Mi a kéz láb száj vírus, avagy a kéz-láb-száj-betegség? Meddig tart a fertőzés, mik a tünetek?

Az emberi testet támadó fertőző kórokozók rendkívül változatos, gyakran még a tudósok számára is érthetetlen tüneteket produkálnak, egyes bakteriális vagy vírusos fertőzések ráadásul semmilyen módon sem kivédhetőek és igen kellemetlen problémákat okozhatnak. Esetünkben az egyik legérdekesebb fertőző gyermekbetegség, a kéz-láb-száj betegség, avagy a kéz láb száj vírus témakörét járjuk körül: tudd meg, meddig tart a kéz láb száj betegség, hogyan ismerhető fel a kéz-láb-száj betegség képek alapján!

Cikkünkben a kéz láb száj betegség, avagy a kéz láb száj vírus nevű fertőzés különleges tüneteit ismertetjük (gyakran nevezik száj kéz láb vírus vagy száj láb kéz vírus néven is, mindez a lényegen nem változtat): tudd meg, mi a kéz láb száj betegség, azaz a kéz láb száj vírus, a kéz láb száj vírus meddig fertőz, és hogy a kéz láb száj vírus hogyan fertőz gyerekeknél, felnőtteknél. Amellett, hogy eláruljuk, a kéz láb száj betegség mikor fertőz, azt is leírjuk, hogyan ismerhető fel a kéz-láb-száj betegség képek alapján, mik a kéz láb száj vírus tünetei!

Mi az a kéz-láb-száj betegség?

A kéz láb száj betegség (angol rövidítése: HFMD, magyarul gyakran említik száj kéz láb vírus, száj láb kéz vírus, kéz száj láb vírus megnevezésekkel is) egy fertőző, vírusos megbetegedés, ami leginkább az 5 év alatti kisgyermekeket érinti, azonban ritkán nagyobb gyermekek, sőt, felnőtt korúak is elkaphatják (tizenéves kor fölött általában már rendelkezünk immunitással a kéz láb száj betegség ellen, de mindig akadnak kivételek). A kéz láb száj betegséget a gyermekorvosok általában azonnal felismerik, a felnőtteknek, amennyiben a kéz láb száj vírus tüneteit érzékelik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulniuk, hogy a probléma más, hasonló kórképet produkáló kiütéses betegségektől megkülönböztetésre kerüljön.

Mi a kéz láb száj betegség oka? A kéz láb száj vírus hogyan fertőz?

A kéz láb száj vírus kórokozói az olyan enterovírusok, mint a Coxsackie-vírus (többnyire a Coxsackie vírus A16-os típusa felelős a betegség kialakulásáért). Az ilyen betegségeket számos úton-módon „hazavihetjük”, tipikus példa rá, ha egy fertőzött gyermekkel közös pohárból iszunk, evőeszközével eszünk vagy megfogjuk a játékait és más használati tárgyait (a szülők gyakran elkapják gyerekeiktől). A kéz láb száj betegség terjedhet orrváladékkal, nyállal, köhögés és tüsszögés útján (ölelkezéssel, csókkal is elkapható), illetve vizelettel és széklettel is elkaphatjuk (pl. pelenkacsere során).

Felnőttek esetében a kéz-láb-száj vírus látszólag a semmiből tűnik fel, ugyanis a felnőttek anélkül is terjeszthetik egymás között, hogy a kéz láb száj fertőzés tudatában lennének (elkaphatjuk akár a munkahelyen, vagy bármilyen társaságban, ahol valaki fertőzött gyermekkel érintkezett). Habár léteznek praktikák a kéz láb száj betegség megelőzésére (általánosságban bármely fertőző betegség megelőzésére), az ilyen megbetegedéseket, mivel tünetmentesen is fertőzhetnek, mondhatni nem igazán tudjuk kivédeni.

Mik a kéz láb száj vírus tünetei? Meddig tart a kéz láb száj betegség?

A kéz láb száj vírus a fertőzöttek többségén tünetmentesen megy át, észrevétlenül, azonban a betegek kb. 10%-ánál jelentkeznek a jellegzetes tünetek. Még a tudósok sem tudják, mi ennek az oka, de a kéz-láb-száj-vírus (ahogy a betegség megnevezésében is benne van) a szájüreget, a kezeket és a lábakat támadja. A kéz-láb-száj betegség képek alapján is egyszerűen felismerhető, többnyire nagyon jellegzetes tüneteket produkál, azonban a specifikus tünetek nem feltétlenül jönnek ki az első napokban (sokan csak a fertőzésekre általánosságban jellemző levertséget, bágyadtságot tapasztalják, a rossz közérzet együtt járhat fej- és hasfájással, étvágytalansággal, hányingerrel).

