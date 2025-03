Magyarok milliói kerülhetnék el a szenvedést 2025 tavaszán: erre kell most különösen figyelniük

Egykor márciussal köszöntött be hagyományosan a pollenszezon, mára azonban a kültéri allergiák időszaka teljesen kitolódott. A különféle pollenek szinte már egész évben okozhatnak kellemetlen tüneteket, amelyekre néhány figyelmetlenséggel könnyedén rá is segíthetnek az allergiások. Dr. Moric Krisztina allergológus, klinikai immunológus és fül-orr-gégész a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, hogy mivel segíthetünk és ronthatunk az allergiás tüneteken, hogy mi jelenleg a legkorszerűbb terápiás módszer és milyen korszerű kezelés válhat elérhetővé a jövőben.

Pénzcentrum: Mondhatjuk azt, hogy arányaiban egyre többen szenvednek valamilyen allergiától és a számuk csak növekszik? Mi állhat ennek hátterében?

Dr. Moric Krisztina: Igen, egyértelműen dinamikusan növekszik az allergiások száma. Több tanulmány szerint, ha ez így folytatódik, akkor 2050-re akár megduplázódhat az allergiások száma. Ez alapján, a jövőben is komoly növekedés elé nézhetünk.

Az allergiás betegség egy úgynevezett multifaktoriális betegség, ami azt jelenti: van egy genetikai meghatározottsága, illetve a környezeti tényezők is számítanak, amelyek legalább olyan fontosak. Az allergiára való hajlam örökölhető, pl. két allergiás szülőnek a gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz allergiás, mint két nem allergiás szülőé. A hajlam tehát örökölhető, de nem maga a betegség.

Kiemelkedő tényező egyrészt a globális felmelegedés: a növények pollenszórása nyilván nem a naptárat követi, hanem a hőmérsékletet. 15-20 éve, amikor még voltak igazi telek, fagy volt és hó, csak tavasszal jelentek meg az első pollenek. Most, hogy sokkal melegebbek a telek, a pollenszórás időszaka egyre tovább tart, és szinte véget sem ér. Igazából szezonról már talán nem is beszélhetünk. A korábban ismert pollen szezonok összemosódnak a klímaváltozás miatt. A másik fontos környezeti tényező pedig a környezetszennyezés, mely nagyban elősegíti a sokkal agresszívebb pollenek elterjedését.

Mivel a genetikán egyelőre nem lehet változtatni, ezért fontos lenne, hogy a környezeti tényezőkön változtassunk. Azonban inkább a helyzet súlyosbodására lehet számítani.

A következő időszakban egyszerre lehetnek jelen a kezdődő allergiás tünetek, illetve a járványszezon sem ért véget, még mindig sok az influenzás. Mire érdemes a következő időszakban különösen figyelnie az allergiásoknak?

Az allergiát attól függetlenül, hogy van-e influenza, kezelni kell, nem szabad csak eltűrni a tüneteket. Az azonban igaz, hogy a vírusos időszakban az allergiások jobban ki vannak téve a fertőzéseknek, főként akkor, ha nem kezelik az allergiájukat. A allergia ugyanis egy gyulladásos betegség, mely során a felső légúti nyálkahártya gyulladásban van, amelyből kifolyólag sokkal érzékenyebb a vírusokra, baktériumokra. Így az allergiások megfelelő kezelés nélkül sokkal könnyebben el tudnak kapni például egy vírusos vagy bakteriális fertőzést.

Vannak olyan életmóddal összefüggő tényezők, amelyek esetenként súlyosbíthatják, vagy enyhíthetik az allergiát? Van köztük, amin könnyen lehetne változtatni?

Leginkább azzal súlyosbíthatjuk az allergiát, ha figyelmen kívül hagyjuk azt, nem figyelünk oda rá. Például nem vesszük figyelembe, mikor hol tartózkodunk a szabadban, mennyi ideig. A kültéri sportok esetében például meghatározó tud lenni, ha ezekre odafigyelünk. Az apró figyelmetlenségek is sokat tudnak ártani, és a részletekre való odafigyeléssel sokat javíthatunk viszont az allergián.

