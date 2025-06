Gyász: meghalt a legendás tévé-és rádióriporter, Forró Tamás

Elhunyt Forró Tamás, a Magyar Televízió egykori neves riportere, aki Havas Henrikkel alkotott emlékezetes párost a Napkelte című műsorban. A halálhírről a Blikk tudósított.

A kiváló oknyomozó újságíróként számon tartott Forró Tamás hosszú évek óta visszavonult a közélettől és a képernyőtől. Pályafutását a rádióban kezdte, majd a televízióban folytatta, ahol különösen a Napkelte című műsorban vált ismertté.

Szakmai karrierje mellett a sármos riporter a nők kedvence is volt, ugyanakkor pályafutását ellentmondásos ügyek is kísérték. Neve felmerült a III/III-as ügynökhálózattal kapcsolatban, a Kádár-rendszer kiszolgálójaként emlegették, valamint a Kulcsár Attila-féle brókerbotrányban és a Postabank-ügyben Princz Gábor mellett is szerepelt.

Ezek az ügyek is hozzájárultak ahhoz, hogy fokozatosan eltűnt a televíziós nyilvánosságból. Forró Tamás 75 éves volt.

