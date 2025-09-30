Ezt a hibát rengeteg magyar elköveti otthon: óriási károkat okoznak

A háztartásokban már nem használt vagy lejárt gyógyszerek tudatos kezeléséért indítottak edukációs kampányt. Egy kutatás szerint a fogyasztók negyede saját bevallása szerint a háztartási hulladékok közé dobja a lejárt készítményeket. A probléma igazolására idén nyáron a Pécsi Tudományegyetem a Pannon Egyetem bevonásával friss, vízminőséget vizsgáló kutatást is készített egy vállalat, amely számos hatóanyag jelenlétét igazolta a természetes vizeinkben. A „Ne dobd ki, hozd vissza!” társadalmi célú kampánnyal erre az össztársadalmi ügy fontosságára kívánják felhívni a figyelmet.

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt készítményeit – derül ki a BENU Magyarország Zrt. idén kivitelezett reprezentatív kutatásából. További sokatmondó adat, hogy a fogyasztók körülbelül harmada nincs tisztában azzal, mi történik a háztartási hulladékba vagy a szennyvízhálózatba kerülő gyógyszerekkel. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról.

Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, a Tisza, valamint legnagyobb tavunk, a Balaton vizének vizsgálata során az egyetemek kutatói. A három élővízből összesen 14 féle – a víztisztítók által nem kiszűrhető – hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül.

A felszíni és talajvizek gyógyszermaradványokkal való szennyezettsége mára valós, globális környezeti problémává vált, amely mértéke ellen a lejárt vagy nem használt gyógyszerek felelős kezelésével védekezhetünk. A cég ezt szeretné tudatosítani az idén októberben induló edukációs, társadalmi célú kampányával. A hálózatához tartozó gyógyszertárak eddig is lehetőséget biztosítottak a lakosságnak, hogy kihelyezett gyógyszergyűjtő dobozokban adják le (mint minden gyógyszertár) a lejárt vagy feleslegessé vált készítményeket, ugyanakkor a helytelenül kidobott szerek aránya magas, és még mindig jelentős környezetterhelést okoz hazánkban.