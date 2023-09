Végzetes összeomlás felé sodródik az egészségügy: tömegével vándorolnak el, öregszenek ki a dolgozók

Aggódik az orvosszámok alakulása miatt a Nemzetközi Világszervezet (WHO), és az aggodalmat alátámasztják a legutóbbi európai, benne természetesen a magyarországi adatok is. Egyre kevesebb a világon az egészségügyi dolgozó, ráadásul nő az átlagéletkoruk - írja a Világgazdaság. Bár Európa még tartja magát, de az országokat egyenként vizsgálva már nem olyan rózsás a helyzet, a jövő pedig egyáltalán nem biztató.

A WHO időről időre felhívja a figyelmet az egészségügyi munkaerő hiányára, kiemelve, hogy egyre romlik a helyzet. A legutóbbi közlés szerint 2030-ra további tízmillióval csökkenhet az egészségügyben dolgozók száma, főleg természetesen a kis és közepes gazdasági erejű országokban - írja a lap. Legfőbb problémaként az alulfinanszírozottságot említi a WHO, amelyhez hozzájön a szakképzett munkaerő elvándorlása a fejlettebb infrastruktúrával rendelkező és természetesen jobban fizető területekre. "Nem várhatunk tovább, muszáj foglalkoznunk az egészségügyi munkaerőhiány nyomasztó problémájával! Társadalmaink egészsége és jóléte a tét, és egyszerűen nincs vesztegetni való időnk" – közölte Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója még tavasszal.

A WHO által vizsgált 44 országból 13-ban az orvosok 40 százaléka 55 évesnél is idősebb, amit a szervezet úgy értelmezett, hogy „időzített bombán ülünk”, mert az idősödő szakembereket nem lesz kikkel pótolni. Az Eurostat korábban jelezte: habár a világ többi részéhez mérve kiváló az ellátottság Európában az egészségügyi dolgozókat tekintve, a helyzet korántsem rózsás, főleg nem kiegyenlített, és a tendencia sem javuló. Az európai statisztikai hivatal adatai szerint hozzánk a legközelebb, Ausztriában a legjobb a helyzet, ott 100 ezer főre 540 praktizáló orvos jut. Mi sajnos a skála másik vége felé állunk: