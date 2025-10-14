Küszöbön az újabb válság: valami nagyon nem stimmel ezekkel a fiatalokkal

Egy átfogó nemzetközi tanulmány szerint a világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt, miközben a krónikus betegségek és mentális problémák egyre nagyobb terhet jelentenek.

A Global Burden of Disease tanulmány, amelyet 16 500 tudós készített több mint 300 ezer adatforrás felhasználásával, kimutatta, hogy bár a halálozási ráták összességében csökkentek a világ 204 országában és területén, a fiatalok körében aggasztó tendenciák figyelhetők meg.

Észak-Amerikában és Latin-Amerika egyes részein a fiatalok halálozási rátájának növekedését elsősorban az öngyilkosságok, valamint a drog- és alkoholfogyasztás okozzák. Dr. Christopher Murray, a Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének igazgatója szerint ez szorosan összefügg a szorongás és depresszió növekedésével a fiatalok, különösen a nők körében.

A Szubszaharai-Afrikában a 15-29 éves lányok és nők halálozási aránya 61%-kal magasabb a korábban becsültnél, főként a terhesség vagy szülés során bekövetkező halálesetek, közúti sérülések és agyhártyagyulladás miatt - tudósított a The Guardian.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a krónikus betegségek, mint a szívbetegségek és a cukorbetegség, ma már az összes egészségügyi probléma kétharmadát teszik ki, és a mentális egészségügyi problémák is meredeken emelkednek. A világ betegségterheinek fele megelőzhető lenne olyan kockázati tényezők csökkentésével, mint a magas vérnyomás, légszennyezés, dohányzás és elhízás.

A globális várható élettartam a Covid-19 járvány okozta visszaesés után helyreállt, és jelenleg a nők esetében 76,3 év, a férfiaknál 71,5 év, ami több mint 20 évvel magasabb, mint 1950-ben. Ugyanakkor jelentős földrajzi különbségek maradtak fenn: a magas jövedelmű régiókban 83 év, míg a Szubszaharai-Afrikában mindössze 62 év a várható élettartam.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Dr. Githinji Gitahi, az Amref Health Africa vezérigazgatója szerint Afrika lakosságának 60%-a 25 év alatti, ami "hihetetlen potenciált" jelent, de az egészségügyi rendszerek gyengesége, a megszakított ellátás és a vakcinahiányok miatt továbbra is túl sok fiatal hal meg olyan betegségekben, mint a malária, a HIV és a tuberkulózis.

Emmanuela Gakidou professzor, a tanulmány vezető szerzője figyelmeztetett, hogy az alacsony jövedelmű régiókban elért eddigi eredményeket veszélyeztetik a nemzetközi segélyek közelmúltbeli csökkentései, mivel ezek az országok az életmentő alapellátás, gyógyszerek és vakcinák finanszírozásában a globális egészségügyi támogatásokra támaszkodnak.