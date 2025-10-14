2025. október 14. kedd Helén
A depressziós munkavállaló úgy érzi, hogy a túlhajszoltság és a munkahelye miatt csalódott vagy kirúgják.
Küszöbön az újabb válság: valami nagyon nem stimmel ezekkel a fiatalokkal

Egy átfogó nemzetközi tanulmány szerint a világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt, miközben a krónikus betegségek és mentális problémák egyre nagyobb terhet jelentenek.

A Global Burden of Disease tanulmány, amelyet 16 500 tudós készített több mint 300 ezer adatforrás felhasználásával, kimutatta, hogy bár a halálozási ráták összességében csökkentek a világ 204 országában és területén, a fiatalok körében aggasztó tendenciák figyelhetők meg.

Észak-Amerikában és Latin-Amerika egyes részein a fiatalok halálozási rátájának növekedését elsősorban az öngyilkosságok, valamint a drog- és alkoholfogyasztás okozzák. Dr. Christopher Murray, a Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének igazgatója szerint ez szorosan összefügg a szorongás és depresszió növekedésével a fiatalok, különösen a nők körében.

A Szubszaharai-Afrikában a 15-29 éves lányok és nők halálozási aránya 61%-kal magasabb a korábban becsültnél, főként a terhesség vagy szülés során bekövetkező halálesetek, közúti sérülések és agyhártyagyulladás miatt - tudósított a The Guardian.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a krónikus betegségek, mint a szívbetegségek és a cukorbetegség, ma már az összes egészségügyi probléma kétharmadát teszik ki, és a mentális egészségügyi problémák is meredeken emelkednek. A világ betegségterheinek fele megelőzhető lenne olyan kockázati tényezők csökkentésével, mint a magas vérnyomás, légszennyezés, dohányzás és elhízás.

A globális várható élettartam a Covid-19 járvány okozta visszaesés után helyreállt, és jelenleg a nők esetében 76,3 év, a férfiaknál 71,5 év, ami több mint 20 évvel magasabb, mint 1950-ben. Ugyanakkor jelentős földrajzi különbségek maradtak fenn: a magas jövedelmű régiókban 83 év, míg a Szubszaharai-Afrikában mindössze 62 év a várható élettartam.

Dr. Githinji Gitahi, az Amref Health Africa vezérigazgatója szerint Afrika lakosságának 60%-a 25 év alatti, ami "hihetetlen potenciált" jelent, de az egészségügyi rendszerek gyengesége, a megszakított ellátás és a vakcinahiányok miatt továbbra is túl sok fiatal hal meg olyan betegségekben, mint a malária, a HIV és a tuberkulózis.

Emmanuela Gakidou professzor, a tanulmány vezető szerzője figyelmeztetett, hogy az alacsony jövedelmű régiókban elért eddigi eredményeket veszélyeztetik a nemzetközi segélyek közelmúltbeli csökkentései, mivel ezek az országok az életmentő alapellátás, gyógyszerek és vakcinák finanszírozásában a globális egészségügyi támogatásokra támaszkodnak.
Címlapkép: Getty Images
