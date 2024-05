Romokban a bizalom a magyar kórházakkal szemben: olyan történt, ami eddig még sohasem

Inkasszóval hajtotta be kórházi tartozását egy műtéti eszközöket szállító cég, amire eddig még nem volt példa – adta hírül az RTL Híradója.

A csatorna riportja arról számolt be, hogy egy magyar tulajdonú, műtéti eszközöket szállító cég inkasszóval hajtotta be a kórházi tartozását. Az Orvostechnikai Szövetség úgy tudja, ilyen korábban még nem fordult elő Magyarországon. Rásky László, a szövetség elnöke azt mondta az üggyel kapcsolatban, hogyha az állam ugyanazt a gyakorlatot fogja követni, nevezetesen a holdudvarába tartozó beszállítóknak fizetnek, másoknak nem, vagy időben jóval elcsúsztatva, akkor a szövetség szerint megnőhetnek a bíróságok által is jóváhagyott követelések. Ezek a jövőben ráadásul késedelmi kamatok felszámolását is jelenthetik a kórházaknak.