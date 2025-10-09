Tombol a fitoplazma-vész a magyar szőlőkben: meg lehet enni a fertőzött gyümölcsöt?

Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít, és a zalai ültetvények döntő többségét is elérte. A borászok tehetetlenek, a tőkék sorra száradnak el, miközben a szakértők a filoxéravészhez hasonló fenyegetésről beszélnek. A Nébih szerint a kórokozó nem veszélyes az emberre, de a fertőzött szőlőtermés gyakran már fogyasztásra is alkalmatlan.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság gyorsan terjed, a szakemberek szerint a klímaváltozás és az állam tétlensége együtt idézte elő a bajt.

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma már 17 hazai borvidéken jelen van, és a zalai borvidék több mint 90 százalékát érinti. A szakértők szerint a kór terjedése a filoxérajárványhoz mérhető veszélyt jelent a magyar borágazatra. Ma reggel az InfoRádióban Tarsoly Róbert borász elmondta: a Zalaszentgrót határában minden vizsgált ültetvényen találtak fertőzött vagy fertőzésgyanús tőkéket. Több kisebb magánültetvényt teljesen ki kell vágni, mert a fertőzöttség meghaladja a 30 százalékot.

Most a Nébih is megszólalt az ügyben a Facebookon. Mint írják:

Fontos kihangsúlyozni, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma egy növényi kórokozó, nem jelent egészségügyi kockázatot sem emberre, sem állatra nézve, beleértve a háziállatokat is. A fertőzött tőkékről származó szőlő és az abból készült bor fogyasztása veszélytelen.

Hozzátették ugyanakkor: a súlyosan fertőzött tőkéken ugyanakkor a betegség hatására csökken a fürtképződés és a szőlőszemek mérete, súlyos esetben a termés alkalmatlan lesz étkezésre vagy borkészítésre.