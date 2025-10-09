A 62 éves szlovákiai magyar milliárdos a jövőben saját vállalkozásaira kíván összpontosítani.
Tombol a fitoplazma-vész a magyar szőlőkben: meg lehet enni a fertőzött gyümölcsöt?
Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít, és a zalai ültetvények döntő többségét is elérte. A borászok tehetetlenek, a tőkék sorra száradnak el, miközben a szakértők a filoxéravészhez hasonló fenyegetésről beszélnek. A Nébih szerint a kórokozó nem veszélyes az emberre, de a fertőzött szőlőtermés gyakran már fogyasztásra is alkalmatlan.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság gyorsan terjed, a szakemberek szerint a klímaváltozás és az állam tétlensége együtt idézte elő a bajt.
Az aranyszínű sárgaság fitoplazma már 17 hazai borvidéken jelen van, és a zalai borvidék több mint 90 százalékát érinti. A szakértők szerint a kór terjedése a filoxérajárványhoz mérhető veszélyt jelent a magyar borágazatra. Ma reggel az InfoRádióban Tarsoly Róbert borász elmondta: a Zalaszentgrót határában minden vizsgált ültetvényen találtak fertőzött vagy fertőzésgyanús tőkéket. Több kisebb magánültetvényt teljesen ki kell vágni, mert a fertőzöttség meghaladja a 30 százalékot.
Most a Nébih is megszólalt az ügyben a Facebookon. Mint írják:
Fontos kihangsúlyozni, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma egy növényi kórokozó, nem jelent egészségügyi kockázatot sem emberre, sem állatra nézve, beleértve a háziállatokat is. A fertőzött tőkékről származó szőlő és az abból készült bor fogyasztása veszélytelen.
Hozzátették ugyanakkor: a súlyosan fertőzött tőkéken ugyanakkor a betegség hatására csökken a fürtképződés és a szőlőszemek mérete, súlyos esetben a termés alkalmatlan lesz étkezésre vagy borkészítésre.
A Samsung 2023 végén szerzett környezethasználati engedélyt, amit a Göd-ÉRT Egyesület azonnal megtámadott a bíróságon.
Ma már egyre gyakrabban kerülnek célkeresztbe a gyárak, és a kritikus infrastruktúra.
Mi a klímavédelmi felügyeleti díj, kinek kell befizetnie? Mennyi a klímavédelmi felügyeleti díj összege, miért történt változás és mikor van a felügyeleti díj befizetési határidő?
Az európai vállalkozói szféra legnagyobb ernyőszervezete, a BusinessEurope részletes javaslatcsomagot készített az opcionális, egységes EU-s cégformáról.
Ügyvédi szakértő segítségével jártunk utána, hogy milyen kiadásokra kell számítani, és hogyan lehet minimalizálni a költségeket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát.
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary éles kritikával illette a Wizz Air üzleti modelljét.
A Telekom hálózat korszerűsítést végez több településen, ami miatt az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.
Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része.
Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacot, hanem az építőipart is felpezsdítette.
2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport, hogy javítsa jövedelmezőségét.
Véget ért egy korszak: a Henkel megerősítette, hogy leállítja a Fa szappan gyártását. A legendás higiéniai termék közel hetven év után búcsúzik a boltok polcairól.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
Az adót a kertészeteknek és kereskedőknek kell megfizetniük, de mivel ez plusz költséget jelent számukra, a vásárlók is érezni fogják az árak emelkedésében. Mutatjuk a...
Ebben a videóban szakértőkkel jártuk körbe, milyen beruházásokkal csökkenthetik hosszú távon költségeiket a vállalkozások.
Mik a közhasznúság feltételei 2025-ben, hogyan lehet közhasznú társaságot vagy közhasznú alapítványt indítani? Mire jó egy közhasznú egyesület indítása?
A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket.
A pályázati jelentkezések benyújtási határideje 2025. november 4., míg a pályaműveket várhatóan 2026. január 27-ig kell leadni.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
