Orvos kezében pozitív Coronavírus vagy Covid-19 gyorsteszt
Egészség

Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés

MTI
2025. szeptember 11. 15:34

A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az NNGYK közlése szerint az év 36. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést Salgótarján mintájában mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban, Budapest déli és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszegen, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben és Budapest északi és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
