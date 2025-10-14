A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül.
Küszöbön az újabb válság: valami nagyon nem stimmel ezekkel a fiatalokkal
Egy átfogó nemzetközi tanulmány szerint a világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt, miközben a krónikus betegségek és mentális problémák egyre nagyobb terhet jelentenek.
A Global Burden of Disease tanulmány, amelyet 16 500 tudós készített több mint 300 ezer adatforrás felhasználásával, kimutatta, hogy bár a halálozási ráták összességében csökkentek a világ 204 országában és területén, a fiatalok körében aggasztó tendenciák figyelhetők meg.
Észak-Amerikában és Latin-Amerika egyes részein a fiatalok halálozási rátájának növekedését elsősorban az öngyilkosságok, valamint a drog- és alkoholfogyasztás okozzák. Dr. Christopher Murray, a Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének igazgatója szerint ez szorosan összefügg a szorongás és depresszió növekedésével a fiatalok, különösen a nők körében.
A Szubszaharai-Afrikában a 15-29 éves lányok és nők halálozási aránya 61%-kal magasabb a korábban becsültnél, főként a terhesség vagy szülés során bekövetkező halálesetek, közúti sérülések és agyhártyagyulladás miatt - tudósított a The Guardian.
A tanulmány azt is megállapította, hogy a krónikus betegségek, mint a szívbetegségek és a cukorbetegség, ma már az összes egészségügyi probléma kétharmadát teszik ki, és a mentális egészségügyi problémák is meredeken emelkednek. A világ betegségterheinek fele megelőzhető lenne olyan kockázati tényezők csökkentésével, mint a magas vérnyomás, légszennyezés, dohányzás és elhízás.
A globális várható élettartam a Covid-19 járvány okozta visszaesés után helyreállt, és jelenleg a nők esetében 76,3 év, a férfiaknál 71,5 év, ami több mint 20 évvel magasabb, mint 1950-ben. Ugyanakkor jelentős földrajzi különbségek maradtak fenn: a magas jövedelmű régiókban 83 év, míg a Szubszaharai-Afrikában mindössze 62 év a várható élettartam.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Dr. Githinji Gitahi, az Amref Health Africa vezérigazgatója szerint Afrika lakosságának 60%-a 25 év alatti, ami "hihetetlen potenciált" jelent, de az egészségügyi rendszerek gyengesége, a megszakított ellátás és a vakcinahiányok miatt továbbra is túl sok fiatal hal meg olyan betegségekben, mint a malária, a HIV és a tuberkulózis.
Emmanuela Gakidou professzor, a tanulmány vezető szerzője figyelmeztetett, hogy az alacsony jövedelmű régiókban elért eddigi eredményeket veszélyeztetik a nemzetközi segélyek közelmúltbeli csökkentései, mivel ezek az országok az életmentő alapellátás, gyógyszerek és vakcinák finanszírozásában a globális egészségügyi támogatásokra támaszkodnak.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.