A tüneteket okozó pollenek megjelenésekor sokat segíthet, ha, pl. rendszeresen átmossuk az orrunkat, arcot mosunk, vagy például sűrűbben mossuk, vagy öblítjük át akár csak vízzel a hajunkat. Váltsunk ruhát, amikor hazaérünk, így az azon megtapadt polleneket nem fogjuk széthordani a lakásban, nem fognak megtapadni a kárpitokon. Ugyanilyen hibaforrás a teregetés: a kint szárított ruhákra könnyen rátapadnak a pollenek, amelyek így azokkal együtt beteszünk a szekrénybe, a többi ruha közé. Ha az ilyen apróságra odafigyelünk a kritikus időszakban, akkor az enyhíthet a tünetek súlyosságán.

Egyre több az egzotikus növény, ismeretlen pollen is a környezetünkben. Vannak olyan növények, amelyektől egy allergiásnak érdemes tartózkodnia, nem ültetni az udvarába például?

Ez azért nehéz kérdés, mert mindenki másra érzékeny és azt sem lehet megjósolni, mire alakulhat ki később allergia. Ha valakinek ismert nyírfa pollen allergiája van, akkor egyértelmű, hogy nyírfát nem ajánlott ültetnie. Viszont gondoljunk bele, ha pl egy nyírfa pollen allergiás páciens ablaka előtt a társasház udvarán nyírfa áll, akkor számára elvileg az lenne javasolt, hogy költözzön el, ami valljuk be, nem életszerű..

Míg ki nem derül az allergia, illetve, hogy mire allergiás a páciens, nincs olyan általános érvényű tanács, amit adni lehetne. Ez kiszámíthatatlan, sajnos allergia bármikor kialakulhat. Ez jelenleg az egyik legnehezebb dolog az allergológiában, egyelőre még nem lehet predesztinálni. A parlagfű pollen allergia után a leggyakoribb allergének hazánkban a nyírfa és fűpollen allergia. Azt mégsem lehet javasolni, hogy a családi házban élők mind műfüvet tegyenek le. Ismét csak nem életszerű.

A legjobb, amit tehetünk jelenleg allergiásként, hogy a legkorszerűbb gyógyításhoz és gyógyszerekhez fordulunk.

Sok allergiás érezheti azt, hogy a szezonok kitolódása miatt sokkal tovább kell szednie a gyógyszerét, mint eddig. Van olyan, aki szinte egész évben gyógyszert szed. Normális ez, vagy ilyenkor érdemes elgondolkodni más kezelési módokon?

Elképzelhető, hogy akinek pár éve még csak három hónapig volt szüksége gyógyszerre, mostanra már akár kilenc hónapig szedi azt. Kitolódhatott a pollenszórás időszaka is, illetve kialakulhatott időközben poliallergia is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak egy növényre, hanem többféle pollenre is előjönnek a tünetek.

Az jó irány, ha a beteg nem akar folyamatosan gyógyszert szedni! Jelenleg az allergiás betegségre a legjobb, legkorszerűbb terápia az immunterápia. Egyrészt egészségügyi szempontból is a legjobb, másrészt a betegeknek a mindennapjaikban is ez hoz jelentős változást. Akkor is javasolt az immunterápia, ha valaki "csak" egy dologra allergiás, hiszen azután erre sem kell majd visszatérően gyógyszert szednie, illetve megvédi őt a későbbi szövődményektől.

Vannak még más kezelési lehetőségek, természetes gyógymódok, hogy ne kelljen gyógyszert bevenni? A boltokban lehet kapni például allergia elleni gyógyteát.

A gyógyteák, természetes gyógymódok ellen nincs kifogás, amíg nem ártunk vele, addig lehet nyugodtan alkalmazni. Azonban érdemes mindenképpen orvoshoz fordulni, ha valaki az allergia tüneteit tapasztalja, és átbeszélni a kezelési lehetőségeket.

Az életkor mennyiben befolyásolja az allergiát? Idősebb korban rosszabb lesz, vagy éppen enyhülhet az allergia?

Idős korban, általában 70-es éveikben a pácienseknél már enyhülhet a korábbi allergia. Ennek a hátterében az áll, hogy az allergia alapvetően az immunrendszer túlműködése miatt alakul ki. Így későbbi életkorban az immunrendszer erősségének csökkenésével, annak túlműködése is csökken.

Vannak már olyan jelenleg fejlesztés alatt álló technológiák, amelyek a jövőben segíthetnek allergiás betegeken?

Igen, a legújabb - és talán a legtöbb területet érintő- a génterápia. Ez még kísérleti fázisban van, de jók a kezdeti eredmények.