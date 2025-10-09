2025. október 9. csütörtök Dénes
18 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szőlőt szüretelő gazda a szőlőben
Vállalkozás

Tombol a fitoplazma-vész a magyar szőlőkben: meg lehet enni a fertőzött gyümölcsöt?

Pénzcentrum
2025. október 9. 13:38

Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít, és a zalai ültetvények döntő többségét is elérte. A borászok tehetetlenek, a tőkék sorra száradnak el, miközben a szakértők a filoxéravészhez hasonló fenyegetésről beszélnek. A Nébih szerint a kórokozó nem veszélyes az emberre, de a fertőzött szőlőtermés gyakran már fogyasztásra is alkalmatlan.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság gyorsan terjed, a szakemberek szerint a klímaváltozás és az állam tétlensége együtt idézte elő a bajt.  

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma már 17 hazai borvidéken jelen van, és a zalai borvidék több mint 90 százalékát érinti. A szakértők szerint a kór terjedése a filoxérajárványhoz mérhető veszélyt jelent a magyar borágazatra. Ma reggel az InfoRádióban Tarsoly Róbert borász elmondta: a Zalaszentgrót határában minden vizsgált ültetvényen találtak fertőzött vagy fertőzésgyanús tőkéket. Több kisebb magánültetvényt teljesen ki kell vágni, mert a fertőzöttség meghaladja a 30 százalékot.

Most a Nébih is megszólalt az ügyben a Facebookon. Mint írják:

Fontos kihangsúlyozni, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma egy növényi kórokozó, nem jelent egészségügyi kockázatot sem emberre, sem állatra nézve, beleértve a háziállatokat is. A fertőzött tőkékről származó szőlő és az abból készült bor fogyasztása veszélytelen.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hozzátették ugyanakkor: a súlyosan fertőzött tőkéken ugyanakkor a betegség hatására csökken a fürtképződés és a szőlőszemek mérete, súlyos esetben a termés alkalmatlan lesz étkezésre vagy borkészítésre.

 
Címlapkép: Getty Images
#bor #vállalkozás #nébih #fertőzés #borászat #betegség #szőlő #klímaváltozás #mezőgazdaság #termés #borok #borász #borvidék #zala megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:20
14:15
14:01
13:55
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
2025. október 9.
Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
2 hete
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
2 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
4
3 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
5
1 hónapja
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 14:20
Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 13:55
Veszedelmes anticiklon közeledik hazánk felé: gyorsan visszatér a télies időjárás?
Agrárszektor  |  2025. október 9. 13:34
Betiltották a méhészetet ebben a térségben: mégis, mi folyik itt?