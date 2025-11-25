Hatalmas felfedezést tettek az orvosok: ez forradalmasíthatja a műtéteket?

Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését - írta a BBC.

A Music and Medicine folyóiratban megjelent tanulmány laparoszkópos epehólyag-eltávolításon átesett betegeket vizsgált. A kutatók azt találták, hogy a műtét alatt zenét hallgató páciensek esetében kevesebb propofol és fentanil altatószerre volt szükség, és gyorsabban, tisztább fejjel tértek magukhoz a beavatkozás után. A delhi Maulana Azad Medical College és Lok Nayak Hospital tanulmánya jelentős előrelépést jelent az altatás alatti zeneterápia hatékonyságának bizonyításában

"Célunk a műtét utáni korai elbocsátás" - nyilatkozta Dr. Farah Husain, a tanulmány vezető aneszteziológusa és zeneterapeuta. "A betegeknek tiszta fejjel, ébernek és tájékozottnak kell felébredniük, lehetőleg fájdalommentesen. A jobb fájdalomcsillapítással a stresszreakció is mérsékelhető."

A kutatók 56 felnőtt pácienst vontak be a vizsgálatba, akiket véletlenszerűen két csoportba osztottak. Mindkét csoport zajszűrő fejhallgatót viselt, de csak az egyik hallgatott zenét. A zenét hallgató betegek alacsonyabb dózisú propofolt és fentanilt igényeltek, simább volt a felépülésük, alacsonyabb volt a kortizol (stresszhormon) szintjük, és a vérnyomásuk is stabilabb maradt a műtét során.

"Bár a beteg öntudatlan és semmire sem fog emlékezni, a teste még mindig reagál a stresszre a szívritmus, a vérnyomás és a stresszhormonok változásával" - magyarázta Dr. Sonia Wadhawan, a tanulmány felügyelője. "A hallójárat részben aktív marad még az altatás alatt is. Lehet, hogy a beteg nem emlékszik a zenére, de az agy regisztrálja azt."

A zeneterápia nem újdonság az orvostudományban, régóta alkalmazzák a pszichiátriában, a stroke-rehabilitációban és a palliatív ellátásban. Az anesztézia technikai világába való bevezetése azonban jelentős előrelépést jelent. Ha egy ilyen egyszerű beavatkozás csökkentheti a gyógyszerhasználatot és gyorsíthatja a felépülést, az átalakíthatja a kórházak sebészeti jóllétre vonatkozó szemléletét.

A kutatócsoport már a következő tanulmányát készíti elő, amely a zenével támogatott szedációt vizsgálja, építve a korábbi eredményekre. Az eddigi adatok azt sugallják, hogy még amikor a test mozdulatlan és az elme alszik, néhány gyengéd hangjegy segítheti a gyógyulás kezdetét.