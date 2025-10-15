Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos támogatási rendszert kijátszva több mint félmilliárd forinttal károsították meg az államkasszát - írta az ATV.

Két különálló bűnszövetség tagjai ellen nyújtott be vádiratot a Fővárosi Főügyészség, miután a vádlottak az egészségbiztosítási rendszer által nyújtott gyógyászati segédeszköz-támogatásokkal visszaélve jelentős kárt okoztak a költségvetésnek. A visszaélések alapja az volt, hogy a társadalombiztosítás által támogatott eszközökhöz szakorvosi receptre és az eszközök tényleges legyártására, valamint a betegek általi átvételére van szükség.

Az első ügyben egy 50 éves férfi a saját gyógyászati segédeszközöket gyártó vállalatain keresztül olyan rendszert alakított ki, amellyel közel 275 millió forint vagyoni hátrányt okozott a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőnek. A csalás elsősorban valótlan tartalmú vények és ambulánslapok felhasználásával történt, amihez négy szakorvos is közreműködést nyújtott. Az orvosok az előírásokat megszegve, a páciensek tényleges vizsgálata nélkül állítottak ki hamis diagnózisokat. A bűncselekményben az 50 éves férfi három alkalmazottja is részt vett.

A második ügyben egy 57 éves férfi, aki ortopéd cipőket gyártó cégek tulajdonosa, szintén bűnszövetséget szervezett. Ebben a konstrukcióban további három személy, köztük egy szakorvos vett részt, aki egyébként az első bűnszövetségnek is "bedolgozott". Ez a csoport összesen 312 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

Az ügyeket a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tárta fel, és további kapcsolódó ügyekben még folytatódik a nyomozás. A Fővárosi Főügyészség a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott vádiratokban – melyek közül az egyik több mint 300 oldal terjedelmű – minősített költségvetési csalás bűntettével és egyéb bűncselekményekkel vádolja a 13 személyt.