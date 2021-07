Ezt kell tudni az új e-személyi kapcsán: Mi az az e személyi igazolvány? Az e személyi regisztrációs kód hol van?

A kormányzati és közigazgatási szervek évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnek a korszerű, online is elérhető ügyintézés bevezetésére, hogy a hivatalos ügyek intézése minden magyar állampolgár számára gyorsabbá és egyszerűbbé válhasson. Az e-ügyintézés kulcsa a fokozatosan bevezetésre kerülő e-személyi igazolvány (e személyi igazolvány).

Mi az az e személyi igazolvány és miért jó, ha ilyennel rendelkezünk? Melyik személyi igazolványnak van e-személyi tárhelye és melyiknek nincs? Milyen online szolgáltatásokat vehetünk igénybe az e személyi igazolvány segítségével, hogyan működik az e személyi kliens? Az e személyi regisztrációs kód hol van, és hogyan történik az e-személyi regisztráció? Az e személyi mennyi idő alatt készül el, van bármilyen változás az ügyintézésben?

Mi az az e-személyi igazolvány?

Az e-személyi igazolvány nem más, mint a legújabb típusú személyi igazolvány, amit 2016 óta, felmenő rendszerben kapnak a magyar állampolgárok. Az új e személyi különlegessége, hogy maga az igazolvány egy digitális tárhellyel is rendelkezik, amivel a polgár nem csak hitelesen igazolhatja a személyazonosságát, de a digitális ügyintézést is megkönnyíti, az elektronikus közhitelesítés formájában – a polgár kérelmére az e személyi elektronikus aláírás létrehozására jogosíthat fel. Mindemellett az e-személyi nem vesztett korábbi funkcióiból sem: ugyanúgy lehet az e-személyi igazolvány felmutatásával EU-n belül külföldi országokba utazni.

Maga az elektronikus tároló elem (egy aprócska chip) lehetővé teszi a tárhelyen lévő – nem vizuális formátumban hordozott – adatok megjelenését, amelyet az e-személyi igazolvány olvasó segítségével lehet kinyerni. Az új típusú e-személyi igazolvány mellé jár egy személyi igazolvány kód kártya, amin az okmányhoz tartozó PIN és PUK kódok találhatóak, illetve ezen a kártyán van az e személyi regisztrációs kód is. Külön kérésre az e-személyi igazolvány mellé kérhetünk elektronikus aláírás kód kártyát is, amelyen láthatunk egy aktiváló PIN kódot, illetve az elektronikus aláírásra vonatkozó visszavonó kódot is.

Az e személyi igazolvány hozzárendelhető szolgáltatásait folyamatosan bővítik, ezért egyes szolgáltatók esetében (MÁV, DKV) már a közösségi közlekedést is hozzárendelhetjük a személyihez. Az e-személyi tárhelye mindemellett az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél is nagy segítséget nyújt, hiszen, ha megtörtént az e-személyi regisztráció, már a TAJ kártya nélkül is igénybe vehetünk bizonyos szolgáltatásokat, például a sürgősségi ellátást. Az e-személyi használatához meg kell adnunk a PIN kódot is.

E személyi igazolvány igénylés

Az új típusú e személyi igazolvány igénylése nem csak magyar állampolgárok számára elérhető: jogosultak arra bevándorlók, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személyek is (első e személyi igazolvány). 2016 óta a külföldön élő magyar állampolgárok is megigényelhetik. Az e-személyi igazolvány igénylése bármelyik járási hivatalban, okmányirodában, nyilvántartási szervnél vagy konzuli tisztviselőnél intézhető folyamat. Személyes megjelenésében korlátozott személy indítványozhatja az e személyi igazolvány kiállítását a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti jegyzőnél is. Fogvatartott személy az e-személyi igazolvány kiállítását a büntetés-végrehajtási intézetben terjesztheti elő.

Fontos megjegyeznünk, hogy a kivételes esetektől eltekintve az e-személyi igazolvány igénylése csak személyes megjelenéssel történhet, ugyanis az új személyi igazolvány kiállításához ujjlenyomat és friss arckép készítése is kötelező, illetve alá kell írnunk a dokumentumokat. Cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőképességű (a kiskorúak is ebbe a kategóriába tartoznak) személy esetében törvényes képviselő járhat el, a szülői hozzájárulás a rendelkezési nyilvántartás oldalán is megtehető. Az okmány személyesen vagy postai úton is átvehető, ezt 60 napon belül meg kell tennünk, különben érvényét veszti a személyi igazolvány.

