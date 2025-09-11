A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Az NNGYK közlése szerint az év 36. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést Salgótarján mintájában mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban, Budapest déli és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszegen, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben és Budapest északi és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
Egy friss kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
