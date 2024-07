Müller Cecília: várandósoknak javasolt beadatni a szamárköhögés oltást még szülés előtt

A szamárköhögést (pertussist) okozó baktérium mindig jelen volt körülöttünk, de a hazai kötelező védőoltási rendszerrel a legsérülékenyebb csoportok védelméről tudunk gondoskodni. Ugyanakkor a COVID-19 pandémia alapvetően megváltoztatta számos fertőző betegség járványügyi helyzetét – idézi az MTI Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvost.

A COVID-19 elleni védekezés, többek között a maszkviselés és az emberek közötti találkozások számának drasztikus csökkenése miatt a kórokozók terjedése korlátozott volt, ezért háttérbe szorultak a légúti fertőző megbetegedések is. A korlátozások teljes feloldása után a kórokozók elemi erővel támadnak Európa-szerte, Magyarországon is nőtt a fertőző megbetegedések száma - mondta el az országos tisztifőorvos kedden a TV2 Mokka című műsorában.

Müller Cecília elmondta, hogy felnőtteknél és oltottak körében jellemzően enyhén zajlik a szamárköhögés. Mivel ezt a fertőzést baktérium okozza, antibiotikummal jól kezelhető. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a magas kockázatú csoportok, így például az újszülöttek, csecsemők esetében a fertőzés lefolyása nagyon súlyos, olykor a légzéskimaradás miatt halálos is lehet.

Az ő védelmükben a jelenlegi járványügyi helyzetben azt javasolja az NNGYK, hogy a várandósság utolsó harmadában a nők kérjék a pertussis komponenst is tartalmazó védőoltás beadását, amellyel saját magukat és majdani újszülöttjüket is védik. A csecsemőt látogató családtagok, rokonok számára is javasolt az újraoltás - közölte az országos tisztifőorvos.