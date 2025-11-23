Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
A gyerekek szociális készsége nem csupán a genetika vagy a temperamentum kérdése, hanem nagymértékben múlik azon is, hogyan mit tanulnak a környezetből. A szülők viselkedése, kommunikációja és a mindennapi interakciók példája formálja azt, ahogyan a gyerekek kapcsolódni tudnak másokhoz, kezelik az érzelmeiket, és reagálnak a társadalmi helyzetekre. Minden apró gesztus, figyelmes szó és következetes viselkedés hozzájárul ahhoz, hogy a gyerek magabiztosan és empatikusan mozogjon a társas kapcsolatok világában. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a szokásokat, amelyek a kutatások szerint a legerősebben támogatják a gyermekek szociális és érzelmi fejlődését.
Reem Raouda gyermekpszichológus több mint 200 szülő–gyermek kapcsolatot vizsgált, és arra jutott: azok a gyerekek, akik kiemelkedően jó szociális készségekkel rendelkeznek, általában már nagyon korán megtanulnak néhány alapvető dolgot a szüleiktől.
A szakember kutatásai szerint a gyerekek elsősorban a szüleik viselkedését figyelve tanulják meg a kommunikációt és a kapcsolatteremtést; az érzelmi biztonságot és őszinte kapcsolódást előtérbe helyező családi közeg pedig óriási előnyt jelenthet. Íme az a kilenc szokás, amelyek szerinte különösen jellemzőek azokra, akik kivételes szociális készségekkel rendelkező gyerekeket nevelnek.
Nyíltan beszélnek az érzésekről
A gyerekek akkor tanulják meg az érzelmekkel kapcsolatos kifejezéseket, ha a szülők következetesen megnevezik és természetes módon kezelik az érzéseket.
Azok a szülők például, akik például úgy fogalmaznak, hogy: „csalódott vagyok, hogy ma ezt nem tudtuk megcsinálni, de most veszek egy mély levegőt, holnap pedig majd újra megpróbáljuk”, valós időben mutatják meg, hogyan lehet szabályozni a nehéz érzelmeket. Ez a modell segít a gyerekeknek később is megfelelően kifejezni magukat a társaik felé a kiabálás vagy dühroham helyett.
A mindennapi életben példát mutatnak az empátiára
A gyerekek látják és hallják, hogyan beszél a szülő a szomszéddal, hogyan viselkedik a pénztárossal a boltban, és hogyan reagál a családtagok igényeire vagy nehéz érzéseire. Ezekből a hétköznapi jelenetekből rakják össze azt a belső mintát, amely később meghatározza a saját társas viselkedésüket is.
Amikor például a szülő észreveszi, hogy egy bevásárlószatyrokkal megrakott vásárló épp kilépne a boltból, odafordul a gyerekéhez, és azt mondja: „tele van a keze, gyere tartsuk ki neki az ajtót”, sokkal többet tanít az empátiáról, mint bármilyen „kiselőadás” erről. A gyerek ilyenkor azt látja, hogy mások nehézségeire érdemes odafigyelni, és hogy a segítség nem feltétlenül csak a nagy dolgokat jelenti. Ezek az apró, hétköznapi kedvességek idővel egy mélyen beépülő, egész életre szóló társas érzékenység és együttérzés alapjává válhatnak.
Valódi, hiteles önbizalmat ápolnak
A gyerekek önbizalma elsősorban abból épül fel, hogy érzik: úgy szeretik és fogadják el őket, amilyenek – a hibáikkal együtt. Ugyanilyen fontos az is, hogy lehetőséget kapjanak a próbálkozásra, és arra is, hogy néha elhibázzanak valamit.
