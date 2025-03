Erre a rejtett veszélyre figyeljünk: így hat a szívünkre a Lyme-kór

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A szívünk egészsége számos tényezőtől függ, például az életmódtól, az öröklött hajlamtól vagy a minket érő stressztől is. De bizonyos fertőző betegségek, például a Lyme-kór is, kihathatnak a működésére. A Lyme-karditisz elsősorban az ingerületvezető rendszert támadja meg, ami szívritmuszavarokhoz vezethet, és súlyosabb esetekben akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

A Lyme-kór egy kullancsok csípésével terjedő fertőzés, amelyet a Borrelia burgdorferi baktérium okoz és Közép-Európában minden ötödik embert érint. A korai tünetek közé tartozhat a fejfájás, láz, fáradtság, valamint egy jellegzetes, kokárdaszerű bőrpír (erythema migrans), amely azonban csak minden harmadik betegnél jelentkezik. Ha a fertőzést nem kezelik időben, a baktérium továbbterjedhet a szervezetben, súlyosabb problémákat okozva – többek között a szívben is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Amikor a Lyme-kór a szívet támadja A Lyme-karditisz a Lyme-kór egyik kevésbé ismert, de annál veszélyesebb velejárója lehet. A fertőzés az esetek 90 százalékában eljut a szív szöveteibe, megtámadja azokat, különösen az ingerületvezető rendszert, amely szabályozza a szívverést. A szövődmények közül a leggyakoribb az atrioventricularis blokk (AV blokk), amely azt eredményezi, hogy a szív felső és alsó részei között az elektromos jelek nem megfelelően továbbítódnak, ez pedig lassú, rendszertelen szívverést okozhat. Az AV blokk súlyossága változó lehet: enyhébb formában átmeneti tüneteket idéz elő, míg súlyosabb esetekben teljes ingerületvezetési kieséshez vezethet, amely akár sürgősségi pacemaker beültetését is szükségessé teheti. A Lyme-karditisz tünetei: Szívdobogásérzés (palpitáció)

Mellkasi fájdalom

Szédülés vagy ájulás

Légszomj

Fáradtság Bár ezek a tünetek más szívbetegségekre is utalhatnak, ha valakinél Lyme-kór gyanúja merül fel, érdemes azonnal orvoshoz fordulni, aki a fertőzés igazolásához teszt elvégzését kérheti. Az indirekt, szerológiai vizsgálatok az esetek felében nem igazolják a fertőzést, ezért érdemes direkt tesztet végeztetni, ami közvetlenül a kórokozót mutatja ki. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Hogyan előzhetjük meg a Lyme-kórt és szövődményeit? A legjobb védekezés a Lyme-kór ellen a kullancsok csípésének elkerülése. Néhány hasznos megelőzési tipp: Erdei vagy füves területeken viseljünk hosszú, világos ruházatot és használjunk kullancsriasztót.

Kerüljük a magas füves, bozótos területeket, ahol a kullancsok előszeretettel bújnak meg.

Minden szabadtéri tevékenység után alaposan nézzük át a bőrünket és a ruházatunkat.

Vizsgáljuk át háziállatainkat is, mert rajtuk is megbújhatnak a kullancsok, és behozhatják őket a lakásba.

Fürödjünk vagy zuhanyozzunk le minél előbb hazaérkezés után, hogy gyorsabban észrevegyük, ha esetleg kullancs került ránk.

Ha kullancsot találunk magunkon, minél előbb távolítsuk el egy csipesszel. A Lyme-kór szövődményei, beleértve a Lyme-karditiszt is, megelőzhetők, ha időben felismerjük a betegséget és megfelelő kezelést kapunk. Ha szívproblémák jelentkeznek egy gyanús kullancscsípés után, vagy fiatalok esetében indokolatlan szívpanaszokat tapasztalunk, érdemes mielőbb orvosi vizsgálatot kérni – a korai diagnózis akár életmentő is lehet!

Címlapkép: Getty Images

