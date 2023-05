A generalizált szorongás tünetei: mi az a generalizált szorongás, hogyan küzdjünk ellene?

Folyamatosan szorongsz, aggodalmaskodsz valami miatt, sokszor azt sem tudod már, hogy mi váltotta ki belőled a negatív érzéseket? Ha állandósult a probléma, nagy valószínűséggel a generalizált szorongás nevű pszichiátriai kórkép áll a kellemetlen élethelyzetek hátterében – na de mi az a generalizált szorongás, mik a generalizált szorongás tünetei, és milyen generalizált szorongás teszt segíthet eldönteni, hogy ettől a szorongásos zavartól szenvedünk-e?

Cikkünkben e generalizált szorongás tünetei kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: mik a generalizált szorongás testi tünetei és lelki tünetei, mik lehetnek a generalizált szorongás szövődményei? Milyen generalizált szorongás teszt elvégzése ajánlott, ha fel akarjuk tárni szorongásos problémáink természetét, milyen orvoshoz forduljuk generalizált szorongás gyanúja esetén? Mi a generalizált szorongás BNO kódja, hogyan vélekedek a kutatók az efféle szorongásos betegségekről és hogyan történik a generalizált szorongás kezelése terápiával, gyógyszerekkel?

Szorongás: meddig normális, mikortól betegség?

Alkalmanként teljesen normális, hogy valamivel kapcsolatban félelmet, aggodalmat, szorongást érzünk, ám mindez egy bizonyos szintig teljesen egészséges. Az enyhe stressz, szorongás fokozza a teljesítőképességünket, felkészít minket a menekülésre vagy a másokkal való szembeszállásra. Az az ember, aki nem szorong semmilyen élethelyzetben, egyértelműen beteg (az ilyen embert nevezzük pszichopatának, ami nem összekeverendő a szociopatával).

A szorongás természetes biológiai, pszichológiai folyamatból akkor alakul át betegséggé, ha az állandó félelem- és nyugtalanságérzet az élet minden területére átterjed, mondhatni általános érzéssé válik, akár ok nélkül is kitör rajtunk az aggodalom (nem egyenértékű az olyan reális félelemmel, aminek valóban van oka), mindez nem csak lelki, hanem testi tünetekkel is együtt járhat. A szorongás érzelmi hátteréért az amigdala nevű agyi szakasz hibás működése felel, de okozhatja azt a GABA (gamma-aminovajsav) alacsony szintje, a túlzott stressznek való kitettség, de az alkoholizmus utóhatásaként is kialakulhat szorongásos zavar.

A túlzott szorongást az orvostudomány ma már egy olyan pszichológiai betegségként tartja számon, ami az agy félelmi rendszerének helytelen működésén alapszik. A szorongásos pszichés zavaroknak számos fajtáját megkülönböztetjük: ide tartozik például a pánikbetegség (a beteg pánikrohamokkal és a pánikrohamok bekövetkeztétől való szorongással küzd, az OCD (kényszeres zavar), a PTSD (poszttraumás stressz által kiváltott szorongás) és a GAD, azaz a generalizált szorongás is.

Mi az a generalizált szorongás?

A generalizált szorongás (GAD), avagy generalizált szorongásos zavar (a generalizált szorongás BNO kódja: F4110) a szorongásos pszichés rendellenességek egyik leggyakoribb fajtája, ami becslések szerint a lakosság kb. 6%-ánál áll fenn élete során legalább egyszer, huzamosabb ideig. A generalizált szorongás lényege, hogy egy olyan tartós és koncentrált szorongás alakul ki a betegben, ami nem fókuszál egy konkrét dologra (mondhatni, a fóbia ellentétje, ami egy konkrét dologtól való irreális szorongást, félelmet jelent), hanem általánosságban van jelen a beteg életében, aki szinte minden élethelyzetre szorongással reagál.

Mitől szorong a kóros szorongó?

A generalizált szorongás lényege, hogy a szorongás, aggodalmaskodás, félelem egy állandósult lelki állapottá válik, a beteg sokszor maga sem tudja, hogy mi váltja ki belőle a rossz érzéseket – éppen ezért kivetítik érzéseiket az élet minden területére. A generalizált szorongás elszenvedője szinte minden élethelyzetre szorongással reagál: félelem a rossz döntésektől, a baráti- és párkapcsolatok hosszútávú (negatív) következményeitől, egészségügyi problémáktól, munkahelyi kihívásoktól, felelősségre vonástól.

A generalizált szorongás gyerekeknél nagyon gyakran a folyamatos pozitív megerősítésre való törekedésben, megfelelési kényszerben nyilvánulhat meg, egyféle túlzott gyermeki elismerési vágy, perfekcionizmus formájában, ami sokszor bizalomhiánnyal párosul. Gyakori a generalizált szorongás a késéssel, alulteljesítéssel kapcsolatban, de sokan a betegségektől, természeti csapásoktól szoronganak. A szorongó gyerekek leggyakrabban szüleiknek, tanáraiknak szeretnének (túlzott mértékben) megfelelni, kamaszkorban ez a barátok felé is irányulhat.

A generalizált szorongó felnőttek és gyerekek élete – az ő szemszögükből – telis-tele van veszéllyel, és mivel szinte mindig van min izgulni, egy perc nyugtuk sincs. Sok szorongónál berögzül a negatív gondolkodás, várják a bekövetkezendő katasztrófát, a túlaggódástól beszűkül a látókörük, így sokan ingerlékennyé, síróssá vagy szurkálódóvá válnak. A generalizált szorongó sokszor maga is tisztában van vele, hogy aggodalma túlzó, de nem tud tenni ellene, nem tud uralkodni az érzelmein.