Amikor a szülő hagyja, hogy például a gyerek maga próbáljon bekerülni egy sportcsapatba, vagy önállóan töltse ki a tejet – még akkor is, ha ebből néha kisebb rendetlenség lesz – azt az üzenetet közvetíti felé: „bízom benned, meg tudod csinálni.” Ha ezt következetesen olyan bátorító visszajelzésekkel egészíti ki, mint például: „nagyon tetszett, hogy nem adtad fel”, a gyerek megtanulja, hogy értékes, és képes a dolgokra anélkül is, hogy tökéletességre kellene törekednie. Ez a fajta hiteles önbizalom később is erősíti a kitartást és a belső stabilitást.
Megtanítják, hogyan lehet a konfliktusokat rendezni
Minden kapcsolatban előfordulnak súrlódások, ez természetes része az együttélésnek. A lényeg az, hogy a gyerekek megtanulják: a konfliktusok nem a kapcsolat végét jelentik, hanem olyan helyzetek, amelyeket meg lehet és meg is kell oldani.
Amikor egy szülő így fordul a gyerekéhez: „megbántottad a húgodat. Gondoljuk át együtt, mit tehetünk, hogy helyrehozzuk a dolgot”, nem csak a bocsánatkérés fontosságát tanítja meg, hanem azt az alapelvet is, hogy a felelősségvállalás és a jóvátétel erősíti a kapcsolatot. Azok a gyerekek, akik ezt korán megtapasztalják, később, felnőttként is nagyobb eséllyel alakítanak ki stabil, egészséges kapcsolatokat.
Elfogadják gyermekük érzéseit
A gyerekek akkor tanulják meg, hogy az érzéseik érvényesek és kimondhatók, ha a szülők valóban odafigyelnek rájuk. Amikor egy gyerek azt mondja: „a barátom nem akart velem játszani”, sok felnőtt reflexből bagatellizálja és hárítja a helyzetet egy olyan válasszal, hogy „ugyan már, ez nem nagy dolog.” Ezzel azonban azt az üzenetet közvetítik, hogy a gyerek érzései túlzásnak számítanak, vagy nem érdemes velük foglalkozni.
Ezzel szemben azok a szülők, akik úgy reagálnak, hogy: „ez tényleg nehéz lehetett. Mesélsz róla egy kicsit?”, azt tanítják a gyerekeknek, hogy az érzéseik és a véleményük fontos.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ez a fajta megerősítés nemcsak az érzelmi biztonságot növeli, hanem a gyerek hangját is erősíti, azt a képességet, hogy ki tudjon állni magáért, megfogalmazza a szükségleteit, és tisztelettel közölje az érzéseit másokkal. Ez pedig az egészséges szociális készségek egyik legfontosabb alapja.
Segítenek gyermekeiknek felismerni a társadalmi jelzéseket
A társas helyzetekben rengeteg olyan apró jelzés jelenik meg – egy hangszínváltás, egy visszafogott mozdulat, egy félénk tekintet – amelyeket a gyerekek még nem feltétlenül értenek meg. Ezeknek a finomságok a megtanulása időbe telik.
Azok a szülők, akik finoman ráirányítják gyermekük figyelmét ezekre a jelekre, például úgy, hogy megkérdezik: „észrevetted, hogy halkan kezdett beszélni? Lehet, hogy kicsit megijedt vagy zavarban van”, segítenek neki megtanulni értelmezni mások viselkedését és érzéseit.
Ezek a kis, hétköznapi „mikroleckék” idővel összeadódnak. Ahogy a gyerek egyre többször tapasztalja, hogy a másik ember viselkedése mögött érzések és szándékok állnak, úgy válik fokozatosan társadalmilag érzékeny, érzelmileg intelligens felnőtté.
Nem sietnek minden konfliktust megoldani a gyermekük helyett
Amikor a gyerekek vitatkozni kezdenek egymással, sok szülő ösztönösen azonnal közbelépne, pedig a társas készségek fejlődése szempontjából gyakran éppen az a leghasznosabb, ha a felnőtt inkább hátralép egyet.