Az e-személyi igazolvány igénylése során fel kell mutatnunk egy érvényes útlevelet, vagy annak hiányában a születési anyakönyvi kivonatunkat – éppen ezért ezekre a fontos okmányokra mindig vigyázzunk!

Az e-személyi igazolvány cseréje, pótlása ugyanolyan feltételekkel történik, mint az első személyi igazolvány kiállítása. A cserét, pótlást indokolhatja az adatváltozás (névváltozás), a személyi igazolvány érvényességi idejének lejárta, a megrongálódás vagy megsemmisülés, illetve a személyi igazolvány elvesztése vagy a személyi igazolvány ellopása is. Személyi igazolvány csere és személyi igazolvány pótlás esetén is személyesen kell intéznünk az ügyet a fent leírt okmányok bemutatásával.

A koronavírus járvány elterjedése óta a hivatalos ügyek intézése gyorsabb és egyszerűbb, egyre több online felületen kezdeményezhető folyamat van. Már a személyi igazolvány pótlás is könnyebb: kezdeményezhetjük azt Ügyfélkapun, vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül is.

Az e személyi mennyi idő alatt készül el?

A személyi igazolvány ügyintézés időtartama tisztázott tényállás esetén 8 nap, minden más esetben 20 nap, ezt követően vehetjük át az okmányt személyesen egy okmányirodában, vagy kérhetjük a személyi igazolvány postázását is. Kérhetünk SMS vagy e-mail értesítést arról, hogy mikor készül el a személyi igazolvány. Az e-személyi igazolvány aktiválása megtörténhet átvételkor az okmányirodában, vagy otthonról is.

Mennyibe kerül az e személyi kiállítása?

A személyi igazolvány kiállítására irányuló kérelem évente egy alkalommal a legtöbb esetben illetékmentes, vagyis ingyen van az e-személyi igazolvány igénylés és az aktiválás is. Ingyen van akkor, ha a családi állapot változása névváltozást eredményez (házasságkötés), ha eltulajdonított okmány pótlását kérjük, ha az igénylő kiskorú, vagy ha hivatalból történik (lejárt az előző érvényessége) a személyi igazolvány kiállítása. Amennyiben egyik kategóriába se tartozunk (például elhagytuk vagy eltörtük az okmányt), a személyi igazolvány igénylés és kiállítás illetéke 3.000 Ft.

Meddig érvényes az e személyi?

Ha az igénylő 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

65 év felett az igénylő kérheti a személyi igazolvány korlátlan érvényességét.

Az e személyi aktiválása és az e személyi kliens

Fontos tudnunk, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez aktiválnunk kell az e-személyit, a zöld kártyán lévő PIN kóddal, amit az e-személyi átvételekor kapunk meg az e személyi igazolvány plasztikjával egyetemben. Az kezdeti PIN kód 5 számból áll, ezt módosítva egy új, 7 számjegyű PIN kódot kell megadnunk. Ahhoz, hogy minden online szolgáltatást igénybe tudjunk venni, nem csak az e személyi igazolvány igénylés szükséges, hanem a kártyaolvasó eszköz (PIN megadására alkalmas billentyűzettel ellátott vagy anélküli eszközök egyaránt jók) beszerzése és az e személyi kliens telepítése is.

Az e személyi igazolvány használatához a kártyaolvasó mellett az e személyi kliens alkalmazás friss verziója is szükséges. Ha ezekkel rendelkezünk, a világ bármely pontjáról könnyedén el tudjuk végezni magyarországi hivatalos ügyeinket, személyes megjelenés nélkül is. Az új típusú e személyi igazolvány aktiválása elvégezhető bármelyik magyar okmányirodában, illetve, ha van e személyi kliens alkalmazás telepítve és van kártyaolvasónk, otthonról is.

Az e személyi kliens használata

Az e személyi kliens egy egyszerű felület, ami leginkább az e személyi igazolvány kártyával kapcsolatos ellenőrzést szolgálja, illetve a beállításokban megadhatjuk, hogy milyen funkciókkal rendelkezzen a kártya. Az e személyi kliens szükséges továbbá az e-személyi kártyaolvasó használatához is. Javasoljuk a jogtiszta, legújabb verziójú alkalmazás letöltését a zökkenőmentes ügyintézésért.

Az e személyi regisztrációs kód hol van?

Az e személyi regisztrációs kód az e személyi igazolványhoz tartozó, világoszöld és fehér színű kártyán található a PIN kóddal és a PUK kóddal egyetemben.

E-személyi: Milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe?