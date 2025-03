Hihetetlen mennyi magyar nőt érint ez a súlyos népbetegség: nagy a baj, valamit tenni kell

A pajzsmirigyet érintő betegségek Magyarországon népbetegségnek számítanak, a lakosság 10-15 százalékát érintik. Különösen érintettek a hölgyek, a pajzsmirigy betegséggel élők 75-80 százaléka ugyanis nő. A tünetek sokfélék és sokáig észrevétlenek lehetnek, így elsőre nem mindig beazonosíthatóak. A SYNLAB új vizsgálatával, a mesterséges intelligencia segítségével már egyetlen vérvételből felmérhető a hat leggyakoribb pajzsmirigyet érintő betegségcsoport kockázata, így megelőzhető a súlyos tünetek kialakulása.

Az OKOSLELET egy innovatív laborvizsgálat, amely egy hagyományos laborvizsgálati leletet és a mesterséges intelligencia által végzett kockázatbecslést foglalja magában. Az általános OKOSLELET vizsgálat 14 különböző betegségcsoport kockázatát méri fel és eddig több mint 10 ezer páciensnek segített a korai felismerésben és megelőzésben. A rendszer a laboratóriumi vizsgálati eredményeket több százmillió korábbi laboreredménnyel hasonlítja össze. A továbbfejlesztett pajzsmirigy OKOSLELET 6 pajzsmirigyet érintő egészségügyi kockázatot képes kimutatni.

Ezért alakul ki a pajzsmirigybetegség

A leggyakoribb, pajzsmirigyet érintő rendellenességek közé tartozik a pajzsmirigy alulműködés és túlműködés, ezek mellett előfordulhat többek között a pajzsmirigy gyulladás, jódhiány, pajzsmirigy daganat, valamint thyreotoxikózis is, mely a túlműködés egy súlyos, akut változata.

A pajzsmirigy túlműködése esetén leginkább jellemző panaszok a fogyás, izzadás, szapora szívverés, ritmuszavarok, izgatottság, hasmenés, remegés, valamint az alvászavarok. Alulműködés esetén pont a felsorolt tünetek ellentéte jelentkezik, és mindkét esetben jelentkezhet hajhullás, menstruációs zavarok.

Genetikai, valamint környezeti hatások is egyaránt szerepet játszanak a betegségek kialakulásában. A különböző fertőzések, toxikus, vegyi anyagoknak, sugárzásnak való kitettség, illetve a stressz tovább növelhetik a kialakulás esélyét. Vannak azonban olyan életmódbeli szokások, melyekkel csökkenthetjük a kockázatot.

Életmódunk és a kivizsgálás fontos szerepet játszanak a megelőzésben

Táplálkozásunkban fontos odafigyelni az elegendő vas, jód, szelén, valamint cink bevitelre. Az egészséges étkezés egyik módja, ha például mediterrán jellegű étrendet követünk, mely jellemzője, hogy zöldségben, gyümölcsökben és omega-3 zsírsavakban gazdag. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, a dohányzást, és az alkoholfogyasztást érdemes kerülni, illetve nagyon fontos a stresszes életmód hatásainak ellensúlyozása is.

Mivel a pajzsmirigyet érintő betegségek népbetegségnek számítanak hazánkban, és tünetei hosszú ideig észrevétlenek, enyhék lehetnek, ezért fontos a pajzsmirigy működésének rendszeres laboratóriumi vizsgálata és szükség esetén a szakorvosi konzultáció.

A mesterséges intelligencián alapuló kockázatfelmérő OKOSLELET laborvizsgálatunk a pajzsmirigy funkcionális működése alapján a pajzsmirigy alulműködés vagy túlműködés kockázatát vizsgálja, ezentúl egyéb, pajzsmirigyet érintő egészségügyi kockázatokra is felhívhatja a figyelmet. Amennyiben magas kockázat igazolódik a vizsgálat során, szakorvosi vizsgálat szükséges. A pajzsmirigyet érintő betegségek kivizsgálása komplex folyamat, melyhez számos egyéb vizsgálatra is szükség van

– mondja Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.

Azért is fontos a betegség gyanúja esetén a komplex, szakorvosi kivizsgálás, mert a kockázatfelmérő vizsgálat álnegatív eredményt is adhat például abban az esetben, ha a páciensnek kezelt pajzsmirigy betegsége van. Ilyenkor a vizsgálat azt mutatja, hogy a kezelés mellett a pajzsmirigy hormon szintek rendben vannak, a rendszeres kontrollvizsgálat viszont ebben az esetben is elengedhetetlen.

A mesterséges intelligencia segíthet a megelőzésben

„A pajzsmirigy betegségek kockázatát felmérő OKOSLELET csomagunk már a negyedik olyan vizsgálatunk, ami mesterséges intelligenciát is használ a kockázatok felmérésére. Ez az innováció elsősorban prevenciós célokat szolgál, lehetőséget teremt olyan betegségek korai azonosítására is, amelyek még nem okoznak panaszokat. Számunkra kiemelten fontos a megelőzés, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy a legmodernebb eszközökkel támogassuk az egészségmegőrzést. OKOSLELET eszközünk folyamatosan fejlődik, így a későbbiekben újabb betegségcsoportok elemzésével bővíthetjük a kockázatelemzést” – tette hozzá Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.