Ha a szülő azt mondja, hogy: „itt vagyok, ha segítségre van szükségetek, de szerintem ti ketten meg tudjátok oldani”, akkor teret ad a gyerekeknek, hogy maguk találják ki a megoldást, és gyakorolják a kompromisszumkészséget. Idővel a gyerekek megtanulják, hogy képesek kezelni a konfliktusokat saját maguk, mert bíztak bennük és lehetőséget kaptak a próbálkozásra.
A hibákat tanulási lehetőségnek tekintik
Amikor a szülők a hibákat a fejlődés természetes részének tekintik, a gyerekek nem szégyenkeznek, hanem bátrabban próbálkoznak, és ellenállóbbá válnak. Például, ha egy szülő nyugodtan így reagál: „kifolyt a gyümölcslé. Fogjunk egy törülközőt, és takarítsuk fel!”, azzal nem megalázza a gyereket, hanem példát mutat a felelősségvállalásra és a problémamegoldásra.
Az ilyen nevelés hatására a gyerekek megtanulják, hogy a hibák nem kudarcot jelentenek, hanem lehetőséget a tanulásra és a fejlődésre. Ez a szemlélet rugalmassá és együttérzővé teszi őket másokkal szemben is.
Többet hallgatnak, mint hogy előadást tartsanak
A gyerekeknek látniuk kell, hogy milyen a figyelmes hallgatás, mert ez az egyik legfontosabb társas készség. Amikor a szülők szünetet tartanak a beszélgetés közben, szemkontaktust teremtenek, teljes figyelmüket a gyereknek szentelik, és nem sietve javítanak vagy közbeszólnak, és azt mondják: „mesélj erről még!”. Ilyenkor a gyerek megtanulja, hogyan lehet türelmes és tiszteletteljes.
Idővel ez a készség átkerül a baráti kapcsolataiba is, és a gyerekből olyan ember válhat, akivel mások biztonságban érzik magukat, amikor megnyílnak. A jó szociális készségek a mai világban különösen értékesek, és ezek a képességek a mindennapi kapcsolattartásból, a figyelmes hallgatásból és az érzelmi biztonságból nőnek ki. A korai gyakorlás biztos alapot ad ahhoz, hogy a gyerek empatikus, együttérző felnőtté váljon, aki készen áll a valódi, egészséges kapcsolatokra.
Egy kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel hozta...
Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak.
A harmincas éveinkben meghozott életmódbeli döntések jelentősen befolyásolhatják, milyen egészségi állapotban érjük meg a hetvenes éveinket.
Sokkoló, ami kiderült sokak kedvenc élelmiszereiről: kongatják a vészharangot, veszeélyes lehet ezeket fogyasztani
Szakértők szerint az élelmiszeripar hatalmas profitot termel az egészségtelen élelmiszerek értékesítéséből, miközben ezek a termékek világszerte hozzájárulnak az elhízáshoz.
Lesújtó, hány gyermeket hagynak kórházban a szülei: itt vannak a friss számok, durván romlott a helyzet
A kórházakban lévő kisbabák többsége nem elhagyott vagy bántalmazott családból származó gyermek, hanem olyan csecsemő, akit indokolatlanul emeltek ki a családjából.
Húsz év alatt megduplázódott az Alzheimer-kórban elhunytak száma! Mi áll a jelenség hátterében? És milyen gazdasági terheket ró a társadalomra? Mutatjuk!
A kórház szerint csak átmeneti ingadozás történt a fűtésben, mégis három tervezett műtétet el kellett tolni a biztonság érdekében.
Ha van ilyen étel a hűtődben, inkább dobd ki: ezek miatt lehet ennyi krónikus beteg Magyarországon is
A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét.
Az OECD legfrissebb egészségügyi jelentése szerint Magyarország továbbra is jelentős lemaradással küzd az egészségügyi mutatók terén.
A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte.
A legfrissebb adatok szerint a 45 év feletti magyar férfiak közel fele krónikus betegséggel él.
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban,
Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik
Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz.
Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.