A generalizált szorongás tünetei

A generalizált szorongás testi és lelki tünetekkel egyaránt megmutatkozhat: a betegség mindenkinél egyedi tünetkombinációk formájában jelenik meg, egyedi intenzitással. Egyeseknél a generalizált szorongás olyan csendes, lappangó jelenségként húzódik meg, hogy a beteg nem is keres magyarázatot a folyamatos szorongás okára, míg másoknál a szorongás már szív- és érrendszeri vagy emésztési rendellenességeket is produkálhat. Nézzük, mik a generalizált szorongás testi tünetei és mentális/lelki tünetei!

A generalizált szorongás lelki tünetei

A generalizált szorongás tünetei közé soroljuk a jóformán állandóan jelenlévő, indokolatlan, irreális félelemérzetet és a túlzott aggódást, olyan szinten, ami már befolyásolja a beteget a döntéshozatalban (folytonos félelem a rossz döntésektől), kihat normál életvitelére. A generalizált szorongás elszenvedője képtelen ellazulni, relaxálni, olyan szituációkba is fenyegetettséget lát bele, ahol egyébként nincsen, a folyamatos aggodalmaskodás kihatással van koncentrációs készségére, memóriájára is.

A generalizált szorongás testi tünetei

A generalizált szorongás testi tünetei közé soroljuk a különféle alvászavarokat (pl. insomnia, azaz kóros álmatlanság), a folytonos kimerültségérzetet, de a remegés, izzadás, szapora szívverés vagy a szívdobogásérzés és a légszomj sem ritkák. A generalizált szorongás emésztési tünetekkel is együtt járhat: ilyen a hányinger és a hányás, a reflux, a hasmenés, mindemellett a szájszárazság is sokaknál előfordul a generalizált szorongás tünetei közt.

Mik a generalizált szorongás kiváltó okai?

Ahogy a fentiekben is leírtuk, a generalizált szorongás oka lehet valamilyen agyi funkciós zavar, de pszichés fejlődési zavarok és genetikai tényezők is előidézhetik a generalizált szorongás kialakulását. Fontos hozzátennünk azt is, hogy a generalizált szorongásra bizonyos személyiségtípusok is hajlamosíthatnak (vannak, akik eredendően hajlamosak a stresszre, körülményesebbek, érzékenyebbek az átlagnál), illetve az életmód is közrejátszhat a generalizált szorongás súlyosbodásában (pl. túlzott alkoholfogyasztás, begubózás). A generalizált szorongás oka gyerekeknél sokszor valamilyen korábban elszenvedett lelki trauma.

Generalizált szorongás teszt: lehetek én is kóros szorongó?

A generalizált szorongás egy gyakori pszichés rendellenesség, időszakosan és akár hosszú hónapokra, évekre elnyúló formában is megnehezítheti a betegek életét. Ez egy aránylag jól szűrhető betegség, ami többnyire kamaszkorban, fiatal felnőtt korban kezdődik, férfiaknál és nőknél is előfordul (a generalizált szorongás nőknél valamivel gyakoribb). Mindenképpen ajánlott valamilyen generalizált szorongás teszt elvégzése (ezzel szakemberhez forduljunk, ne magunkat diagnosztizáljuk), ugyanis az ilyen fokozott, tartós stressznek komoly egyészségügyi következményei lehetnek.

A generalizált szorongás veszélyei

A generalizált szorongás manapság már a jól kezelhető, kordában tartható pszichés rendellenességek közé tartozik – azonban, ha figyelmen kívül hagyjuk a betegséget, a későbbiekben a generalizált szorongás szövődményei gyanánt kialakulhat depresszió, pánikbetegség, kényszerbetegség, különféle fóbiák, sőt, posztraumás stresszindróma is. A generalizált szorongás a testet sem kíméli: a generalizált szorongás következményeként tartós emésztési rendellenességek, szívbetegségek is kialakulhatnak.

A generalizált szorongás kezelése

Így, hogy tudjuk, mi az a generalizált szorongás és mik a generalizált szorongás tünetei, máris könnyebb dolgunk van, ha önmagunk monitorozása a cél. Az interneten számos ingyenes generalizált szorongás teszt elérhető az érdeklődők számára, amelyeket érdemes lehet kitölteni, azonban fontos, hogy nem szabad bulvárcikkek és online kérdőívek alapján diagnosztizálni magunkat! Amennyiben valakinél a generalizált szorongás jelei ütik fel a fejüket – olyan mértékben, ami a mindennapi, normál, egészséges életvitelre hatással van – lehetőség szerint kérjük ki egy pszichológus szakmai tanácsát, súlyosabb esetekben forduljunk pszichiáter szakorvoshoz.

A generalizált szorongás kezelése leggyakrabban pszichoterápiás módszerekkel történik – ide tartozik többek között a kognitív viselkedésterápia, ami kimondottan eredményes a generalizált szorongás esetében. A pszichiáterek gyakran alkalmaznak a kóros szorongókon gyógyszereket is: súlyosabb esetekben a generalizált szorongás ellen felírhatnak fluoxetin, diazepám, paroxetin, eszcitalopram, szertralin, alprazolám tartalmú gyógyszereket.

A pszichoterápia és a gyógyszerek mellett kiemelt jelentőségű lehet az életmódterápia (kiegyensúlyozott táplálkozás és a negatív energiákat levezető rendszeres testmozgás) és a relaxációs gyakorlatok végzése. Generalizált szorongás esetén célszerű adnunk egy esélyt a jógának, a meditációnak, a begubózás helyett aktív, természetközeli programokat szervezni, ugyanis a napfény, a tiszta levegő és a zöld környezet is nagyban hozzájárul az egészséges világszemlélet kialakításához.