A kéz-láb-száj betegség tünetei

A kéz láb száj betegség jellegzetes tünetei közé soroljuk a tenyereken és a talpakon fokozatosan megjelenő vörös foltokat, melyek érzékenyek, fájnak, de nem viszketnek (ritkábban karon, lábszáron, fenéken is feltűnnek), mindez gyakran párosul szájüregi foltokkal, utóbbiak el is fekélyesedhetnek. Amellett, hogy a kéz-láb-száj betegség képek alapján is felismerhető, érdemes tudnunk, hogy a kéz száj láb vírus gyakran produkál még hőemelkedést, lázat és torokfájást is, mindez gyerekeknél étvágytalansághoz, dehidratáltsághoz vezethet.

A kórlefolyás tipikusan hőemelkedéssel kezdődik, gyermekeknél többnyire a szájüregi foltok jelennek meg először (ínyen, nyelven is ott lehetnek), egy-két nap elteltével pedig előjöhetnek a kéz- és lábtünetek is (a betegekre általában egyedi tünetkombinációk jellemzőek, a kéz- és lábkiütések nem feltétlenül járnak együtt szájfekéllyel). Egyszerűen megkülönböztethetjük a kéz láb száj betegséget más kiütésektől, ha megvizsgáljuk, hogy a kiütések szimmetrikusan jelennek-e meg, mindkét oldalon (a kéz-láb-száj betegség mindig szimmetrikusan jelentkezik).

Veszélyes a kéz láb száj betegség?

A kéz láb száj vírus alapvetően nem veszélyes betegség, a kórlefolyás kb. 7-10 napot vesz igénybe az életünkből, mialatt gyógyszeres kezelésre nincs szükség (gyerekeknek lázcsillapítóra szükségük lehet). A kéz láb száj betegség következményeiképp a kiütéssel érintett területeken fokozott bőrhámlás fedezhető fel, súlyosabb esetekben gyermekeknél és felnőtteknél is előfordulhat a körmök felválása, leesése (ez a kéz láb száj vírus legkellemetlenebb velejárója). A vírusfertőzés során rendkívül ritkán fennáll a meningitis veszélye is, ami intenzív kórházi kezelést igényel.

Kéz-láb-száj betegség: kialakul bennünk védettség a kórokozóval szemben?

A kéz láb száj betegség lefolyását követően az adott vírustörzzsel szemben (pl. Coxsackie A16) kialakul bennünk a védettség – ez azonban nem jelenti azt, hogy más, a kéz láb száj betegséget előidéző vírustörzsekkel szemben is védettek vagyunk (vagyis hasonló fertőzés előfordulhat velünk az életünk során máskor is).

A kéz láb száj betegség mikor fertőz?

A kéz láb száj betegség gyorsan terjed minden közösségben, azonban, mivel ez elsősorban egy gyermekbetegség, a bölcsődék, óvodák, általános iskolák jellegzetes fertőzéséről van szó (ritkábban középiskolában is előfordul, tipikusan kollégiumokban, ahol a fiatalok osztozkodnak a fürdőszobán, öltözőn). A kéz láb száj vírus jellemzően a betegség első napjaiban/hetében fertőz, légúti váladékkal, azonban a székletben még hetekig kimutatható lehet.

A kéz láb száj betegség meddig fertőz?

Így, hogy tudjuk, mi az a kéz-láb-száj vírus, joggal kérdezhetjük, hogy a kéz láb száj vírus meddig fertőz, mikor térhet vissza a betegségen áteső gyermek/felnőtt a közösségbe. A kéz láb száj betegség a fertőzés első hetében ragályos (gyakran ennél tovább is, illetve már a tünetek megjelenése előtti lappangási idő alatt is elkapható), azonban a fertőzött személlyel érdemes kerülni a közvetlen kontaktust addig, míg a vörös kiütések el nem tűnnek a bőréről, szájából (ezután jön a bőrhámlásos időszak). Az enterovírusok jellemzően ősszel és nyáron gyakoriak, azonban szórványosan télen is előfordulhat velünk a kéz-láb-száj betegség.

A kéz láb száj betegség diagnosztizálása, kezelése

Mivel a száj kéz láb vírus igen jellegzetes tüneteket produkál, a legtöbb gyermekorvos, háziorvos vagy bőrgyógyász szakorvos (felnőttek a kezet, talpat érintő tünetekkel leggyakrabban hozzájuk fordulnak) egyszerűen képes felismerni a problémát, ritkábban azonban szükség lehet széklet vagy torokváladék minta leadására. A kéz láb száj betegség ellen nincs gyógyszer, az ilyen fertőzések egyszerűen lezajlanak, majd visszatérhet családunk élete a normál kerékvágásba.

Amennyiben gyermekünkön vagy magunkon észleljük a Coxsackie-vírus, azaz a kéz száj láb vírus tüneteit, fordítsunk fokozott figyelmet a higiéniára: mossunk kezet szappannal gyakran, ne fogdossunk össze olyan használati tárgyakat, amelyekkel más is érintkezik és kerüljük a fizikai kontaktust! A gyermeknek a kéz láb száj betegség idején otthon szükséges tartózkodnia, de célszerű ezt tenniük a testvéreknek és a szülőknek is, ugyanis tünetmentes hordozókként könnyen átragaszthatják a betegséget másokra.