnek a nyolc hektáros, természetközeli területre. Az ár tartalmazza a szállást és a napi háromszori étkezést.

Nincs órarend, nincs workshop, nincs reggeli motivációs kör, nincs teljesítményértékelés és nincs munkaidő. Az ember addig alszik, amíg magától fel nem ébred, házi kosztot eszik, kedve szerint zöldséget ültethet a kertben, vagy egyszerűen csak bámulhatja a kacsákat, ahogy céltalanul kószálnak a területen.

Az egész mögött a "tang ping" filozófia áll. Ez egy csendes lázadás az ellen a szemlélet ellen, hogy az élet szükségszerűen a karrierépítésről és az anyagi bizonytalanság miatti szorongás véget nem érő taposómalmáról szóljon.

Az alapító ötlete nem a semmiből jött: szülei hagyományos idősotthont üzemeltetnek, ez pedig elgondolkodtatta. Miért csak az időseknek járna a törődés és a nyugodt pihenés? Mi lenne, ha a kiégett fiatalok is megkaphatnák mindezt, mielőtt teljesen összeroppannak?

Az online reakciók megosztottak: egyesek disztópikusnak tartják a koncepciót, mások azonnal fizetnének érte. A kereslet azonban magáért beszél: az idén megnyílt hely első hónapjára már minden hely elkelt.
Címlapkép: Getty Images
#generáció #egészség #stressz #fiatal #fiatalok #pihenés #kiégés #szorongás #szálláshely #mentális egészség #gen z

